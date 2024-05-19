В Белгороде дрон влетел в окно квартиры. Пострадал 11-летний ребенок
© Игорь ГомольскийБелгород
© Игорь Гомольский
В Белгороде беспилотник ВСУ влетел в окно одной из квартир многоквартирного дома. В результате взрыва пострадала 11-летняя девочка, сообщил 19 мая в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
По информации губернатора, в момент прилета беспилотника девочка играла на детской площадке. Сверху на нее упали осколки разбитого секла.
"Ребёнка с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу", - сообщил Гладков.
Губернатор уточнил, что состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести.
Как сообщало Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО 18 мая были уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы и две противорадиолокационные ракеты над территорией Белгородской области.