"Европейцы действуют деструктивно". Тегеран отверг обвинения в поставках беспилотников России
Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани
Тегеран осудил обвинения стран Евросоюза и Великобритании в поставках беспилотников для применения на Украине. Заявление осудил официальный представитель МИД Исламской Республики Иран Нассер Канаани, пишут 22 октября журналисты Информационного агентства Исламской Республики (ИРНА)
Канаани призвал ЕС и Великобританию к соблюдению Устава ООН и международного права. Иранские власти, по его словам, выступают за политическое урегулирование российско-украинского конфликта.
Страны Запада продолжают создавать антииранскую атмосферу, прибегая к ложному толкованию резолюции ООН "Об иранской ядерной проблеме", заявил он в субботу, 22 октября.
"Великий иранский народ не забудет, что некоторые европейские страны, которые обеспечили режим Саддама Баас в Ираке химическим оружием, идут рука об руку с тогдашним иракским режимом в нападении на Иран. Итак, Исламская Республика возлагает на европейцев ответственность за преступления Саддама Хусейна в Иране", - заявил Канаани.
В МИД Ирана назвали провокационную позицию Евросоюза и Великобритании частью спланированного сценария, противоречащего заявлениям о поддержке мира и стабильности. Европейцы, по его словам, действуют деструктивно, и иранское правительство не пощадит границ для защиты прав народа государства.
Вчера, 12:22Тегеран призвал ООН не использовать резолюцию "Об иранской ядерной проблеме" в украинском конфликтеКиев преследует политические цели, связывая обвинения в применении иранских беспилотников на Украине с резолюцией ООН "Об иранской ядерной проблеме". Об этом 21 октября сообщили журналисты Информационного агенства Исламской Республики (ИРНА), ссылаясь на обращение представителя Ирана в ООН