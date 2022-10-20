https://ukraina.ru/20221020/1039950694.html
Евросоюз ввел санкции против "поставщиков" беспилотников "Герань"
Евросоюз ввел санкции против "поставщиков" беспилотников "Герань" - 20.10.2022 Украина.ру
Евросоюз ввел санкции против "поставщиков" беспилотников "Герань"
Послы стран Евросоюза договорились о санкциях в отношении "поставщиков" дронов-камикадзе "Герань-2". Об этом 20 октября сообщили в Twitter представительства Чехии в ЕС
2022-10-20T14:09
2022-10-20T14:09
2022-10-20T14:09
новости
украина
беспилотник
герань
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036922079_0:107:1197:780_1920x0_80_0_0_692e9efa70555ed520f430f922c1e9c2.jpg.webp
Послы стран Евросоюза после трехдневного обсуждения договорились ввести санкции против "поставщиков" беспилотников "Герань-2". В ЕС предполагают, что дроны-камикадзе, которыми российские войска ударили по объектам критической инфраструктуры Украины, якобы произведены в Иране. Под санкции попадают три физических и одно юридическое лицо. Власти ЕС решили заморозить их активы в странах Евросоюза, а также распространить санкции еще на четыре иранских компаний.Применяемые российской армией беспилотники “Герань” хорошо показали себя в ходе СВО на Украине, рассказал ранее в интервью Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.Он отметил, что эти беспилотники “не уступают крылатым ракетам”, однако стоят гораздо меньше.
https://ukraina.ru/20221020/1039947093.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036922079_0:0:1065:798_1920x0_80_0_0_9d6c02990b587b8a399f79d95daa4858.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, беспилотник, герань, ес
Новости, Украина, беспилотник, Герань, ЕС
Евросоюз ввел санкции против "поставщиков" беспилотников "Герань"
Послы стран Евросоюза договорились о санкциях в отношении "поставщиков" дронов-камикадзе "Герань-2". Об этом 20 октября сообщили в Twitter представительства Чехии в ЕС
Послы стран Евросоюза после трехдневного обсуждения договорились ввести санкции против "поставщиков" беспилотников "Герань-2". В ЕС предполагают, что дроны-камикадзе, которыми российские войска ударили по объектам критической инфраструктуры Украины, якобы произведены в Иране.
"Письменная процедура завершена, санкции вступают в силу сегодня днем после публикации в официальном журнале", - говорится в сообщении представительства.
Под санкции попадают три физических и одно юридическое лицо. Власти ЕС решили заморозить их активы в странах Евросоюза, а также распространить санкции еще на четыре иранских компаний.
Применяемые российской армией беспилотники “Герань” хорошо показали себя в ходе СВО на Украине, рассказал ранее в интервью Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Он отметил, что эти беспилотники “не уступают крылатым ракетам”, однако стоят гораздо меньше.