https://ukraina.ru/20221020/1039933506.html
Военнопленный ВСУ рассказал, как украинский спецназ нарушал Минские соглашения
Военнопленный ВСУ рассказал, как украинский спецназ нарушал Минские соглашения - 20.10.2022 Украина.ру
Военнопленный ВСУ рассказал, как украинский спецназ нарушал Минские соглашения
Украинский спецназ в период так называемой "антитеррористической операции" (АТО) грубо нарушал режим тишины, предусмотренный Минскими соглашениями, вызывая ответные удары по свои сослуживцам, сообщил РИА Новости замначальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады украинских войск, подполковник Валентин Алтухов
2022-10-20T08:21
2022-10-20T08:21
2022-10-20T08:21
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украина
всу
минские соглашения
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По его словам, нарушения происходили вопреки требованиям соблюдать тишину, не останавливали даже выплаты, которые вводили за отсутствие нарушений.Россия неоднократно заявляла, что Украина не выполняла Минские соглашения и затягивала переговоры по урегулированию конфликта. Западу в течение нескольких лет не удавалось повлиять на Киев.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, минские соглашения
Военнопленный ВСУ рассказал, как украинский спецназ нарушал Минские соглашения
Украинский спецназ в период так называемой "антитеррористической операции" (АТО) грубо нарушал режим тишины, предусмотренный Минскими соглашениями, вызывая ответные удары по свои сослуживцам, сообщил РИА Новости замначальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады украинских войск, подполковник Валентин Алтухов
"Силы спецоперации, они нам не подчинялись, действовали по своему плану, и такое бывало, что они открывают огонь по вашей территории, а потом ответки нам приходят, то есть это как бы удивляло и раздражало при общем требовании соблюдать тишину, кто-то заходит нам неподконтрольный и нарушает", — пояснил Алтухов.
По его словам, нарушения происходили вопреки требованиям соблюдать тишину, не останавливали даже выплаты, которые вводили за отсутствие нарушений.
Россия неоднократно заявляла, что Украина не выполняла Минские соглашения и затягивала переговоры по урегулированию конфликта. Западу в течение нескольких лет не удавалось повлиять на Киев.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.