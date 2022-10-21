Страны связаны тесными военно-технологическими узами – Мамонтов о взаимоотношениях Москвы и Минска - 21.10.2022 Украина.ру
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Страны связаны тесными военно-технологическими узами – Мамонтов о взаимоотношениях Москвы и Минска
Страны связаны тесными военно-технологическими узами – Мамонтов о взаимоотношениях Москвы и Минска - 21.10.2022 Украина.ру
Страны связаны тесными военно-технологическими узами – Мамонтов о взаимоотношениях Москвы и Минска
Россия и Белоруссия всегда друг друга взаимно поддерживали в военной сфере и никогда не ставили под сомнение совместную систему обороны, считает генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов в интервью Украина.ру
2022-10-21T06:30
2022-10-21T06:30
новости
россия
белоруссия
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Глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин 17 октября сообщил, что российско-белорусская региональная группировка войск начала выполнять задачи по защите Союзного государства.По его мнению, факт создания совместной российско-белорусской армейской группировки подтверждает, что в вопросах военной интеграции страны далеко ушли от многовекторности и близки чуть ли не к единству.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221018/1039881308.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, белоруссия
Новости, Россия, Белоруссия

Страны связаны тесными военно-технологическими узами – Мамонтов о взаимоотношениях Москвы и Минска

06:30 21.10.2022
 
© РИА Новости . Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости . Михаил Метцель
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Россия и Белоруссия всегда друг друга взаимно поддерживали в военной сфере и никогда не ставили под сомнение совместную систему обороны, считает генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов в интервью Украина.ру
Глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин 17 октября сообщил, что российско-белорусская региональная группировка войск начала выполнять задачи по защите Союзного государства.
Москва и Минск всегда друг друга взаимно поддерживали в военной сфере и никогда не ставили под сомнение нашу совместную систему обороны. Страны связаны тесными военно-технологическими узами, в Беларуси находятся важные российские объекты, взаимодействие идет на уровне армий. Но одно дело сотрудничество в мирное время, а другое дело, когда опасность становится явной и грозной.
Владимир Мамонтов интервью
Владимир Мамонтов
генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры"
По его мнению, факт создания совместной российско-белорусской армейской группировки подтверждает, что в вопросах военной интеграции страны далеко ушли от многовекторности и близки чуть ли не к единству.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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