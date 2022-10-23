https://ukraina.ru/20221023/1040016759.html
"Дешево и эффективно": военный эксперт о том, как беспилотники "Герань/Шахид" помогают ВС РФ на фронте
"Дешево и эффективно": военный эксперт о том, как беспилотники "Герань/Шахид" помогают ВС РФ на фронте - 23.10.2022 Украина.ру
"Дешево и эффективно": военный эксперт о том, как беспилотники "Герань/Шахид" помогают ВС РФ на фронте
России беспилотник "Герань/Шахид" позволяет простреливать всю территорию Украины, он дешевле крылатых ракет морского базирования "Калибр", также БПЛА может заходить в зоны, в которых украинская ПВО плохо работает, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-10-23T06:00
2022-10-23T06:00
2022-10-23T06:00
новости
герань
россия
украина
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Украинский истребитель МиГ-29 уничтожен 13 октября под Винницей с помощью беспилотника "Герань-2", который называют отечественным аналогом иранского "Шахида". Впервые в открытом бою беспилотник-камикадзе ликвидировал самолет противника.Он рассказал, что также у России есть средства, способные летать на низкой высоте в 60 метров и имеющие малую отражательную способность в том числе благодаря стреловидному крылу, "эти дешевые средства при массовом производстве создают противнику серьезную проблему".Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях.Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221018/1039823797.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, герань, россия, украина
"Дешево и эффективно": военный эксперт о том, как беспилотники "Герань/Шахид" помогают ВС РФ на фронте
России беспилотник "Герань/Шахид" позволяет простреливать всю территорию Украины, он дешевле крылатых ракет морского базирования "Калибр", также БПЛА может заходить в зоны, в которых украинская ПВО плохо работает, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Украинский истребитель МиГ-29 уничтожен 13 октября под Винницей с помощью беспилотника "Герань-2", который называют отечественным аналогом иранского "Шахида". Впервые в открытом бою беспилотник-камикадзе ликвидировал самолет противника.
Сама по себе способность доставлять боезаряд весом от 40 до 50 кг в тротиловом эквиваленте на расстояние не менее 1000 км позволяет нам простреливать всю территорию Украины. И этот беспилотник дешевле крылатых ракет морского базирования "Калибр". Они могут заходить в зоны, в которых украинская ПВО плохо работает. Она может бороться с самолетами, но у нее хуже получается бороться с вертолетами.
Владимир Евсеев
военный эксперт Института стран СНГ
Он рассказал, что также у России есть средства, способные летать на низкой высоте в 60 метров и имеющие малую отражательную способность в том числе благодаря стреловидному крылу, "эти дешевые средства при массовом производстве создают противнику серьезную проблему".
Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях.
Президент РФ Владимир Путин
позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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