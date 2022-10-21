https://ukraina.ru/20221021/1039940006.html

Акопов объяснил, зачем в России создали координационный совет для решения вопросов обеспечения СВО

Акопов объяснил, зачем в России создали координационный совет для решения вопросов обеспечения СВО - 21.10.2022 Украина.ру

Акопов объяснил, зачем в России создали координационный совет для решения вопросов обеспечения СВО

Создание в правительстве РФ координационного совета для решения вопросов обеспечения спецоперации нужно для того, чтобы лучше и жестче перестраивать экономику под военные нужды, считает обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру

2022-10-21T04:00

2022-10-21T04:00

2022-10-21T04:00

петр акопов

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сво

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Ранее президент России Владимир Путин объявил о создании в правительстве координационного совета для решения вопросов обеспечения спецоперации, который возглавит премьер-министр Михаил Мишустин. Глава государства также подчеркнул, что решением задач обеспечения специальной военной операции занимаются не только профильные силовые ведомства.По его словам, нынешний координационный центр нужен, чтобы вся работа между регионами, чиновниками и разными отраслями экономики лучше координировалась и управлялась.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221019/1039927187.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

петр акопов, новости, сво, россия