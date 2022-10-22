https://ukraina.ru/20221022/1040011544.html

Эксперт оценил перспективы нового партнерства России и Турции

Эксперт оценил перспективы нового партнерства России и Турции - 22.10.2022 Украина.ру

Эксперт оценил перспективы нового партнерства России и Турции

Владимир Путин предложил Реджепу Эрдогану создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для образования цены на природный газ без влияния политических факторов. Насколько реальна реализация подобного проекта в интервью изданию Украина.ру оценил сербский политолог Срджа Трифкович

2022-10-22T06:07

2022-10-22T06:07

2022-10-22T06:07

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Кроме того, добавил он, и сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган – не тот человек, с кем можно выстраивать крепкие и долгие отношения, поскольку этот политик с легкостью меняет свою позицию в зависимости от того, что в данный момент он считает нужным.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221021/1039986723.html

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2022

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новости