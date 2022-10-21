https://ukraina.ru/20221021/1039928324.html
Марков предположил, когда РФ сможет создать свой макрорегион со своими правилами и валютой
Марков предположил, когда РФ сможет создать свой макрорегион со своими правилами и валютой - 21.10.2022 Украина.ру
Марков предположил, когда РФ сможет создать свой макрорегион со своими правилами и валютой
Политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру прокомментировал тезис о том, что при ослаблении США могут появиться макрорегионы, центром такого региона могла бы стать РФ
2022-10-21T05:15
2022-10-21T05:15
2022-10-21T05:15
россия
сергей марков
регионы
дмитрий дробницкий
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Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру ранее предположил, что в условиях геополитических перемен и ослабления США могут быть созданы макрорегионы, один из центров такого региона могла быть стать Россия. Там были бы свои ценности и правила, рубль как основная валюта. Марков считает, что сейчас это утверждение не актуально, но всё может поменяться в будущем. "Я бы с этим согласился, если бы Дмитрий Дробницкий об этом бы сказал лет 10 назад, но действительно, все говорят о формировании не просто глобализации, а таких макрорегионов" - отметил политолог. Сделать это сейчас мешает только то, что страны боятся санкций и ограничений, добавил он.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, сергей марков, регионы, дмитрий дробницкий
Россия, Сергей Марков, регионы, Дмитрий Дробницкий
Марков предположил, когда РФ сможет создать свой макрорегион со своими правилами и валютой
Политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру прокомментировал тезис о том, что при ослаблении США могут появиться макрорегионы, центром такого региона могла бы стать РФ
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью
Украина.ру ранее предположил, что в условиях геополитических перемен и ослабления США могут быть созданы макрорегионы, один из центров такого региона могла быть стать Россия. Там были бы свои ценности и правила, рубль как основная валюта.
Марков считает, что сейчас это утверждение не актуально, но всё может поменяться в будущем.
"Я бы с этим согласился, если бы Дмитрий Дробницкий об этом бы сказал лет 10 назад, но действительно, все говорят о формировании не просто глобализации, а таких макрорегионов" - отметил политолог.
Россия претендовала на создание такого макрорегиона, это называется Евразийский экономический союз. Но после начала такого противостояния с Западом это стало весьма затруднительно, для части стран сейчас это невозможно. Но в будущем – вполне возможно. И, кстати, Турция и Иран – безусловно, одни из возможных участников большого макрорегиона. Население? Речь могла бы идти об общем рынке 150 миллионов человек, примерно как в США.
Сделать это сейчас мешает только то, что страны боятся санкций и ограничений, добавил он.