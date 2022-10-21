https://ukraina.ru/20221021/1039954705.html

Страны связаны тесными военно-технологическими узами – Мамонтов о взаимоотношениях Москвы и Минска

Страны связаны тесными военно-технологическими узами – Мамонтов о взаимоотношениях Москвы и Минска - 21.10.2022 Украина.ру

Страны связаны тесными военно-технологическими узами – Мамонтов о взаимоотношениях Москвы и Минска

Россия и Белоруссия всегда друг друга взаимно поддерживали в военной сфере и никогда не ставили под сомнение совместную систему обороны, считает генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов в интервью Украина.ру

2022-10-21T06:30

2022-10-21T06:30

2022-10-21T06:30

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Глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин 17 октября сообщил, что российско-белорусская региональная группировка войск начала выполнять задачи по защите Союзного государства.По его мнению, факт создания совместной российско-белорусской армейской группировки подтверждает, что в вопросах военной интеграции страны далеко ушли от многовекторности и близки чуть ли не к единству.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221018/1039881308.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, белоруссия