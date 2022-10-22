https://ukraina.ru/20221022/1040034011.html

"Европейцы действуют деструктивно". Тегеран отверг обвинения в поставках беспилотников России

"Европейцы действуют деструктивно". Тегеран отверг обвинения в поставках беспилотников России - 22.10.2022 Украина.ру

"Европейцы действуют деструктивно". Тегеран отверг обвинения в поставках беспилотников России

Тегеран осудил обвинения стран Евросоюза и Великобритании в поставках беспилотников для применения на Украине. Заявление осудил официальный представитель МИД Исламской Республики Иран Нассер Канаани, пишут 22 октября журналисты Информационного агентства Исламской Республики (ИРНА)

2022-10-22T13:05

2022-10-22T13:05

2022-10-22T13:05

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Канаани призвал ЕС и Великобританию к соблюдению Устава ООН и международного права. Иранские власти, по его словам, выступают за политическое урегулирование российско-украинского конфликта. Страны Запада продолжают создавать антииранскую атмосферу, прибегая к ложному толкованию резолюции ООН "Об иранской ядерной проблеме", заявил он в субботу, 22 октября.В МИД Ирана назвали провокационную позицию Евросоюза и Великобритании частью спланированного сценария, противоречащего заявлениям о поддержке мира и стабильности. Европейцы, по его словам, действуют деструктивно, и иранское правительство не пощадит границ для защиты прав народа государства.

https://ukraina.ru/20221021/1039999069.html

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новости, иран, беспилотники, великобритания, украина