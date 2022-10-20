"Вы войну объявили им?": Эксперт объяснил, почему Москве сложно убеждать Анкару не сотрудничать с Киевом - 20.10.2022 Украина.ру
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"Вы войну объявили им?": Эксперт объяснил, почему Москве сложно убеждать Анкару не сотрудничать с Киевом
"Вы войну объявили им?": Эксперт объяснил, почему Москве сложно убеждать Анкару не сотрудничать с Киевом - 20.10.2022 Украина.ру
"Вы войну объявили им?": Эксперт объяснил, почему Москве сложно убеждать Анкару не сотрудничать с Киевом
Тема поставок Турцией киевскому режиму беспилотников "Байрактар" является "неприятной" для российского общества, однако для того, чтобы убедить Анкару прекратить военное сотрудничество с Киевом, России необходимы основания. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог, эксперт по Турции Иван Стародубцев
2022-10-20T06:12
2022-10-20T06:12
новости
турция
bayraktar tb2 (байрактар)
политолог
спецоперация
киевский режим
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Он указал, что соглашения о поставках дронов были подписаны между Анкарой и Киевом до начала российской спецоперации. С другой стороны, Россия не объявила Украине войну и не выводит режим Владимира Зеленского за рамки законности, поэтому претензии Москвы к Турции лишены формальных оснований, объяснил политолог.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, турция, bayraktar tb2 (байрактар), политолог, спецоперация, киевский режим
Новости, Турция, Bayraktar TB2 (Байрактар), политолог, Спецоперация, киевский режим

"Вы войну объявили им?": Эксперт объяснил, почему Москве сложно убеждать Анкару не сотрудничать с Киевом

06:12 20.10.2022
 
© скриншот видео "Euronews по-русски"байрактар Bayraktar TB2
байрактар Bayraktar TB2
© скриншот видео "Euronews по-русски"
Читать в
Тема поставок Турцией киевскому режиму беспилотников "Байрактар" является "неприятной" для российского общества, однако для того, чтобы убедить Анкару прекратить военное сотрудничество с Киевом, России необходимы основания. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог, эксперт по Турции Иван Стародубцев
Он указал, что соглашения о поставках дронов были подписаны между Анкарой и Киевом до начала российской спецоперации. С другой стороны, Россия не объявила Украине войну и не выводит режим Владимира Зеленского за рамки законности, поэтому претензии Москвы к Турции лишены формальных оснований, объяснил политолог.

Когда к ним (к Турции — ред.) приходят с этим вопросом, [они] говорят: "У меня есть долгосрочное соглашение о сотрудничестве, я в рамках этих договоров поставки и осуществляю. Вы войну объявили им? — Нет. — Вы контртеррористическую операцию проводите там? — Нет. — Вы объявили Зеленского вне закона? — Нет. — Ну, тогда какие ко мне вопросы?

Иван Стародубцев интервью
Иван Стародубцев
Политолог и эксперт по Турции
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 16:15
Крашенинникова рассказала о торге Эрдогана с СШАВступление Швеции и Финляндии в НАТО – очень неприятное для России событие. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пока что препятствует ему, надеясь «выбить» максимум уступок из Вашингтона. Об этом рассказала политолог-американист, кандидат исторических наук Вероника Крашенинникова в интервью изданию Украина.ру
 
НовостиТурцияBayraktar TB2 (Байрактар)политологСпецоперациякиевский режим
 
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