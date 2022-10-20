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Представитель генсека ООН отказался комментировать предостережение РФ об иранских беспилотниках

Представитель генсека ООН отказался комментировать предостережение РФ об иранских беспилотниках - 20.10.2022 Украина.ру

Представитель генсека ООН отказался комментировать предостережение РФ об иранских беспилотниках

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик 19 октября отказался комментировать предостережение первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского от возможного участия секретариата организации в "расследовании" по якобы имевшему место использованию иранских беспилотников на Украине

2022-10-20T08:04

2022-10-20T08:04

2022-10-20T08:04

беспилотники

новости

иран

россия

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Накануне постпред Украины при ООН Сергей Кислица направил письмо председателю Совбеза, в котором заявил, что Иран якобы передает России БПЛА серий Mohajer и Shahed. По его словам, это нарушает параграф 4 приложения "Б" резолюции 2231, утвердившей создание Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Киев призвал экспертов ООН посетить Украину, чтобы изучить БПЛА иранского происхождения в целях содействия исполнению резолюции 2231.В ответ Полянский заявил журналистам, что Москва пересмотрит свое взаимодействие с секретариатом ООН и генсеком организации, если секретариат примет участие в таком "расследовании", так как его функции являются чисто техническими, и у него нет ни мандата, ни экспертных возможностей для этого.Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник опроверг вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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беспилотники, новости, иран, россия