https://ukraina.ru/20221021/1039954705.html
Страны связаны тесными военно-технологическими узами – Мамонтов о взаимоотношениях Москвы и Минска
Страны связаны тесными военно-технологическими узами – Мамонтов о взаимоотношениях Москвы и Минска - 21.10.2022 Украина.ру
Страны связаны тесными военно-технологическими узами – Мамонтов о взаимоотношениях Москвы и Минска
Россия и Белоруссия всегда друг друга взаимно поддерживали в военной сфере и никогда не ставили под сомнение совместную систему обороны, считает генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов в интервью Украина.ру
2022-10-21T06:30
2022-10-21T06:30
2022-10-21T06:30
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россия
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Глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин 17 октября сообщил, что российско-белорусская региональная группировка войск начала выполнять задачи по защите Союзного государства.По его мнению, факт создания совместной российско-белорусской армейской группировки подтверждает, что в вопросах военной интеграции страны далеко ушли от многовекторности и близки чуть ли не к единству.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221018/1039881308.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, белоруссия
Новости, Россия, Белоруссия
Страны связаны тесными военно-технологическими узами – Мамонтов о взаимоотношениях Москвы и Минска
Россия и Белоруссия всегда друг друга взаимно поддерживали в военной сфере и никогда не ставили под сомнение совместную систему обороны, считает генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов в интервью Украина.ру
Глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин 17 октября сообщил, что российско-белорусская региональная группировка войск начала выполнять задачи по защите Союзного государства.
Москва и Минск всегда друг друга взаимно поддерживали в военной сфере и никогда не ставили под сомнение нашу совместную систему обороны. Страны связаны тесными военно-технологическими узами, в Беларуси находятся важные российские объекты, взаимодействие идет на уровне армий. Но одно дело сотрудничество в мирное время, а другое дело, когда опасность становится явной и грозной.
Владимир Мамонтов
генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры"
По его мнению, факт создания совместной российско-белорусской армейской группировки подтверждает, что в вопросах военной интеграции страны далеко ушли от многовекторности и близки чуть ли не к единству.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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