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Политолог рассказал о провале в работе с российской молодежью

Политолог рассказал о провале в работе с российской молодежью - 22.10.2022 Украина.ру

Политолог рассказал о провале в работе с российской молодежью

Работа с российской молодежью — это провальное направление. Таким мнением поделился политолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру

2022-10-22T07:15

2022-10-22T07:15

2022-10-22T07:15

марат баширов

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"Но оно провальное не в фантазиях и идеях, а в том, что мы эту часть общества не обучили физическим способностям. То есть, они не умеют стрелять, они не знают, что взрыв – это не так страшно, если ты находишься на достаточном расстоянии от него. <...> они не знают мира физического воздействия на их тело. То, что у нас были вот эти спортивные лагеря, молодежные организации типа ДОСААФ. Вот это было отпущено, разрушено, но это, на самом деле, снимает барьер", - сказал он.По словам политолога, физическое воздействие не так страшно, если человек умеет защищаться.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

марат баширов, новости, граната, эксперт