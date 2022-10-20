Представитель генсека ООН отказался комментировать предостережение РФ об иранских беспилотниках - 20.10.2022 Украина.ру
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Представитель генсека ООН отказался комментировать предостережение РФ об иранских беспилотниках
Представитель генсека ООН отказался комментировать предостережение РФ об иранских беспилотниках - 20.10.2022 Украина.ру
Представитель генсека ООН отказался комментировать предостережение РФ об иранских беспилотниках
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик 19 октября отказался комментировать предостережение первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского от возможного участия секретариата организации в "расследовании" по якобы имевшему место использованию иранских беспилотников на Украине
2022-10-20T08:04
2022-10-20T08:04
беспилотники
новости
иран
россия
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Накануне постпред Украины при ООН Сергей Кислица направил письмо председателю Совбеза, в котором заявил, что Иран якобы передает России БПЛА серий Mohajer и Shahed. По его словам, это нарушает параграф 4 приложения "Б" резолюции 2231, утвердившей создание Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Киев призвал экспертов ООН посетить Украину, чтобы изучить БПЛА иранского происхождения в целях содействия исполнению резолюции 2231.В ответ Полянский заявил журналистам, что Москва пересмотрит свое взаимодействие с секретариатом ООН и генсеком организации, если секретариат примет участие в таком "расследовании", так как его функции являются чисто техническими, и у него нет ни мандата, ни экспертных возможностей для этого.Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник опроверг вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
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беспилотники, новости, иран, россия
беспилотники, Новости, Иран, Россия

Представитель генсека ООН отказался комментировать предостережение РФ об иранских беспилотниках

08:04 20.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик 19 октября отказался комментировать предостережение первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского от возможного участия секретариата организации в "расследовании" по якобы имевшему место использованию иранских беспилотников на Украине
Накануне постпред Украины при ООН Сергей Кислица направил письмо председателю Совбеза, в котором заявил, что Иран якобы передает России БПЛА серий Mohajer и Shahed. По его словам, это нарушает параграф 4 приложения "Б" резолюции 2231, утвердившей создание Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Киев призвал экспертов ООН посетить Украину, чтобы изучить БПЛА иранского происхождения в целях содействия исполнению резолюции 2231.
В ответ Полянский заявил журналистам, что Москва пересмотрит свое взаимодействие с секретариатом ООН и генсеком организации, если секретариат примет участие в таком "расследовании", так как его функции являются чисто техническими, и у него нет ни мандата, ни экспертных возможностей для этого.

"Без комментариев", - сказал Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать слова Полянского.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник опроверг вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
 
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