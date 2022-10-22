Гаспарян: у дьявола был план угробить мир - и он придумал Украину - 22.10.2022 Украина.ру
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Гаспарян: у дьявола был план угробить мир - и он придумал Украину
Гаспарян: у дьявола был план угробить мир - и он придумал Украину - 22.10.2022 Украина.ру
Гаспарян: у дьявола был план угробить мир - и он придумал Украину
Вместе с политологом, публицистом и телерадиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 22.10.2022
2022-10-22T10:51
2022-10-22T10:51
новости
армен гаспарян
трасс (лиз трасс)
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Вместе с политологом, публицистом и телерадиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:17 - Скандальная отставка Лиз Трасс: могло ли быть иначе? 06:28 - Кандидатура на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунака; 10:32 - США угрожают Турции санкциями за сотрудничество с Россией: почему это не сработает; 14:08 - Расширение НАТО: удастся ли уговорить Турцию и Венгрию? Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
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452
60
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, армен гаспарян, трасс (лиз трасс), видео
Новости, Армен Гаспарян, Трасс (Лиз Трасс)

Гаспарян: у дьявола был план угробить мир - и он придумал Украину

10:51 22.10.2022
 
https://rutube.ru/video/b40d87ab01f05f3abeddf405c7fcf06c/
Читать в
Вместе с политологом, публицистом и телерадиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:17 - Скандальная отставка Лиз Трасс: могло ли быть иначе?
06:28 - Кандидатура на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунака;
10:32 - США угрожают Турции санкциями за сотрудничество с Россией: почему это не сработает;
14:08 - Расширение НАТО: удастся ли уговорить Турцию и Венгрию?
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации.
В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
 
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Заголовок открываемого материала
10:51Гаспарян: у дьявола был план угробить мир - и он придумал Украину
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