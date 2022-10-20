"Вы войну объявили им?": Эксперт объяснил, почему Москве сложно убеждать Анкару не сотрудничать с Киевом
Тема поставок Турцией киевскому режиму беспилотников "Байрактар" является "неприятной" для российского общества, однако для того, чтобы убедить Анкару прекратить военное сотрудничество с Киевом, России необходимы основания. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог, эксперт по Турции Иван Стародубцев
Он указал, что соглашения о поставках дронов были подписаны между Анкарой и Киевом до начала российской спецоперации. С другой стороны, Россия не объявила Украине войну и не выводит режим Владимира Зеленского за рамки законности, поэтому претензии Москвы к Турции лишены формальных оснований, объяснил политолог.
Когда к ним (к Турции — ред.) приходят с этим вопросом, [они] говорят: "У меня есть долгосрочное соглашение о сотрудничестве, я в рамках этих договоров поставки и осуществляю. Вы войну объявили им? — Нет. — Вы контртеррористическую операцию проводите там? — Нет. — Вы объявили Зеленского вне закона? — Нет. — Ну, тогда какие ко мне вопросы?
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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