https://ukraina.ru/20221022/1039981376.html
Суздальцев: Старую украинскую армию российские войска разбили в июле
Суздальцев: Старую украинскую армию российские войска разбили в июле - 22.10.2022 Украина.ру
Суздальцев: Старую украинскую армию российские войска разбили в июле
ВС РФ упустили инициативу на фронте летом. Следствием стала неприятная ситуация в Харьковской области. Сейчас ситуация выправляется, в том числе идет пошаговое наступление в Донецкой области. Запад в ответ создает новую украинскую армию, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
2022-10-22T04:30
2022-10-22T04:30
2022-10-22T04:30
новости
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Он заключил, что сейчас Россия воюет с НАТО, что в том числе демонстрирует и последний пик поставок вооружения, ведь коллективный Запад стремится сделать все, чтобы Россия не перехватила инициативу на фронте."Любое наше наступление демонстрирует, что Запад бессилен против России и Россия непобедима. Это огромный удар и по правящим западным элитам, которые стимулировали этот военный конфликт, наращивали поставки и поддерживали Киев деньгами", - резюмировал собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221021/1039943059.html
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, андрей суздальцев, россия, украина, армия
Новости, Андрей Суздальцев, Россия, Украина, Армия
Суздальцев: Старую украинскую армию российские войска разбили в июле
ВС РФ упустили инициативу на фронте летом. Следствием стала неприятная ситуация в Харьковской области. Сейчас ситуация выправляется, в том числе идет пошаговое наступление в Донецкой области. Запад в ответ создает новую украинскую армию, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
"Старую, постсоветскую украинскую армию, вооруженную еще советским оружием, российские войска разбили в июле текущего года. Создается новая армия, причем очень эффективная, так как оставаясь по составу славянской, она вооружена западным оружием. Сейчас перед нами другая армия – это армия НАТО, где, конечно, преобладает украинский компонент, состав. Но, на самом деле, там практически во всех частях присутствуют иностранные специалисты, вся техника сопровождается ими", - сказал эксперт.
Он заключил, что сейчас Россия воюет с НАТО, что в том числе демонстрирует и последний пик поставок вооружения, ведь коллективный Запад стремится сделать все, чтобы Россия не перехватила инициативу на фронте.
"Любое наше наступление демонстрирует, что Запад бессилен против России и Россия непобедима. Это огромный удар и по правящим западным элитам, которые стимулировали этот военный конфликт, наращивали поставки и поддерживали Киев деньгами", - резюмировал собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь: