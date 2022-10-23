https://ukraina.ru/20221023/1040016759.html

"Дешево и эффективно": военный эксперт о том, как беспилотники "Герань/Шахид" помогают ВС РФ на фронте

"Дешево и эффективно": военный эксперт о том, как беспилотники "Герань/Шахид" помогают ВС РФ на фронте - 23.10.2022 Украина.ру

"Дешево и эффективно": военный эксперт о том, как беспилотники "Герань/Шахид" помогают ВС РФ на фронте

России беспилотник "Герань/Шахид" позволяет простреливать всю территорию Украины, он дешевле крылатых ракет морского базирования "Калибр", также БПЛА может заходить в зоны, в которых украинская ПВО плохо работает, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-10-23T06:00

2022-10-23T06:00

2022-10-23T06:00

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герань

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украина

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Украинский истребитель МиГ-29 уничтожен 13 октября под Винницей с помощью беспилотника "Герань-2", который называют отечественным аналогом иранского "Шахида". Впервые в открытом бою беспилотник-камикадзе ликвидировал самолет противника.Он рассказал, что также у России есть средства, способные летать на низкой высоте в 60 метров и имеющие малую отражательную способность в том числе благодаря стреловидному крылу, "эти дешевые средства при массовом производстве создают противнику серьезную проблему".Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях.Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221018/1039823797.html

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новости, герань, россия, украина