Марков предположил, когда РФ сможет создать свой макрорегион со своими правилами и валютой - 21.10.2022 Украина.ру
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Марков предположил, когда РФ сможет создать свой макрорегион со своими правилами и валютой
Марков предположил, когда РФ сможет создать свой макрорегион со своими правилами и валютой - 21.10.2022 Украина.ру
Марков предположил, когда РФ сможет создать свой макрорегион со своими правилами и валютой
Политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру прокомментировал тезис о том, что при ослаблении США могут появиться макрорегионы, центром такого региона могла бы стать РФ
2022-10-21T05:15
2022-10-21T05:15
россия
сергей марков
регионы
дмитрий дробницкий
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Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру ранее предположил, что в условиях геополитических перемен и ослабления США могут быть созданы макрорегионы, один из центров такого региона могла быть стать Россия. Там были бы свои ценности и правила, рубль как основная валюта. Марков считает, что сейчас это утверждение не актуально, но всё может поменяться в будущем. "Я бы с этим согласился, если бы Дмитрий Дробницкий об этом бы сказал лет 10 назад, но действительно, все говорят о формировании не просто глобализации, а таких макрорегионов" - отметил политолог. Сделать это сейчас мешает только то, что страны боятся санкций и ограничений, добавил он.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
россия, сергей марков, регионы, дмитрий дробницкий
Россия, Сергей Марков, регионы, Дмитрий Дробницкий

Марков предположил, когда РФ сможет создать свой макрорегион со своими правилами и валютой

05:15 21.10.2022
 
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Александр Светлов
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Политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру прокомментировал тезис о том, что при ослаблении США могут появиться макрорегионы, центром такого региона могла бы стать РФ
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру ранее предположил, что в условиях геополитических перемен и ослабления США могут быть созданы макрорегионы, один из центров такого региона могла быть стать Россия. Там были бы свои ценности и правила, рубль как основная валюта.
Марков считает, что сейчас это утверждение не актуально, но всё может поменяться в будущем.
"Я бы с этим согласился, если бы Дмитрий Дробницкий об этом бы сказал лет 10 назад, но действительно, все говорят о формировании не просто глобализации, а таких макрорегионов" - отметил политолог.
Россия претендовала на создание такого макрорегиона, это называется Евразийский экономический союз. Но после начала такого противостояния с Западом это стало весьма затруднительно, для части стран сейчас это невозможно. Но в будущем – вполне возможно. И, кстати, Турция и Иран – безусловно, одни из возможных участников большого макрорегиона. Население? Речь могла бы идти об общем рынке 150 миллионов человек, примерно как в США.
Сделать это сейчас мешает только то, что страны боятся санкций и ограничений, добавил он.
 
РоссияСергей МарковрегионыДмитрий Дробницкий
 
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