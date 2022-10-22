https://ukraina.ru/20221022/1040034478.html

Ищенко рассказал, что будет с Херсоном

Ищенко рассказал, что будет с Херсоном - 22.10.2022 Украина.ру

Ищенко рассказал, что будет с Херсоном

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, что изменится с введением военного положения в ДНР, ЛНР, а... Украина.ру, 22.10.2022

2022-10-22T14:11

2022-10-22T14:11

2022-10-22T14:11

новости

херсон

ростислав ищенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/16/1040034359_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_22315f66d1e37072ffec68f2ef05f46f.png.webp

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, что изменится с введением военного положения в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях, проанализировал ситуацию на херсонском направлении и перспективы данного региона, спрогнозировал, как будут разворачиваться события в случае возникновения на Украине энергетической и гуманитарной катастрофы и рассказал, что будет с поддержкой Украины со стороны США после победы республиканцев на ноябрьских выборах: 00:53 – В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях объявлено военное положение. Что это меняет? 03:32 – Въезд в Херсонскую область для гражданских лиц закрыт на неделю. Что происходит в этом регионе и каковы его перспективы; 12:50 – О возможном вступлении Польши в войну с Россией; 13:56 – О ходе СВО и ближайших перспективах в противостоянии; 18:04 – Продолжат ли США поддерживать Украину после победы республиканцев в ноябре? 24:30 – Об энергетической и гуманитарной катастрофе на Украине.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, херсон, ростислав ищенко, видео