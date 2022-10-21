Мендкович рассказал, как "бремя белого человека" тяготит американцев - 21.10.2022 Украина.ру
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Мендкович рассказал, как "бремя белого человека" тяготит американцев
Мендкович рассказал, как "бремя белого человека" тяготит американцев - 21.10.2022 Украина.ру
Мендкович рассказал, как "бремя белого человека" тяготит американцев
США все еще считают себя избранным народом, а их политическая элита не готова отказаться от мировой гегемонии, рассказал в интервью Украина.ру глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник Никита Мендкович
2022-10-21T07:30
2022-10-21T07:30
новости
сша
никита мендкович
американцы
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На мероприятии в Стенфордском университете госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "без руководства США мир сам себя не организует".По мнению эксперта, это – новый вид колониализма. Он процитировал британского писателя Редьярда Киплинга, который писал о "бремени белого человека", резюмировав, что Соединенные Штаты берут на себя "бремя американского демократа и протестанта".Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20221020/1039942043.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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новости, сша, никита мендкович, американцы
Новости, США, Никита Мендкович, американцы

Мендкович рассказал, как "бремя белого человека" тяготит американцев

07:30 21.10.2022
 
© РИА Новости . Юки Ивамура / Перейти в фотобанкИнаугурация избранного президента США Дж. Байдена
Инаугурация избранного президента США Дж. Байдена - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости . Юки Ивамура
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США все еще считают себя избранным народом, а их политическая элита не готова отказаться от мировой гегемонии, рассказал в интервью Украина.ру глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник Никита Мендкович
На мероприятии в Стенфордском университете госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "без руководства США мир сам себя не организует".
Американцы считают себя на религиозно-политической основе избранным народом, который в силу истории, как они формировались, в силу имеющейся у них правовой основы, имеют право задавать стандарты всему миру, диктовать свою волю. Как они считают – для общего блага.
По мнению эксперта, это – новый вид колониализма. Он процитировал британского писателя Редьярда Киплинга, который писал о "бремени белого человека", резюмировав, что Соединенные Штаты берут на себя "бремя американского демократа и протестанта".
Полный текст интервью читайте здесь.
Вчера, 11:51
Politico рассказала о расколе в Республиканской партии США по вопросу помощи КиевуВнутренний раскол в Республиканской партии США угрожает привести к уменьшению американской военной помощи киевскому режиму. Об этом говорится в статье, опубликованной 19 октября в американской газете Politico
 
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