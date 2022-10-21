https://ukraina.ru/20221021/1039956532.html

Мендкович рассказал, как "бремя белого человека" тяготит американцев

Мендкович рассказал, как "бремя белого человека" тяготит американцев - 21.10.2022 Украина.ру

Мендкович рассказал, как "бремя белого человека" тяготит американцев

США все еще считают себя избранным народом, а их политическая элита не готова отказаться от мировой гегемонии, рассказал в интервью Украина.ру глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник Никита Мендкович

2022-10-21T07:30

2022-10-21T07:30

2022-10-21T07:30

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На мероприятии в Стенфордском университете госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "без руководства США мир сам себя не организует".По мнению эксперта, это – новый вид колониализма. Он процитировал британского писателя Редьярда Киплинга, который писал о "бремени белого человека", резюмировав, что Соединенные Штаты берут на себя "бремя американского демократа и протестанта".Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20221020/1039942043.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, никита мендкович, американцы