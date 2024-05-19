https://ukraina.ru/20240519/1055160292.html

В Белгороде дрон влетел в окно квартиры. Пострадал 11-летний ребенок

В Белгороде дрон влетел в окно квартиры. Пострадал 11-летний ребенок - 19.05.2024 Украина.ру

В Белгороде дрон влетел в окно квартиры. Пострадал 11-летний ребенок

В Белгороде беспилотник ВСУ влетел в окно одной из квартир многоквартирного дома. В результате взрыва пострадала 11-летняя девочка, сообщил 19 мая в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

2024-05-19T17:58

2024-05-19T17:58

2024-05-19T17:58

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белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

беспилотники

дети

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По информации губернатора, в момент прилета беспилотника девочка играла на детской площадке. Сверху на нее упали осколки разбитого секла."Ребёнка с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу", - сообщил Гладков.Губернатор уточнил, что состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести.Как сообщало Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО 18 мая были уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы и две противорадиолокационные ракеты над территорией Белгородской области.

https://ukraina.ru/20240513/1055025818.html

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новости, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, беспилотники, дети