https://ukraina.ru/20221021/1039928324.html

Марков предположил, когда РФ сможет создать свой макрорегион со своими правилами и валютой

Марков предположил, когда РФ сможет создать свой макрорегион со своими правилами и валютой - 21.10.2022 Украина.ру

Марков предположил, когда РФ сможет создать свой макрорегион со своими правилами и валютой

Политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру прокомментировал тезис о том, что при ослаблении США могут появиться макрорегионы, центром такого региона могла бы стать РФ

2022-10-21T05:15

2022-10-21T05:15

2022-10-21T05:15

россия

сергей марков

регионы

дмитрий дробницкий

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Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру ранее предположил, что в условиях геополитических перемен и ослабления США могут быть созданы макрорегионы, один из центров такого региона могла быть стать Россия. Там были бы свои ценности и правила, рубль как основная валюта. Марков считает, что сейчас это утверждение не актуально, но всё может поменяться в будущем. "Я бы с этим согласился, если бы Дмитрий Дробницкий об этом бы сказал лет 10 назад, но действительно, все говорят о формировании не просто глобализации, а таких макрорегионов" - отметил политолог. Сделать это сейчас мешает только то, что страны боятся санкций и ограничений, добавил он.

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

россия, сергей марков, регионы, дмитрий дробницкий