В Белгороде дрон влетел в окно квартиры. Пострадал 11-летний ребенок - 19.05.2024 Украина.ру
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В Белгороде дрон влетел в окно квартиры. Пострадал 11-летний ребенок
В Белгороде дрон влетел в окно квартиры. Пострадал 11-летний ребенок - 19.05.2024 Украина.ру
В Белгороде дрон влетел в окно квартиры. Пострадал 11-летний ребенок
В Белгороде беспилотник ВСУ влетел в окно одной из квартир многоквартирного дома. В результате взрыва пострадала 11-летняя девочка, сообщил 19 мая в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
2024-05-19T17:58
2024-05-19T17:58
новости
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
беспилотники
дети
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По информации губернатора, в момент прилета беспилотника девочка играла на детской площадке. Сверху на нее упали осколки разбитого секла."Ребёнка с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу", - сообщил Гладков.Губернатор уточнил, что состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести.Как сообщало Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО 18 мая были уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы и две противорадиолокационные ракеты над территорией Белгородской области.
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новости, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, беспилотники, дети
Новости, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, беспилотники, дети

В Белгороде дрон влетел в окно квартиры. Пострадал 11-летний ребенок

17:58 19.05.2024
 
© Игорь ГомольскийБелгород
Белгород
© Игорь Гомольский
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В Белгороде беспилотник ВСУ влетел в окно одной из квартир многоквартирного дома. В результате взрыва пострадала 11-летняя девочка, сообщил 19 мая в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
По информации губернатора, в момент прилета беспилотника девочка играла на детской площадке. Сверху на нее упали осколки разбитого секла.
"Ребёнка с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу", - сообщил Гладков.
Губернатор уточнил, что состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести.
Как сообщало Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО 18 мая были уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы и две противорадиолокационные ракеты над территорией Белгородской области.
13 мая, 09:56
"Их убил киевский режим": Гладков назвал число погибших при атаке ВСУ на БелгородВ результате атаки Вооруженных сил Украины на Белгород 12 мая погибли 19 мирных жителей. Об этом 13 мая сообщил губернатор Белгородской области в своём телеграм-канале
 
НовостиБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украиныбеспилотникидети
 
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17:58В Белгороде дрон влетел в окно квартиры. Пострадал 11-летний ребенок
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