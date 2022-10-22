Жителей Белгородской области отселят в Подмосковье

"Люди волнуются за себя и близких. Особенно у кого есть дети, пожилые родители. Поэтому для тех, у кого есть такое желание, мы совместно с коллегами из Белгорода организовали возможность временного отселения к нам в Подмосковье", - сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.