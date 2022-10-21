Акопов объяснил, зачем в России создали координационный совет для решения вопросов обеспечения СВО - 21.10.2022 Украина.ру
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Акопов объяснил, зачем в России создали координационный совет для решения вопросов обеспечения СВО
Акопов объяснил, зачем в России создали координационный совет для решения вопросов обеспечения СВО - 21.10.2022 Украина.ру
Акопов объяснил, зачем в России создали координационный совет для решения вопросов обеспечения СВО
Создание в правительстве РФ координационного совета для решения вопросов обеспечения спецоперации нужно для того, чтобы лучше и жестче перестраивать экономику под военные нужды, считает обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру
2022-10-21T04:00
2022-10-21T04:00
петр акопов
новости
сво
россия
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Ранее президент России Владимир Путин объявил о создании в правительстве координационного совета для решения вопросов обеспечения спецоперации, который возглавит премьер-министр Михаил Мишустин. Глава государства также подчеркнул, что решением задач обеспечения специальной военной операции занимаются не только профильные силовые ведомства.По его словам, нынешний координационный центр нужен, чтобы вся работа между регионами, чиновниками и разными отраслями экономики лучше координировалась и управлялась.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221019/1039927187.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
петр акопов, новости, сво, россия
Петр Акопов, Новости, СВО, Россия

Акопов объяснил, зачем в России создали координационный совет для решения вопросов обеспечения СВО

04:00 21.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости . Сергей Ильин
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Создание в правительстве РФ координационного совета для решения вопросов обеспечения спецоперации нужно для того, чтобы лучше и жестче перестраивать экономику под военные нужды, считает обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру
Ранее президент России Владимир Путин объявил о создании в правительстве координационного совета для решения вопросов обеспечения спецоперации, который возглавит премьер-министр Михаил Мишустин. Глава государства также подчеркнул, что решением задач обеспечения специальной военной операции занимаются не только профильные силовые ведомства.
Это управленческое решение связано с тем, что стране надо лучше и жестче перестраивать экономику под военные нужды.
Петр Акопов интервью
Петр Акопов
обозреватель РИА "Новости"
По его словам, нынешний координационный центр нужен, чтобы вся работа между регионами, чиновниками и разными отраслями экономики лучше координировалась и управлялась.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 18:02
Новые решения Владимира Путина, ситуация в Херсонской области. О чём говорили эксперты 19 октября
 
Петр АкоповНовостиСВОРоссия
 
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