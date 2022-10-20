https://ukraina.ru/20221020/1039928104.html

"Вы войну объявили им?": Эксперт объяснил, почему Москве сложно убеждать Анкару не сотрудничать с Киевом

"Вы войну объявили им?": Эксперт объяснил, почему Москве сложно убеждать Анкару не сотрудничать с Киевом - 20.10.2022 Украина.ру

"Вы войну объявили им?": Эксперт объяснил, почему Москве сложно убеждать Анкару не сотрудничать с Киевом

Тема поставок Турцией киевскому режиму беспилотников "Байрактар" является "неприятной" для российского общества, однако для того, чтобы убедить Анкару прекратить военное сотрудничество с Киевом, России необходимы основания. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог, эксперт по Турции Иван Стародубцев

2022-10-20T06:12

2022-10-20T06:12

2022-10-20T06:12

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Он указал, что соглашения о поставках дронов были подписаны между Анкарой и Киевом до начала российской спецоперации. С другой стороны, Россия не объявила Украине войну и не выводит режим Владимира Зеленского за рамки законности, поэтому претензии Москвы к Турции лишены формальных оснований, объяснил политолог.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220525/1034032168.html

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2022

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новости, турция, bayraktar tb2 (байрактар), политолог, спецоперация, киевский режим