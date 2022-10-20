Воздушная тревога: в Николаеве гремят взрывы - 20.10.2022 Украина.ру
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Воздушная тревога: в Николаеве гремят взрывы
Воздушная тревога: в Николаеве гремят взрывы - 20.10.2022 Украина.ру
Воздушная тревога: в Николаеве гремят взрывы
Воздушная тревога объявлена утром в четверг, 20 октября в нескольких украинских регионах, пишут местные СМИ
2022-10-20T09:26
2022-10-20T09:26
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украина
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Сообщается, что воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Одесской областях.Также украинские Telegram-каналы сообщают о взрывах в Николаеве. Официально эта информация не подтверждена. С 10 октября российские вооруженные силы наносят удары по инфраструктурным объектам в украинских городах. Это стало ответом на террористические акты, совершенные киевским режимом в РФ, в том числе подрыв Крымского моста.Ответить за теракт в Крыму было важно, потому что очень многие на Западе и на Украине решили, что Россия уже сдалась, сказал ранее экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью Украина.ру. Надо быть готовым к тому, что "эту войну придется выигрывать на поле боя", полагает он.Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру.Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, тревога, удары, николаев, николаевская область, черкасская область, кировоградская область, одесская область, спецоперация
Новости, Украина, тревога, удары, Николаев, Николаевская область, Черкасская область, Кировоградская область, Одесская область, Спецоперация

Воздушная тревога: в Николаеве гремят взрывы

09:26 20.10.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Воздушная тревога объявлена утром в четверг, 20 октября в нескольких украинских регионах, пишут местные СМИ
Сообщается, что воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Одесской областях.
Также украинские Telegram-каналы сообщают о взрывах в Николаеве. Официально эта информация не подтверждена.
С 10 октября российские вооруженные силы наносят удары по инфраструктурным объектам в украинских городах. Это стало ответом на террористические акты, совершенные киевским режимом в РФ, в том числе подрыв Крымского моста.
Ответить за теракт в Крыму было важно, потому что очень многие на Западе и на Украине решили, что Россия уже сдалась, сказал ранее экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью Украина.ру. Надо быть готовым к тому, что "эту войну придется выигрывать на поле боя", полагает он.
Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру.
Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.
 
НовостиУкраинатревогаударыНиколаевНиколаевская областьЧеркасская областьКировоградская областьОдесская областьСпецоперация
 
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