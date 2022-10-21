Мендкович объяснил, почему США могут переключиться с противостояния с РФ на Китай - 21.10.2022 Украина.ру
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Мендкович объяснил, почему США могут переключиться с противостояния с РФ на Китай
Мендкович объяснил, почему США могут переключиться с противостояния с РФ на Китай - 21.10.2022 Украина.ру
Мендкович объяснил, почему США могут переключиться с противостояния с РФ на Китай
США могут переключить внимание с противостояния с Россией на войну с Китаем, считает глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник Никита Мендкович. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
2022-10-21T04:45
2022-10-21T04:45
новости
китай
сша
эксперты
противостояние
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По оценкам экспертов, экономика КНР находится на подъеме, а итоги XX съезда Коммунистической партии говорят об укреплении политических позиций властей. Председатель КНР Си Цзиньпин остается на третий пятилетний срок.Эксперт привел в пример недавнее заявление президента США Джо Байдена о том, что, несмотря на то, что США ранее признавали Тайвань территорией Китая, они рассматривают возможность "вооруженного вмешательства в конфликт между сепаратистами и законным правительством в Пекине".Таким образом, очевидно, что администрация США воспринимает КНР как одного из фундаментальных противников.
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новости, китай, сша, эксперты, противостояние
Новости, Китай, США, эксперты, противостояние

Мендкович объяснил, почему США могут переключиться с противостояния с РФ на Китай

04:45 21.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Савицкий / Перейти в фотобанкXX Всекитайский съезд КПК
XX Всекитайский съезд КПК - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости . Алексей Савицкий
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США могут переключить внимание с противостояния с Россией на войну с Китаем, считает глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник Никита Мендкович. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
По оценкам экспертов, экономика КНР находится на подъеме, а итоги XX съезда Коммунистической партии говорят об укреплении политических позиций властей. Председатель КНР Си Цзиньпин остается на третий пятилетний срок.
Я не исключал бы, что в конечном итоге вооруженное острие может быть обращено не против России, а против Китая. Россия имеет очень сильное наступательное вооружение, в том числе, качественное, на поколение превосходящее то, что есть в НАТО.
Эксперт привел в пример недавнее заявление президента США Джо Байдена о том, что, несмотря на то, что США ранее признавали Тайвань территорией Китая, они рассматривают возможность "вооруженного вмешательства в конфликт между сепаратистами и законным правительством в Пекине".
Таким образом, очевидно, что администрация США воспринимает КНР как одного из фундаментальных противников.
Вчера, 04:00
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