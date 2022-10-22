https://ukraina.ru/20221022/1040012817.html

Политолог оценил перспективы "Турецкого потока-2"

Политолог оценил перспективы "Турецкого потока-2" - 22.10.2022 Украина.ру

Политолог оценил перспективы "Турецкого потока-2"

В турецких СМИ появилась информация, что из гипотетического хаба газ в Европу будет поставляться по трём веткам: южной (через Грецию в Италию), средней (через Болгарию в Сербию, Албанию, Косово, Македонию), и северной (через Болгарию в Румынию, Венгрию, Словению в Германию). Перспективу этих путей оценил сербский политолог Срджа Трифкович

2022-10-22T06:37

2022-10-22T06:37

2022-10-22T06:37

политолог

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Рассматривая эти направления, стоит учесть нарастающее напряжение в отношениях между Турцией и Грецией, уверен эксперт. Он пояснил, что в Афинах сейчас самое проамериканское правительство за последние полвека, а значит Греция в любой момент откажет Турции в сотрудничестве. Сделать это может и Болгария, которая также повинуется трансатлантическому диктату.Он резюмировал, что сейчас ни в одной ключевой стране ЕС невозможна независимая политика, направленная на возвращение российских энергоносителей на европейский рынок.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221021/1039986723.html

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политолог, новости, турецкий поток, газ, греция