https://ukraina.ru/20221020/1039933506.html

Военнопленный ВСУ рассказал, как украинский спецназ нарушал Минские соглашения

Военнопленный ВСУ рассказал, как украинский спецназ нарушал Минские соглашения - 20.10.2022 Украина.ру

Военнопленный ВСУ рассказал, как украинский спецназ нарушал Минские соглашения

Украинский спецназ в период так называемой "антитеррористической операции" (АТО) грубо нарушал режим тишины, предусмотренный Минскими соглашениями, вызывая ответные удары по свои сослуживцам, сообщил РИА Новости замначальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады украинских войск, подполковник Валентин Алтухов

2022-10-20T08:21

2022-10-20T08:21

2022-10-20T08:21

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По его словам, нарушения происходили вопреки требованиям соблюдать тишину, не останавливали даже выплаты, которые вводили за отсутствие нарушений.Россия неоднократно заявляла, что Украина не выполняла Минские соглашения и затягивала переговоры по урегулированию конфликта. Западу в течение нескольких лет не удавалось повлиять на Киев.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.

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новости, украина, всу, минские соглашения