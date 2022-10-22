Политолог оценил перспективы "Турецкого потока-2" - 22.10.2022 Украина.ру
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Политолог оценил перспективы "Турецкого потока-2"
Политолог оценил перспективы "Турецкого потока-2" - 22.10.2022 Украина.ру
Политолог оценил перспективы "Турецкого потока-2"
В турецких СМИ появилась информация, что из гипотетического хаба газ в Европу будет поставляться по трём веткам: южной (через Грецию в Италию), средней (через Болгарию в Сербию, Албанию, Косово, Македонию), и северной (через Болгарию в Румынию, Венгрию, Словению в Германию). Перспективу этих путей оценил сербский политолог Срджа Трифкович
2022-10-22T06:37
2022-10-22T06:37
политолог
новости
турецкий поток
газ
греция
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Рассматривая эти направления, стоит учесть нарастающее напряжение в отношениях между Турцией и Грецией, уверен эксперт. Он пояснил, что в Афинах сейчас самое проамериканское правительство за последние полвека, а значит Греция в любой момент откажет Турции в сотрудничестве. Сделать это может и Болгария, которая также повинуется трансатлантическому диктату.Он резюмировал, что сейчас ни в одной ключевой стране ЕС невозможна независимая политика, направленная на возвращение российских энергоносителей на европейский рынок.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221021/1039986723.html
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политолог, новости, турецкий поток, газ, греция
политолог, Новости, турецкий поток, газ, Греция

Политолог оценил перспективы "Турецкого потока-2"

06:37 22.10.2022
 
© turkstream.infoТурецкий поток газопровод
Турецкий поток газопровод
© turkstream.info
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В турецких СМИ появилась информация, что из гипотетического хаба газ в Европу будет поставляться по трём веткам: южной (через Грецию в Италию), средней (через Болгарию в Сербию, Албанию, Косово, Македонию), и северной (через Болгарию в Румынию, Венгрию, Словению в Германию). Перспективу этих путей оценил сербский политолог Срджа Трифкович
Рассматривая эти направления, стоит учесть нарастающее напряжение в отношениях между Турцией и Грецией, уверен эксперт. Он пояснил, что в Афинах сейчас самое проамериканское правительство за последние полвека, а значит Греция в любой момент откажет Турции в сотрудничестве. Сделать это может и Болгария, которая также повинуется трансатлантическому диктату.
"Да и в целом Европа ведёт себя куда послушнее в отношении команд из-за океана, чем это делали страны Варшавского договора в отношении Москвы во времена Советского Союза. Поэтому мне сложно представить, как может быть реализован российско-турецкий газовый проект, учитывая всеобщий русофобский настрой Запада. И Турция тут будет "сопутствующей жертвой"", - считает политолог.
Он резюмировал, что сейчас ни в одной ключевой стране ЕС невозможна независимая политика, направленная на возвращение российских энергоносителей на европейский рынок.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Срджа Трифкович интервью
Вчера, 12:17
Срджа Трифкович: Диверсия на "Северных потоках" толкнула Россию и Турцию в более тесные газовые объятия
 
политологНовоститурецкий потокгазГреция
 
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