Тегеран призвал ООН не использовать резолюцию "Об иранской ядерной проблеме" в украинском конфликте - 21.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221021/1039999069.html
Тегеран призвал ООН не использовать резолюцию "Об иранской ядерной проблеме" в украинском конфликте
Тегеран призвал ООН не использовать резолюцию "Об иранской ядерной проблеме" в украинском конфликте - 21.10.2022 Украина.ру
Тегеран призвал ООН не использовать резолюцию "Об иранской ядерной проблеме" в украинском конфликте
Киев преследует политические цели, связывая обвинения в применении иранских беспилотников на Украине с резолюцией ООН "Об иранской ядерной проблеме". Об этом 21 октября сообщили журналисты Информационного агенства Исламской Республики (ИРНА), ссылаясь на обращение представителя Ирана в ООН
2022-10-21T12:22
2022-10-21T12:22
новости
иран
резолюция
оон
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101269/83/1012698362_0:241:2588:1696_1920x0_80_0_0_e7099711e9b14d5ee0332bec3d1c5fea.jpg
Представители Ирана призвали ООН не использовать резолюцию № 2231 от 2015 года "Об иранской ядерной проблеме" и ложные обвинения Ирана в украинском конфликте. Письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу направил постоянный представитель Исламской Республики Амир-Саид Иравани, сообщают иранские журналисты.Иравани предоставил доказательства необоснованности утверждений об использовании Россией иранских беспилотников на Украине. Иран занимает нейтральную позицию, но Украина продолжает выдвигать обвинения, основанные на недокументированной информации. По словам Иравани, Украина преследует политических цели, связывая обвинения с резолюцией ООН по Ирану.Накануне представители США, Великобритании и Франции заявили об использовании российскими войсками иранских беспилотников на Украине. На заседании Совета безопасности ООН они предложили направить на Украину экспертов для проверки этой информации. Представители трех государств сослались на резолюцию "Об иранской ядерной проблеме" от 2015 года. Иран отрицает поставки беспилотников в Россию; Москва опровергает обвинения в использовании иранских дронов. Представители Киева пригласили экспертов ООН в страну. Перед этим американские журналисты сообщили о доставке обломков дронов-камикадзе "Герань-2" с Украины в США для изучения. При этом журналисты не знают, как обломки доставили в Штаты, но заявили о работе сотрудников Пентагона в посольстве США в Киеве.
https://ukraina.ru/20221020/1039947093.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101269/83/1012698362_0:0:2588:1941_1920x0_80_0_0_c5df65f1d070209dd75bcc37e5e9b839.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, резолюция, оон, украина
Новости, Иран, резолюция, ООН, Украина

Тегеран призвал ООН не использовать резолюцию "Об иранской ядерной проблеме" в украинском конфликте

12:22 21.10.2022
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГорода мира. Тегеран
Города мира. Тегеран - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать в
Киев преследует политические цели, связывая обвинения в применении иранских беспилотников на Украине с резолюцией ООН "Об иранской ядерной проблеме". Об этом 21 октября сообщили журналисты Информационного агенства Исламской Республики (ИРНА), ссылаясь на обращение представителя Ирана в ООН
Представители Ирана призвали ООН не использовать резолюцию № 2231 от 2015 года "Об иранской ядерной проблеме" и ложные обвинения Ирана в украинском конфликте. Письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу направил постоянный представитель Исламской Республики Амир-Саид Иравани, сообщают иранские журналисты.
"Иравани расценил предложение Украины о посещении страны экспертами ООН для осмотра частей сбитых беспилотников и увязки их с выполнением резолюции № 2231 по иранскому ядерному соглашению как отсутствие какой-либо правовой основы в рамках указанной резолюции", - пишут журналисты.
Иравани предоставил доказательства необоснованности утверждений об использовании Россией иранских беспилотников на Украине. Иран занимает нейтральную позицию, но Украина продолжает выдвигать обвинения, основанные на недокументированной информации. По словам Иравани, Украина преследует политических цели, связывая обвинения с резолюцией ООН по Ирану.
Накануне представители США, Великобритании и Франции заявили об использовании российскими войсками иранских беспилотников на Украине. На заседании Совета безопасности ООН они предложили направить на Украину экспертов для проверки этой информации. Представители трех государств сослались на резолюцию "Об иранской ядерной проблеме" от 2015 года.
Иран отрицает поставки беспилотников в Россию; Москва опровергает обвинения в использовании иранских дронов. Представители Киева пригласили экспертов ООН в страну. Перед этим американские журналисты сообщили о доставке обломков дронов-камикадзе "Герань-2" с Украины в США для изучения. При этом журналисты не знают, как обломки доставили в Штаты, но заявили о работе сотрудников Пентагона в посольстве США в Киеве.
обломки дрона Герань-2 в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 13:29
Украина передала США обломки "Гераней" на изучениеОбломки дронов-камикадзе "Герань-2" США могли получить через представителей Пентагона в американском посольстве в Киеве, предположили журналисты американского издания The Washington Post
 
НовостиИранрезолюцияООНУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:23Евсеев: подрывать мосты через Днепр уже бессмысленно. Что - самое время? Видео
12:22Тегеран призвал ООН не использовать резолюцию "Об иранской ядерной проблеме" в украинском конфликте
12:20"Нежелательно, чтобы они воевали на Украине": Лукашенко показали белорусские беспилотники
12:17Срджа Трифкович: Диверсия на "Северных потоках" толкнула Россию и Турцию в более тесные газовые объятия
12:15Обстрелы, силовики и экономия. Главное на Украине на 12:00 21 октября
11:46Суздальцев: Запад мечтал подловить русскую акулу, но она оказалась очень зубастой
11:44Ермак требует от США и ЕС войны и репараций
11:37Андрей Масалович: кто он
11:37В Раде объяснили снос памятника Пушкину одинаковыми взглядами поэта со Скабеевой
11:00Военный эксперт рассказал, как беспилотники вызвали панику у киевского режима
10:36Еще одна ракета прилетела на завод в Харькове, где находились "Нептуны" - СМИ
10:18Люди из стали. Как Петровский район Донецка живет под огнем
10:07Без воды, но с реками подсолнечного масла. Как живет сейчас Николаев
10:06В Херсоне под обстрелом погибли два журналиста
10:03Медведев ответил Илону Маску на вопрос о ситуации в Артемовске
09:46СМИ назвали цель последнего удара в Харькове
09:35В Харькове гремят взрывы — власти
09:32Проигрывая побеждаем. Как майданные технологии разрушают их родителей
09:23Посол Индонезии в РФ заявил о готовности организовать встречу Путина и Байдена
08:58Число жертв в результате удара ВСУ по переправе в Херсоне увеличилось
Лента новостейМолния