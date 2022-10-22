Танки из Словении и Македонии были уничтожены ВДВ РФ на Криворожском направлении
Бойцы воздушно-десантных войск Российской Федерации уничтожили батальон вооруженных формирований Украины, оснащенный македонскими и словенскими танками, сообщает РИА Новости
Агентство опубликовало кадры досмотра сожженной техники сразу после окончания боестолкновения.
«В результате успешной обороны на криворожском направлении одним из десантных подразделений российской армии был полностью уничтожен 1-й механизированный батальон 28-й отдельной механизированной бригады украинских военных вместе с танками Т-72, поставленных Украине по программе помощи от стран НАТО», - говорится в публикации.
На видео также видны уничтоженные броневики и другая бронетехника противника.
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