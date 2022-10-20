https://ukraina.ru/20221020/1039934687.html

Украина приступила к развалу России. Верховная Рада уже признает независимость ее субъектов

Украина приступила к развалу России. Верховная Рада уже признает независимость ее субъектов - 20.10.2022 Украина.ру

Украина приступила к развалу России. Верховная Рада уже признает независимость ее субъектов

Украина.ру, 20.10.2022

2022-10-20T09:19

2022-10-20T09:19

2022-10-20T09:19

эксклюзив

украина

кадыров

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Когда 18 октября 2022 года Верховная Рада Украины признала "независимость и суверенитет" запрещенной в России (как террористической организации) Чеченской республики Ичкерия, первым бурно потешался по этому поводу глава современной Чечни Рамзан Кадыров.Он откровенно назвал авторов акции "тугодумами, окончательно потерявшими связь с реальностью". И взамен он предложил украинским депутатам, записным россиеборцам и чеченолюбцам, провести "дебаты о признании Плутона планетой или поднять очень важный вопрос о том, не проголодались ли три слона и черепаха, на которых стоит земля".При этом он опять напомнил о необходимости воплотить в жизнь "дешайтанизацию" Украины. Шайтанами, если кто подзабыл, правоверные мусульмане называют дьяволов или злых духов, враждебных Аллаху и людям. Само слово происходит от древнесемитского "гайтан", которое переводится как "противник", а синонимом является слово "черти".И если вглядеться, например, в лица многих украинских парламентариев типа нынешнего Алексея Гончаренко и Ирины Геращенко или бывших красавцев и красавиц а-ля Олег Тягныбок или Ирина Фарион, то аналогия полная – там мировой кинематограф отдыхает и мог бы очень сильно сэкономить на гриме.Удивительное сходство украинских фигурантов с жителями преисподней Кадыров заметил еще в апреле сего года, когда спецвоенная операция (СВО) России по приведению Украины к адекватности только набирала обороты и в полную силу развернулись украинские национальные "херои" из карательного батальона "Азов"*. Тогда Кадыров специально много раз подчеркнул, что Россия не воюет с мирным населением, и призвал ВСУ "вместе с военными России навести порядок в стране ради мирной жизни многострадального украинского народа". "Мы боремся с бандитами, нациками, азовцами и шайтанами, которые не принесут ничего хорошего ни россиянам, ни украинцам. Переходите на правильную сторону!", — призвал тогда Кадыров.Но с того времени шайтаны не только продолжили сугубо чеченскую гражданскую войну на территории Украины, где бойцы Рамзана Кадырова воюют непосредственно с чеченцами из террористического так называемого батальона Джохара Дудаева, которые поклялись, что будут на стороне Украины воевать против России и против самого Кадырова.Шайтаны всех политических видов и мастей, окраса и расцветки получили не только теоритическую подпитку, но и солидные средства на борьбу с Россией за ее развал от так называемого коллективного Запада. Теперь этот процесс громко назвали "деколонизацией России":- 8 мая и 24 июля 2022 года уже состоялись два раунда конференции под названием Форум свободных народов России (ФСНР), который взял курс на эту самую деколонизацию России и даже предложил общественности карту такого развала страны на "освобожденные народы и их государства". Под лозунгом "Время коренным народам и регионам возвращать себе независимость и суверенитет";- свою карту "деколонизации" России ожидаемо представила общественности так называемая Комиссия правительства США по безопасности и сотрудничеству в Европе, известная также, как Хельсинкская комиссия. Это якобы независимая структура федерального правительства США, которой всегда руководили деятели, близкие к миллиардеру-махинатору и политическому авантюристу Джорджу Соросу ("птенцы гнезда Сороса", соросята). И которая все 45 лет своего существования отслеживала соблюдение Хельсинкских соглашений и продвигала всеобъемлющую безопасность посредством поощрения прав человека, демократии и экономического, экологического и военного сотрудничества в регионе ОБСЕ из 57 стран. Хельсинкскую комиссию немедленно и активно поддержали в Конгрессе США;- в основу работы и ФСНР, и Хельсинкской комиссии изначально был положен опыт работы существовавшего в 1946-1996 годах Антибольшевистского блока народов (АБН), который основывался на антикоммунизме, антисоветизме и национализме и солидно приложился к развалу СССР в 1991 году. Теперь антисоветизм и антикоммунизм в идеологии ФСНР заняла клиническая и зоологическая русофобия, а задачи остались те же – развал России.Поскольку упомянутый АБН официально закончил свое существование в Украине, где его последний президента Ярослава Стецко даже побывала депутатом парламента и как старейшая его "члэнкыня" дважды открывала первые сессии двух созывов Верховной Рады, то вполне логично, что и сейчас флагманом развала России стала Украина. И ее абсолютно слетевшие с катушек здравого смысла и подсевшие на иностранные заказы и такую же "зарплату" власти.СВО – одно из полей этой борьбы, успех Украины в которой и будет означать, что Запад приступит к реальному развалу России. Более того, Запад уже приступил к такому развалу. Пока на территории Украины. И первый "цветочек" -- признание "суверенитет Ичкерии".Чтобы была понятней абсурдность этого деяния парламентариев Украины, нужно помнить, как минимум, два обстоятельства:- самой независимой Ичкерии нет и в помине. Даже в эмиграции. Она была ликвидирована в 2000 году, а в октябре 2007 года самопровозглашенный президент Ичкерии Доку Умаров заявил об упразднении Ичкерии совсем, а вместо нее провозгласили Кавказский эмират;- существовавшая в Чечне в 1991 – 2000 годах Ичкерия была государством, в числе таких же никем не признанных типа Исламского Эмирата Афганистана (частично признанное государство 2000—2001 годов или частично признанного главы Грузии Звиада Гамсахурдиа в 1992—1993 годах). И вот теперь в октябре 2022 года "проснулась" Украина и совершила камлание даже не над трупом, а над памятью о нем.Но вполне официально. И сделали то, что их национал-патриотические коллеги хотели сделать еще в 1995 году. Свой голос за признание независимости Ичкерии отдали 287 украинских депутата, обозначив ее, как "временно оккупированную территорию России" в результате вооруженной агрессии, которая была совершена якобы с нарушением Устава ООН.Впервые об этом в Раде заговорили еще 11 июля сего года, когда туда внесли и зарегистрировали законопроект о признании Ичкерия. Тогда же пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков назвал сие деяние "юридическим казусом" и "безграмотностью". "Здесь просто юридическая безграмотность, потому что такого субъекта не существует. Это просто юридический казус такой", – сказал он ТАСС. И добавил, что соответствующий законопроект с несуществующим субъектом "говорит о качестве законотворческой работы в Верховной Раде".Но когда качество работы интересовало укро-депутатов, когда говорила политическая целесообразность? Никогда.И точно такой же в Украине сегодня и президент Владимир Зеленский. В начале октября сего года Верховная Рада приняла постановление а 8 октября президент подписал указ о… признании южных Курильских островов "оккупированной Россией территорией Японии". Другими словами, он фактически "вернул" Японии российскую Курильскую гряду -- острова Кунашир, Шикотан, Итуруп, Хабомаи и прочую островную "мелочь", на которые претендует Япония. Вместе, кстати с островом, носящим имя Кузьмы Деревянко, советского генерала и уроженца Киевщины, который 2 сентября 1945 года от имении СССР принял капитуляцию императорской Японии и подписал акт об этом. Вот бы он удивился сегодня вопиющему идиотизму "земляков" …Но что генерал Деревянко для "Главковерха" Зеленского, который заявил: "Сегодня принято важное решение, справедливое, юридически безупречное, историческое -- Украина подтвердила свое уважение суверенитету, территориальной целостности Японии, включая ее северные территории, которые пока находятся под российской оккупацией".Но ведь и это еще не все: буквально в тот же день, 8 октября 2022 года, давал интервью украинским журналистам глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. Тот, кто отвечал недавно за теракт на Крымском мосту, российская ответка за который сегодня медленно, но уверенно лишает Украину ее энергетики – и электрической, и тепловой.Но и это не волнует молодого генерала, ибо он сам себе нарезал задачу: "До конца года мы еще продвинемся вперед значительно, это будут значимые победы, вы скоро это увидите. До лета это должно все подойти к завершению, для начала мы выйдем на границы 91 года". И уточнил: под ударами ВСУ будет не только освобождена вся Украины вместе с Крымом, Донбассом, Херсонщиной и Запорожьем, но и начнет разваливаться Россия. "После поражения Россия распадется. Первыми отсоединятся республики Кавказа", -- резюмировал Буданов.Конечно же, все эти акты, постановления и указы Украины о передаче чужих территорий или о признании независимости республик, которых на карте вообще нет, с юридической точки зрения ничтожны. И не имеют никакого значения. Ни для кого. Но они – пустая политическая фанаберия только при одном условии - Россия не только одержит победу в СВО, но и останется сильной и самодостаточной страной, региональной, а то и мировой сверхдержавой.Если же Россия дрогнет, вернется до состояния 1991 года, развального для СССР, то тогда все эти совершенно дурацкие украинские документы и об Ичкерии, и о Курилах могут сыграть свою негативную роль. Они могут стать началом развала России. Подобные указы о признании субъектов РФ, о передаче ее частей тем или иным государствам по признаку "восстановления исторической справедливости" (как, например, Выборг Финляндии, Смоленск -- Польше или Калининград -- Германии) или деколонизации – это и есть предварительный план развала России. Это контурная карта такого развала, а не невинная шутка. Запад всегда найдет способы, чтобы легитимизировать подобные документы. Политическая целесообразность и двойные стандарты подскажут, как это сделать.Эти документы -- мины замедленного действия с отложенным сроков взрыва. Под целостность России. И потому для России это государственное преступление.И нет никакого сомнения, что украинские политики, даже такие, как сейчас, этого не понимают. Но у них есть заказ, и они его выполняют. А психиатрия в Украине – по-прежнему в загоне, и дебелые санитары, скорее всего, на фронтах СВО…*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20221012/1039638503.html

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эксклюзив, украина, кадыров