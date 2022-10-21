Мендкович рассказал, как "бремя белого человека" тяготит американцев
США все еще считают себя избранным народом, а их политическая элита не готова отказаться от мировой гегемонии, рассказал в интервью Украина.ру глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник Никита Мендкович
На мероприятии в Стенфордском университете госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "без руководства США мир сам себя не организует".
Американцы считают себя на религиозно-политической основе избранным народом, который в силу истории, как они формировались, в силу имеющейся у них правовой основы, имеют право задавать стандарты всему миру, диктовать свою волю. Как они считают – для общего блага.
По мнению эксперта, это – новый вид колониализма. Он процитировал британского писателя Редьярда Киплинга, который писал о "бремени белого человека", резюмировав, что Соединенные Штаты берут на себя "бремя американского демократа и протестанта".
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