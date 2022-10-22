https://ukraina.ru/20221022/1040035595.html
Жителей Белгородской области отселят в Подмосковье
Жителей Белгородской области отселят в Подмосковье - 22.10.2022 Украина.ру
Жителей Белгородской области отселят в Подмосковье
В Подмосковье подготовили временное жилье для жителей страдающих от обстрелов ВСУ районов Белгородской области. Об этом 22 октября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев
2022-10-22T14:55
2022-10-22T14:55
2022-10-22T14:55
новости
белгородская область
обстрелы
подмосковье
всу
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В Московской области подготовили 550 мест для жителей прилегающих к зоне специальной военной операции районов Белгородской области. Власти Подмосковья организовали временное жилье в Подольске, Клину и Лосино-Петровском. Воробьев объяснил такое решение обстрелами жилых домов, детских садов и инфраструктурных объектов Белгородской области. В результате обстрела со стороны ВСУ 22 октября в городе Шебекино в Белгородской области пострадали 11 человек, двое погибли.
https://ukraina.ru/20221022/1040035240.html
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новости, белгородская область, обстрелы, подмосковье, всу
Новости, Белгородская область, обстрелы, Подмосковье, ВСУ
Жителей Белгородской области отселят в Подмосковье
В Подмосковье подготовили временное жилье для жителей страдающих от обстрелов ВСУ районов Белгородской области. Об этом 22 октября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев
В Московской области подготовили 550 мест для жителей прилегающих к зоне специальной военной операции районов Белгородской области. Власти Подмосковья организовали временное жилье в Подольске, Клину и Лосино-Петровском.
"Люди волнуются за себя и близких. Особенно у кого есть дети, пожилые родители. Поэтому для тех, у кого есть такое желание, мы совместно с коллегами из Белгорода организовали возможность временного отселения к нам в Подмосковье", - сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Воробьев объяснил такое решение обстрелами жилых домов, детских садов и инфраструктурных объектов Белгородской области.
В результате обстрела со стороны ВСУ 22 октября в городе Шебекино в Белгородской области пострадали 11 человек, двое погибли.