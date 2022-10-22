Суздальцев: Старую украинскую армию российские войска разбили в июле - 22.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221022/1039981376.html
Суздальцев: Старую украинскую армию российские войска разбили в июле
Суздальцев: Старую украинскую армию российские войска разбили в июле - 22.10.2022 Украина.ру
Суздальцев: Старую украинскую армию российские войска разбили в июле
ВС РФ упустили инициативу на фронте летом. Следствием стала неприятная ситуация в Харьковской области. Сейчас ситуация выправляется, в том числе идет пошаговое наступление в Донецкой области. Запад в ответ создает новую украинскую армию, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
2022-10-22T04:30
2022-10-22T04:30
новости
андрей суздальцев
россия
украина
армия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102421/79/1024217951_0:190:3648:2242_1920x0_80_0_0_3532572756743cea40937022af91313e.jpg
Он заключил, что сейчас Россия воюет с НАТО, что в том числе демонстрирует и последний пик поставок вооружения, ведь коллективный Запад стремится сделать все, чтобы Россия не перехватила инициативу на фронте."Любое наше наступление демонстрирует, что Запад бессилен против России и Россия непобедима. Это огромный удар и по правящим западным элитам, которые стимулировали этот военный конфликт, наращивали поставки и поддерживали Киев деньгами", - резюмировал собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221021/1039943059.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102421/79/1024217951_203:0:3446:2432_1920x0_80_0_0_bc81e4e1fbd6f5fbea3533460220064e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, андрей суздальцев, россия, украина, армия
Новости, Андрей Суздальцев, Россия, Украина, Армия

Суздальцев: Старую украинскую армию российские войска разбили в июле

04:30 22.10.2022
 
© Владимир ТрефиловАндрей Суздальцев
Андрей Суздальцев
© Владимир Трефилов
Читать в
ВС РФ упустили инициативу на фронте летом. Следствием стала неприятная ситуация в Харьковской области. Сейчас ситуация выправляется, в том числе идет пошаговое наступление в Донецкой области. Запад в ответ создает новую украинскую армию, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
"Старую, постсоветскую украинскую армию, вооруженную еще советским оружием, российские войска разбили в июле текущего года. Создается новая армия, причем очень эффективная, так как оставаясь по составу славянской, она вооружена западным оружием. Сейчас перед нами другая армия – это армия НАТО, где, конечно, преобладает украинский компонент, состав. Но, на самом деле, там практически во всех частях присутствуют иностранные специалисты, вся техника сопровождается ими", - сказал эксперт.
Он заключил, что сейчас Россия воюет с НАТО, что в том числе демонстрирует и последний пик поставок вооружения, ведь коллективный Запад стремится сделать все, чтобы Россия не перехватила инициативу на фронте.
"Любое наше наступление демонстрирует, что Запад бессилен против России и Россия непобедима. Это огромный удар и по правящим западным элитам, которые стимулировали этот военный конфликт, наращивали поставки и поддерживали Киев деньгами", - резюмировал собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Андрей Суздальцев интервью
Вчера, 06:03
Андрей Суздальцев о тайнах спецоперации, хитрой провокации Запада и переговорах РФ и США
 
НовостиАндрей СуздальцевРоссияУкраинаАрмия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:30"Подходить надо очень осторожно": эксперт прокомментировал идею создания газового хаба в Турции
07:15Политолог рассказал о провале в работе с российской молодежью
07:00Суздальцев: Война России и НАТО – это еще и война за будущее германской экономики
06:45Мамонтов объяснил, как в Белоруссии видят урегулирование украинского кризиса
06:37Политолог оценил перспективы "Турецкого потока-2"
06:30Суздальцев: новый мир формируется на политических весах, где Россия и Китай мешают США
06:23Политолог: организаторы диверсии на "Северных потоках" выполнили работу "свахи"
06:15Кнутов ответил, зайдут ли войска РФ на Украину из Белоруссии
06:07Эксперт оценил перспективы нового партнерства России и Турции
06:06Юшков объяснил, что можно сделать с излишками российского газа
06:00Медвежья услуга: Суздальцев рассказал, какой "подарок" Запад готовит для России
05:55Эксперт объяснил, как России противостоять западной пропаганде
05:45"Важная часть общества": политолог рассказал о "вынужденных патриотах"
05:30Суздальцев: мы превращаем Украину в европейское мононациональное государство
05:15Баширов рассказал о неэффективности украинских фейков
05:00Суздальцев: Зеленский мешает Вашингтону договориться с Москвой, но США при желании устранят препятствия
04:45Суздальцев ответил, почему Запад вспомнил про переговоры
04:30Суздальцев: Старую украинскую армию российские войска разбили в июле
04:15"Уникальная разработка": Кнутов перечислил преимущества беспилотников "Герань-2"
04:00Политолог рассказал, как получить независимое представление о конфликте на Украине
Лента новостейМолния