Полянский оценил возможность продления зерновой сделки - 20.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221020/1039932295.html
Полянский оценил возможность продления зерновой сделки
Полянский оценил возможность продления зерновой сделки - 20.10.2022 Украина.ру
Полянский оценил возможность продления зерновой сделки
Продление сделки по экспорту зерна по Черному морю будет зависеть от ее практических результатов для России. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский
2022-10-20T07:42
2022-10-20T07:42
новости
зерно
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102706/71/1027067171_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_6d56d4ba107266499b1eff0a9c8b2b8b.jpg
"Мы будем смотреть на практические результаты [для России], а не на попытки выдать желаемое за действительное. Практические результаты пока что очень скромные", — сказал он.Полянский также добавил, что Россия пока "не убеждена" в необходимости продления зерновой сделки, и указал, что главным вопросом остается "экспорт российских удобрений и продовольствия".Зерновая сделка была заключена в июле, Украина и Россия по отдельности подписали соглашения с Турцией и ООН. По ее условиям был открыт коридор для вывоза зерна из трех портов Черного моря, а ООН обязалась способствовать снятию с России тех санкций, которые мешают ей экспортировать продовольствие и удобрения.В то же время Москва неоднократно критиковала исполнение сделки. Президент Владимир Путин называл ситуацию с вывозом зерна "сплошным надувательством", поскольку большая часть зерна, по его словам, идет в обеспеченные западные страны, в том числе в ЕС. Президент также предупреждал, что работа гуманитарных коридоров в Черном море может оказаться под вопросом, если выяснится, что через них доставили взрывчатку, использованную для подрыва Крымского моста.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102706/71/1027067171_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_ee84f311e87634f73949b3769bd22714.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, зерно, россия, украина
Новости, зерно, Россия, Украина

Полянский оценил возможность продления зерновой сделки

07:42 20.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУборка зерновых в Донецкой и Луганской областях
Уборка зерновых в Донецкой и Луганской областях - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать в
Продление сделки по экспорту зерна по Черному морю будет зависеть от ее практических результатов для России. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский
"Мы будем смотреть на практические результаты [для России], а не на попытки выдать желаемое за действительное. Практические результаты пока что очень скромные", — сказал он.

Полянский также добавил, что Россия пока "не убеждена" в необходимости продления зерновой сделки, и указал, что главным вопросом остается "экспорт российских удобрений и продовольствия".

"Мы ожидаем, что будет исполняться то, что нам обещалось во второй части сделки, то, чем пренебрегают западные страны. Мы хотим, чтобы наша часть сделки исполнялась так же, как украинская", – добавил Полянский.

Зерновая сделка была заключена в июле, Украина и Россия по отдельности подписали соглашения с Турцией и ООН. По ее условиям был открыт коридор для вывоза зерна из трех портов Черного моря, а ООН обязалась способствовать снятию с России тех санкций, которые мешают ей экспортировать продовольствие и удобрения.

В то же время Москва неоднократно критиковала исполнение сделки. Президент Владимир Путин называл ситуацию с вывозом зерна "сплошным надувательством", поскольку большая часть зерна, по его словам, идет в обеспеченные западные страны, в том числе в ЕС.
Президент также предупреждал, что работа гуманитарных коридоров в Черном море может оказаться под вопросом, если выяснится, что через них доставили взрывчатку, использованную для подрыва Крымского моста.
 
НовостизерноРоссияУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:53Французский ресторатор выгнал украинских беженок, поддержав Россию
10:47Расширение БРИКС? В Китае рассказали о провале традиционной политики США на Ближнем Востоке
10:45Аксенов рассказал о сюрпризах для ВСУ в Херсонской области
10:41Безработный житель ДНР готовил в Мариуполе теракт по заданию СБУ
10:40Шансы удержать Херсон есть - Аксенов
10:23По всей Украине включились сирены воздушной тревоги
10:17Власти просят жителей Киевской области не пользоваться холодильниками
09:50В Николаеве взорвали памятник "Погибшим милиционерам"
09:47The Guardian: расходы Украины на ПВО значительно превышают стоимость сбиваемых беспилотников
09:46Смертельный для ВСУ дуэт беспилотника и "Рапиры" попал на видео
09:37Угроза Каховской ГЭС, угроза из США. Главное на Украине на утро 20 октября
09:29"Нервная ночь": на Украине заявили о серьезных разрушениях
09:26Воздушная тревога: в Николаеве гремят взрывы
09:19Украина приступила к развалу России. Верховная Рада уже признает независимость ее субъектов
09:01Переориентация России на Восток покончит с американской гегемонией — Jerusalem Post
08:55Президент Колумбии: США разрушают экономику всего мира
08:55В США назвали "секретное" российское оружие для СВО на Украине
08:49Украинский пленный рассказал о приказах стрелять по жилым домам
08:46Полянский: РФ пересмотрит отношения с секретариатом ООН в случае расследования по БПЛА
08:39США готовы применять санкции, чтобы не допустить поставок Ираном "опасного оружия" России
Лента новостейМолния