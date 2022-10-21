https://ukraina.ru/20221021/1039999069.html

Тегеран призвал ООН не использовать резолюцию "Об иранской ядерной проблеме" в украинском конфликте

Тегеран призвал ООН не использовать резолюцию "Об иранской ядерной проблеме" в украинском конфликте - 21.10.2022 Украина.ру

Тегеран призвал ООН не использовать резолюцию "Об иранской ядерной проблеме" в украинском конфликте

Киев преследует политические цели, связывая обвинения в применении иранских беспилотников на Украине с резолюцией ООН "Об иранской ядерной проблеме". Об этом 21 октября сообщили журналисты Информационного агенства Исламской Республики (ИРНА), ссылаясь на обращение представителя Ирана в ООН

2022-10-21T12:22

2022-10-21T12:22

2022-10-21T12:22

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Представители Ирана призвали ООН не использовать резолюцию № 2231 от 2015 года "Об иранской ядерной проблеме" и ложные обвинения Ирана в украинском конфликте. Письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу направил постоянный представитель Исламской Республики Амир-Саид Иравани, сообщают иранские журналисты.Иравани предоставил доказательства необоснованности утверждений об использовании Россией иранских беспилотников на Украине. Иран занимает нейтральную позицию, но Украина продолжает выдвигать обвинения, основанные на недокументированной информации. По словам Иравани, Украина преследует политических цели, связывая обвинения с резолюцией ООН по Ирану.Накануне представители США, Великобритании и Франции заявили об использовании российскими войсками иранских беспилотников на Украине. На заседании Совета безопасности ООН они предложили направить на Украину экспертов для проверки этой информации. Представители трех государств сослались на резолюцию "Об иранской ядерной проблеме" от 2015 года. Иран отрицает поставки беспилотников в Россию; Москва опровергает обвинения в использовании иранских дронов. Представители Киева пригласили экспертов ООН в страну. Перед этим американские журналисты сообщили о доставке обломков дронов-камикадзе "Герань-2" с Украины в США для изучения. При этом журналисты не знают, как обломки доставили в Штаты, но заявили о работе сотрудников Пентагона в посольстве США в Киеве.

https://ukraina.ru/20221020/1039947093.html

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