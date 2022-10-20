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Воздушная тревога: в Николаеве гремят взрывы
Воздушная тревога: в Николаеве гремят взрывы - 20.10.2022 Украина.ру
Воздушная тревога: в Николаеве гремят взрывы
Воздушная тревога объявлена утром в четверг, 20 октября в нескольких украинских регионах, пишут местные СМИ
2022-10-20T09:26
2022-10-20T09:26
2022-10-20T09:26
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Сообщается, что воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Одесской областях.Также украинские Telegram-каналы сообщают о взрывах в Николаеве. Официально эта информация не подтверждена. С 10 октября российские вооруженные силы наносят удары по инфраструктурным объектам в украинских городах. Это стало ответом на террористические акты, совершенные киевским режимом в РФ, в том числе подрыв Крымского моста.Ответить за теракт в Крыму было важно, потому что очень многие на Западе и на Украине решили, что Россия уже сдалась, сказал ранее экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью Украина.ру. Надо быть готовым к тому, что "эту войну придется выигрывать на поле боя", полагает он.Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру.Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, тревога, удары, николаев, николаевская область, черкасская область, кировоградская область, одесская область, спецоперация
Новости, Украина, тревога, удары, Николаев, Николаевская область, Черкасская область, Кировоградская область, Одесская область, Спецоперация
Воздушная тревога: в Николаеве гремят взрывы
Воздушная тревога объявлена утром в четверг, 20 октября в нескольких украинских регионах, пишут местные СМИ
Сообщается, что воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Одесской областях.
Также украинские Telegram-каналы сообщают о взрывах в Николаеве. Официально эта информация не подтверждена.
С 10 октября российские вооруженные силы наносят удары по инфраструктурным объектам в украинских городах. Это стало ответом на террористические акты, совершенные киевским режимом в РФ, в том числе подрыв Крымского моста.
Ответить за теракт в Крыму было важно, потому что очень многие на Западе и на Украине решили, что Россия уже сдалась, сказал ранее экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью Украина.ру. Надо быть готовым к тому, что "эту войну придется выигрывать на поле боя", полагает он.
Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру.
Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.