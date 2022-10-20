https://ukraina.ru/20221020/1039950694.html

Евросоюз ввел санкции против "поставщиков" беспилотников "Герань"

Евросоюз ввел санкции против "поставщиков" беспилотников "Герань" - 20.10.2022 Украина.ру

Евросоюз ввел санкции против "поставщиков" беспилотников "Герань"

Послы стран Евросоюза договорились о санкциях в отношении "поставщиков" дронов-камикадзе "Герань-2". Об этом 20 октября сообщили в Twitter представительства Чехии в ЕС

2022-10-20T14:09

2022-10-20T14:09

2022-10-20T14:09

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украина

беспилотник

герань

ес

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Послы стран Евросоюза после трехдневного обсуждения договорились ввести санкции против "поставщиков" беспилотников "Герань-2". В ЕС предполагают, что дроны-камикадзе, которыми российские войска ударили по объектам критической инфраструктуры Украины, якобы произведены в Иране. Под санкции попадают три физических и одно юридическое лицо. Власти ЕС решили заморозить их активы в странах Евросоюза, а также распространить санкции еще на четыре иранских компаний.Применяемые российской армией беспилотники “Герань” хорошо показали себя в ходе СВО на Украине, рассказал ранее в интервью Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.Он отметил, что эти беспилотники “не уступают крылатым ракетам”, однако стоят гораздо меньше.

https://ukraina.ru/20221020/1039947093.html

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новости, украина, беспилотник, герань, ес