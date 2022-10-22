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Танки из Словении и Македонии были уничтожены ВДВ РФ на Криворожском направлении

Танки из Словении и Македонии были уничтожены ВДВ РФ на Криворожском направлении - 22.10.2022 Украина.ру

Танки из Словении и Македонии были уничтожены ВДВ РФ на Криворожском направлении

Бойцы воздушно-десантных войск Российской Федерации уничтожили батальон вооруженных формирований Украины, оснащенный македонскими и словенскими танками, сообщает РИА Новости

2022-10-22T09:24

2022-10-22T09:24

2022-10-22T09:24

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Агентство опубликовало кадры досмотра сожженной техники сразу после окончания боестолкновения.«В результате успешной обороны на криворожском направлении одним из десантных подразделений российской армии был полностью уничтожен 1-й механизированный батальон 28-й отдельной механизированной бригады украинских военных вместе с танками Т-72, поставленных Украине по программе помощи от стран НАТО», - говорится в публикации.На видео также видны уничтоженные броневики и другая бронетехника противника.

https://ukraina.ru/20220530/1034053656.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, новости, вдв, танки, македония, словения