https://ukraina.ru/20221022/1040011544.html
Эксперт оценил перспективы нового партнерства России и Турции
Эксперт оценил перспективы нового партнерства России и Турции - 22.10.2022 Украина.ру
Эксперт оценил перспективы нового партнерства России и Турции
Владимир Путин предложил Реджепу Эрдогану создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для образования цены на природный газ без влияния политических факторов. Насколько реальна реализация подобного проекта в интервью изданию Украина.ру оценил сербский политолог Срджа Трифкович
2022-10-22T06:07
2022-10-22T06:07
2022-10-22T06:07
новости
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Кроме того, добавил он, и сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган – не тот человек, с кем можно выстраивать крепкие и долгие отношения, поскольку этот политик с легкостью меняет свою позицию в зависимости от того, что в данный момент он считает нужным.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221021/1039986723.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости
Эксперт оценил перспективы нового партнерства России и Турции
Владимир Путин предложил Реджепу Эрдогану создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для образования цены на природный газ без влияния политических факторов. Насколько реальна реализация подобного проекта в интервью изданию Украина.ру оценил сербский политолог Срджа Трифкович
"Я лично всегда скептически относился к возможности стратегического партнёрства России и Турции. Это связано с исторической, религиозной и культурной несовместимостью двух стран, которая неоднократно переходила в военные столкновения – от периода раннего модерна до ХХ века включительно", - сказал эксперт.
Кроме того, добавил он, и сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган – не тот человек, с кем можно выстраивать крепкие и долгие отношения, поскольку этот политик с легкостью меняет свою позицию в зависимости от того, что в данный момент он считает нужным.
"Это человек, который может двинуться в любом направлении, независимо от ранее достигнутых договорённостей, – достаточно вспомнить о том, как запланированные четыре ветки "Турецкого потока" превратились в две. Не стоит также забывать о том, как Эрдоган заявил, что Крым должен быть возвращён не украинцам, а его "законным владельцам" – крымским татарам", - сказал Трифкович.
Полностью интервью можно прочитать здесь: