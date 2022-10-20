Военнопленный ВСУ рассказал, как украинский спецназ нарушал Минские соглашения - 20.10.2022 Украина.ру
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Военнопленный ВСУ рассказал, как украинский спецназ нарушал Минские соглашения
Военнопленный ВСУ рассказал, как украинский спецназ нарушал Минские соглашения - 20.10.2022 Украина.ру
Военнопленный ВСУ рассказал, как украинский спецназ нарушал Минские соглашения
Украинский спецназ в период так называемой "антитеррористической операции" (АТО) грубо нарушал режим тишины, предусмотренный Минскими соглашениями, вызывая ответные удары по свои сослуживцам, сообщил РИА Новости замначальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады украинских войск, подполковник Валентин Алтухов
2022-10-20T08:21
2022-10-20T08:21
новости
украина
всу
минские соглашения
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По его словам, нарушения происходили вопреки требованиям соблюдать тишину, не останавливали даже выплаты, которые вводили за отсутствие нарушений.Россия неоднократно заявляла, что Украина не выполняла Минские соглашения и затягивала переговоры по урегулированию конфликта. Западу в течение нескольких лет не удавалось повлиять на Киев.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
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новости, украина, всу, минские соглашения
Новости, Украина, ВСУ, Минские соглашения

Военнопленный ВСУ рассказал, как украинский спецназ нарушал Минские соглашения

08:21 20.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВывоз сдавшихся в плен украинских военных и боевиков с "Азовстали"
Вывоз сдавшихся в плен украинских военных и боевиков с Азовстали - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Украинский спецназ в период так называемой "антитеррористической операции" (АТО) грубо нарушал режим тишины, предусмотренный Минскими соглашениями, вызывая ответные удары по свои сослуживцам, сообщил РИА Новости замначальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады украинских войск, подполковник Валентин Алтухов
"Силы спецоперации, они нам не подчинялись, действовали по своему плану, и такое бывало, что они открывают огонь по вашей территории, а потом ответки нам приходят, то есть это как бы удивляло и раздражало при общем требовании соблюдать тишину, кто-то заходит нам неподконтрольный и нарушает", — пояснил Алтухов.
По его словам, нарушения происходили вопреки требованиям соблюдать тишину, не останавливали даже выплаты, которые вводили за отсутствие нарушений.
Россия неоднократно заявляла, что Украина не выполняла Минские соглашения и затягивала переговоры по урегулированию конфликта. Западу в течение нескольких лет не удавалось повлиять на Киев.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
- РИА Новости, 1920, 19.10.2022
Вчера, 16:10
Всему есть предел. Запад установил "красные линии" в вопросе помощи Украине
 
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