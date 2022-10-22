https://ukraina.ru/20221022/1039986480.html

Суздальцев: мы превращаем Украину в европейское мононациональное государство

Суздальцев: мы превращаем Украину в европейское мононациональное государство - 22.10.2022 Украина.ру

Суздальцев: мы превращаем Украину в европейское мононациональное государство

В мировом информационном пространстве все чаще звучат предположения о том, что Запад и Москва в скором времени могут сесть за стол переговоров. Будет ли это иметь смысл в интервью изданию Украина.ру ответил политолог Андрей Суздальцев

2022-10-22T05:30

2022-10-22T05:30

2022-10-22T05:30

новости

андрей суздальцев

украина

государство

переговоры

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Эксперт уверен, что переговоры всегда имеют смысл, так как люди начинают диалог и понимают позицию друг друга. Поэтому садиться за стол переговоров нужно, заявил Суздальцев, но оговорился: Москва не должна идти на уступки во вред себе, тем более, что ситуация на фронте к тому не располагает.По его словам, самое важное, резюмировал он, не дать Западу возможности преподнести переговоры как подарок России, что Вашингтон сейчас активно планирует.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221021/1039943059.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, андрей суздальцев, украина, государство, переговоры