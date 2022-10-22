https://ukraina.ru/20221022/1039997232.html
Политолог рассказал о провале в работе с российской молодежью
Политолог рассказал о провале в работе с российской молодежью - 22.10.2022 Украина.ру
Политолог рассказал о провале в работе с российской молодежью
Работа с российской молодежью — это провальное направление. Таким мнением поделился политолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру
2022-10-22T07:15
2022-10-22T07:15
2022-10-22T07:15
марат баширов
новости
граната
эксперт
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"Но оно провальное не в фантазиях и идеях, а в том, что мы эту часть общества не обучили физическим способностям. То есть, они не умеют стрелять, они не знают, что взрыв – это не так страшно, если ты находишься на достаточном расстоянии от него. <...> они не знают мира физического воздействия на их тело. То, что у нас были вот эти спортивные лагеря, молодежные организации типа ДОСААФ. Вот это было отпущено, разрушено, но это, на самом деле, снимает барьер", - сказал он.По словам политолога, физическое воздействие не так страшно, если человек умеет защищаться.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
марат баширов, новости, граната, эксперт
Политолог рассказал о провале в работе с российской молодежью
Работа с российской молодежью — это провальное направление. Таким мнением поделился политолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру
"Но оно провальное не в фантазиях и идеях, а в том, что мы эту часть общества не обучили физическим способностям. То есть, они не умеют стрелять, они не знают, что взрыв – это не так страшно, если ты находишься на достаточном расстоянии от него. <...> они не знают мира физического воздействия на их тело. То, что у нас были вот эти спортивные лагеря, молодежные организации типа ДОСААФ. Вот это было отпущено, разрушено, но это, на самом деле, снимает барьер", - сказал он.
По словам политолога, физическое воздействие не так страшно, если человек умеет защищаться.
"Вот это им не объяснили. То есть человек верит в Россию, но не понимает, что взрыв гранаты - это не так страшно, если умеешь защищать себя. Вот эту часть государству надо восстанавливать", - посетовал Баширов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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