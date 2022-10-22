"Европейцы действуют деструктивно". Тегеран отверг обвинения в поставках беспилотников России - 22.10.2022 Украина.ру
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"Европейцы действуют деструктивно". Тегеран отверг обвинения в поставках беспилотников России
"Европейцы действуют деструктивно". Тегеран отверг обвинения в поставках беспилотников России - 22.10.2022 Украина.ру
"Европейцы действуют деструктивно". Тегеран отверг обвинения в поставках беспилотников России
Тегеран осудил обвинения стран Евросоюза и Великобритании в поставках беспилотников для применения на Украине. Заявление осудил официальный представитель МИД Исламской Республики Иран Нассер Канаани, пишут 22 октября журналисты Информационного агентства Исламской Республики (ИРНА)
2022-10-22T13:05
2022-10-22T13:05
новости
иран
беспилотники
великобритания
украина
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Канаани призвал ЕС и Великобританию к соблюдению Устава ООН и международного права. Иранские власти, по его словам, выступают за политическое урегулирование российско-украинского конфликта. Страны Запада продолжают создавать антииранскую атмосферу, прибегая к ложному толкованию резолюции ООН "Об иранской ядерной проблеме", заявил он в субботу, 22 октября.В МИД Ирана назвали провокационную позицию Евросоюза и Великобритании частью спланированного сценария, противоречащего заявлениям о поддержке мира и стабильности. Европейцы, по его словам, действуют деструктивно, и иранское правительство не пощадит границ для защиты прав народа государства.
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новости, иран, беспилотники, великобритания, украина
Новости, Иран, беспилотники, Великобритания, Украина

"Европейцы действуют деструктивно". Тегеран отверг обвинения в поставках беспилотников России

13:05 22.10.2022
 
Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани
Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани
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Тегеран осудил обвинения стран Евросоюза и Великобритании в поставках беспилотников для применения на Украине. Заявление осудил официальный представитель МИД Исламской Республики Иран Нассер Канаани, пишут 22 октября журналисты Информационного агентства Исламской Республики (ИРНА)
Канаани призвал ЕС и Великобританию к соблюдению Устава ООН и международного права. Иранские власти, по его словам, выступают за политическое урегулирование российско-украинского конфликта.
Страны Запада продолжают создавать антииранскую атмосферу, прибегая к ложному толкованию резолюции ООН "Об иранской ядерной проблеме", заявил он в субботу, 22 октября.
"Великий иранский народ не забудет, что некоторые европейские страны, которые обеспечили режим Саддама Баас в Ираке химическим оружием, идут рука об руку с тогдашним иракским режимом в нападении на Иран. Итак, Исламская Республика возлагает на европейцев ответственность за преступления Саддама Хусейна в Иране", - заявил Канаани.
В МИД Ирана назвали провокационную позицию Евросоюза и Великобритании частью спланированного сценария, противоречащего заявлениям о поддержке мира и стабильности. Европейцы, по его словам, действуют деструктивно, и иранское правительство не пощадит границ для защиты прав народа государства.
Города мира. Тегеран - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 12:22
Тегеран призвал ООН не использовать резолюцию "Об иранской ядерной проблеме" в украинском конфликтеКиев преследует политические цели, связывая обвинения в применении иранских беспилотников на Украине с резолюцией ООН "Об иранской ядерной проблеме". Об этом 21 октября сообщили журналисты Информационного агенства Исламской Республики (ИРНА), ссылаясь на обращение представителя Ирана в ООН
 
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