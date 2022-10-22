https://ukraina.ru/20221022/1039981376.html

Суздальцев: Старую украинскую армию российские войска разбили в июле

Суздальцев: Старую украинскую армию российские войска разбили в июле - 22.10.2022 Украина.ру

Суздальцев: Старую украинскую армию российские войска разбили в июле

ВС РФ упустили инициативу на фронте летом. Следствием стала неприятная ситуация в Харьковской области. Сейчас ситуация выправляется, в том числе идет пошаговое наступление в Донецкой области. Запад в ответ создает новую украинскую армию, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев

2022-10-22T04:30

2022-10-22T04:30

2022-10-22T04:30

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Он заключил, что сейчас Россия воюет с НАТО, что в том числе демонстрирует и последний пик поставок вооружения, ведь коллективный Запад стремится сделать все, чтобы Россия не перехватила инициативу на фронте."Любое наше наступление демонстрирует, что Запад бессилен против России и Россия непобедима. Это огромный удар и по правящим западным элитам, которые стимулировали этот военный конфликт, наращивали поставки и поддерживали Киев деньгами", - резюмировал собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221021/1039943059.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, андрей суздальцев, россия, украина, армия