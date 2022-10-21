https://ukraina.ru/20221021/1039940006.html
Акопов объяснил, зачем в России создали координационный совет для решения вопросов обеспечения СВО
Акопов объяснил, зачем в России создали координационный совет для решения вопросов обеспечения СВО - 21.10.2022 Украина.ру
Акопов объяснил, зачем в России создали координационный совет для решения вопросов обеспечения СВО
Создание в правительстве РФ координационного совета для решения вопросов обеспечения спецоперации нужно для того, чтобы лучше и жестче перестраивать экономику под военные нужды, считает обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру
2022-10-21T04:00
2022-10-21T04:00
2022-10-21T04:00
петр акопов
новости
сво
россия
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Ранее президент России Владимир Путин объявил о создании в правительстве координационного совета для решения вопросов обеспечения спецоперации, который возглавит премьер-министр Михаил Мишустин. Глава государства также подчеркнул, что решением задач обеспечения специальной военной операции занимаются не только профильные силовые ведомства.По его словам, нынешний координационный центр нужен, чтобы вся работа между регионами, чиновниками и разными отраслями экономики лучше координировалась и управлялась.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221019/1039927187.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
петр акопов, новости, сво, россия
Акопов объяснил, зачем в России создали координационный совет для решения вопросов обеспечения СВО
Создание в правительстве РФ координационного совета для решения вопросов обеспечения спецоперации нужно для того, чтобы лучше и жестче перестраивать экономику под военные нужды, считает обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру