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Воздушная тревога: в Николаеве гремят взрывы

Воздушная тревога: в Николаеве гремят взрывы - 20.10.2022 Украина.ру

Воздушная тревога: в Николаеве гремят взрывы

Воздушная тревога объявлена утром в четверг, 20 октября в нескольких украинских регионах, пишут местные СМИ

2022-10-20T09:26

2022-10-20T09:26

2022-10-20T09:26

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Сообщается, что воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Одесской областях.Также украинские Telegram-каналы сообщают о взрывах в Николаеве. Официально эта информация не подтверждена. С 10 октября российские вооруженные силы наносят удары по инфраструктурным объектам в украинских городах. Это стало ответом на террористические акты, совершенные киевским режимом в РФ, в том числе подрыв Крымского моста.Ответить за теракт в Крыму было важно, потому что очень многие на Западе и на Украине решили, что Россия уже сдалась, сказал ранее экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью Украина.ру. Надо быть готовым к тому, что "эту войну придется выигрывать на поле боя", полагает он.Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру.Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, тревога, удары, николаев, николаевская область, черкасская область, кировоградская область, одесская область, спецоперация