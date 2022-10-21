https://ukraina.ru/20221021/1039943617.html
Мендкович объяснил, почему США могут переключиться с противостояния с РФ на Китай
Мендкович объяснил, почему США могут переключиться с противостояния с РФ на Китай - 21.10.2022 Украина.ру
Мендкович объяснил, почему США могут переключиться с противостояния с РФ на Китай
США могут переключить внимание с противостояния с Россией на войну с Китаем, считает глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник Никита Мендкович. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
2022-10-21T04:45
2022-10-21T04:45
2022-10-21T04:45
новости
китай
сша
эксперты
противостояние
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По оценкам экспертов, экономика КНР находится на подъеме, а итоги XX съезда Коммунистической партии говорят об укреплении политических позиций властей. Председатель КНР Си Цзиньпин остается на третий пятилетний срок.Эксперт привел в пример недавнее заявление президента США Джо Байдена о том, что, несмотря на то, что США ранее признавали Тайвань территорией Китая, они рассматривают возможность "вооруженного вмешательства в конфликт между сепаратистами и законным правительством в Пекине".Таким образом, очевидно, что администрация США воспринимает КНР как одного из фундаментальных противников.
https://ukraina.ru/20221020/1039901431.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, китай, сша, эксперты, противостояние
Новости, Китай, США, эксперты, противостояние
Мендкович объяснил, почему США могут переключиться с противостояния с РФ на Китай
США могут переключить внимание с противостояния с Россией на войну с Китаем, считает глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник Никита Мендкович. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру