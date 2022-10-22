Ищенко рассказал, что будет с Херсоном - 22.10.2022 Украина.ру
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Ищенко рассказал, что будет с Херсоном
Ищенко рассказал, что будет с Херсоном - 22.10.2022 Украина.ру
Ищенко рассказал, что будет с Херсоном
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, что изменится с введением военного положения в ДНР, ЛНР, а... Украина.ру, 22.10.2022
2022-10-22T14:11
2022-10-22T14:11
новости
херсон
ростислав ищенко
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, что изменится с введением военного положения в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях, проанализировал ситуацию на херсонском направлении и перспективы данного региона, спрогнозировал, как будут разворачиваться события в случае возникновения на Украине энергетической и гуманитарной катастрофы и рассказал, что будет с поддержкой Украины со стороны США после победы республиканцев на ноябрьских выборах: 00:53 – В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях объявлено военное положение. Что это меняет? 03:32 – Въезд в Херсонскую область для гражданских лиц закрыт на неделю. Что происходит в этом регионе и каковы его перспективы; 12:50 – О возможном вступлении Польши в войну с Россией; 13:56 – О ходе СВО и ближайших перспективах в противостоянии; 18:04 – Продолжат ли США поддерживать Украину после победы республиканцев в ноябре? 24:30 – Об энергетической и гуманитарной катастрофе на Украине.
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новости, херсон, ростислав ищенко, видео
Новости, Херсон, Ростислав Ищенко

Ищенко рассказал, что будет с Херсоном

14:11 22.10.2022
 
https://rutube.ru/video/94b852d99c3d4396d40e92dcc5afeae8/
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, что изменится с введением военного положения в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях, проанализировал ситуацию на херсонском направлении и перспективы данного региона, спрогнозировал, как будут разворачиваться события в случае возникновения на Украине энергетической и гуманитарной катастрофы и рассказал, что будет с поддержкой Украины со стороны США после победы республиканцев на ноябрьских выборах:
00:53 – В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях объявлено военное положение. Что это меняет?
03:32 – Въезд в Херсонскую область для гражданских лиц закрыт на неделю. Что происходит в этом регионе и каковы его перспективы;
12:50 – О возможном вступлении Польши в войну с Россией;
13:56 – О ходе СВО и ближайших перспективах в противостоянии;
18:04 – Продолжат ли США поддерживать Украину после победы республиканцев в ноябре?
24:30 – Об энергетической и гуманитарной катастрофе на Украине.
 
НовостиХерсонРостислав Ищенко
 
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