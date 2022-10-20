Евросоюз ввел санкции против "поставщиков" беспилотников "Герань" - 20.10.2022 Украина.ру
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Евросоюз ввел санкции против "поставщиков" беспилотников "Герань"
Евросоюз ввел санкции против "поставщиков" беспилотников "Герань" - 20.10.2022 Украина.ру
Евросоюз ввел санкции против "поставщиков" беспилотников "Герань"
Послы стран Евросоюза договорились о санкциях в отношении "поставщиков" дронов-камикадзе "Герань-2". Об этом 20 октября сообщили в Twitter представительства Чехии в ЕС
2022-10-20T14:09
2022-10-20T14:09
новости
украина
беспилотник
герань
ес
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Послы стран Евросоюза после трехдневного обсуждения договорились ввести санкции против "поставщиков" беспилотников "Герань-2". В ЕС предполагают, что дроны-камикадзе, которыми российские войска ударили по объектам критической инфраструктуры Украины, якобы произведены в Иране. Под санкции попадают три физических и одно юридическое лицо. Власти ЕС решили заморозить их активы в странах Евросоюза, а также распространить санкции еще на четыре иранских компаний.Применяемые российской армией беспилотники “Герань” хорошо показали себя в ходе СВО на Украине, рассказал ранее в интервью Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.Он отметил, что эти беспилотники “не уступают крылатым ракетам”, однако стоят гораздо меньше.
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новости, украина, беспилотник, герань, ес
Новости, Украина, беспилотник, Герань, ЕС

Евросоюз ввел санкции против "поставщиков" беспилотников "Герань"

14:09 20.10.2022
 
© commons.wikimedia.org / Fars Media Corporation
- РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© commons.wikimedia.org / Fars Media Corporation
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Послы стран Евросоюза договорились о санкциях в отношении "поставщиков" дронов-камикадзе "Герань-2". Об этом 20 октября сообщили в Twitter представительства Чехии в ЕС
Послы стран Евросоюза после трехдневного обсуждения договорились ввести санкции против "поставщиков" беспилотников "Герань-2". В ЕС предполагают, что дроны-камикадзе, которыми российские войска ударили по объектам критической инфраструктуры Украины, якобы произведены в Иране.
"Письменная процедура завершена, санкции вступают в силу сегодня днем после публикации в официальном журнале", - говорится в сообщении представительства.
Под санкции попадают три физических и одно юридическое лицо. Власти ЕС решили заморозить их активы в странах Евросоюза, а также распространить санкции еще на четыре иранских компаний.
Применяемые российской армией беспилотники “Герань” хорошо показали себя в ходе СВО на Украине, рассказал ранее в интервью Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Он отметил, что эти беспилотники “не уступают крылатым ракетам”, однако стоят гораздо меньше.
обломки дрона Герань-2 в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
13:29
Украина передала США обломки "Гераней" на изучениеОбломки дронов-камикадзе "Герань-2" США могли получить через представителей Пентагона в американском посольстве в Киеве, предположили журналисты американского издания The Washington Post
 
НовостиУкраинабеспилотникГераньЕС
 
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