Суздальцев: мы превращаем Украину в европейское мононациональное государство - 22.10.2022 Украина.ру
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Суздальцев: мы превращаем Украину в европейское мононациональное государство
Суздальцев: мы превращаем Украину в европейское мононациональное государство - 22.10.2022 Украина.ру
Суздальцев: мы превращаем Украину в европейское мононациональное государство
В мировом информационном пространстве все чаще звучат предположения о том, что Запад и Москва в скором времени могут сесть за стол переговоров. Будет ли это иметь смысл в интервью изданию Украина.ру ответил политолог Андрей Суздальцев
2022-10-22T05:30
2022-10-22T05:30
новости
андрей суздальцев
украина
государство
переговоры
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Эксперт уверен, что переговоры всегда имеют смысл, так как люди начинают диалог и понимают позицию друг друга. Поэтому садиться за стол переговоров нужно, заявил Суздальцев, но оговорился: Москва не должна идти на уступки во вред себе, тем более, что ситуация на фронте к тому не располагает.По его словам, самое важное, резюмировал он, не дать Западу возможности преподнести переговоры как подарок России, что Вашингтон сейчас активно планирует.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221021/1039943059.html
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новости, андрей суздальцев, украина, государство, переговоры
Новости, Андрей Суздальцев, Украина, государство, переговоры

Суздальцев: мы превращаем Украину в европейское мононациональное государство

05:30 22.10.2022
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаАндрей Суздальцев
Андрей Суздальцев - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
В мировом информационном пространстве все чаще звучат предположения о том, что Запад и Москва в скором времени могут сесть за стол переговоров. Будет ли это иметь смысл в интервью изданию Украина.ру ответил политолог Андрей Суздальцев
Эксперт уверен, что переговоры всегда имеют смысл, так как люди начинают диалог и понимают позицию друг друга. Поэтому садиться за стол переговоров нужно, заявил Суздальцев, но оговорился: Москва не должна идти на уступки во вред себе, тем более, что ситуация на фронте к тому не располагает.
"Мы нашим продвижением делаем Украину мононациональной. А так был центр, запад украинский и русские окраины, которые эксплуатировались и дискриминировались. То есть мы превращаем в Украину в нормальное европейское мононациональное государство по типу Польши. Но мы то прекрасно знаем, что мононациональные государства менее устойчивы, чем многонациональные. Они склонны к этническому национализму и, как следствие, к эксцессам на международной арене. Не так сбалансированно и осторожно работает государственная система, как в многонациональных государствах, где каждый шаг взвешивается сотни раз, что правильно", - сказал собеседник издания.
По его словам, самое важное, резюмировал он, не дать Западу возможности преподнести переговоры как подарок России, что Вашингтон сейчас активно планирует.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Андрей Суздальцев интервью
Вчера, 06:03
Андрей Суздальцев о тайнах спецоперации, хитрой провокации Запада и переговорах РФ и США
 
НовостиАндрей СуздальцевУкраинагосударствопереговоры
 
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