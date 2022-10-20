Главное на 20 октября: в России и в мире - 20.10.2022 Украина.ру
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Главное на 20 октября: в России и в мире
Главное на 20 октября: в России и в мире - 20.10.2022 Украина.ру
Главное на 20 октября: в России и в мире
В четырех регионах России вводят военное положение, 'эвакуация населения из Херсона, президент Турции откроет в Азербайджане аэропорт, премьер-министр Израиля обсудит с главой МИД Украины просьбу Киева об израильском оружии. Об этих и других событиях дня — читайте в Украина.ру
2022-10-20T04:10
2022-10-20T04:10
нато
украина
эксклюзив
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РоссияВоенное положение введено в четырех регионах России:Ближнее зарубежьеАэропорт в Занегальском районе Нагорного Карабаха откроют президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Турции Реджеп Эрдоган. Азербайджанские власти намерены использовать его для перевозки грузов и граждан соседних государств в город Шуша. Строительство началось в феврале 2021 года.МирБолгария вводит визовый режим для россиян с дипломатическими и служебными паспортами. Решение о частичной приостановке безвизового режима приняли члены болгарского правительства. Россиян с дипломатическими и служебными паспортами обязали оформлять визы для въезда в Болгарию. Ранее без визы они могли находиться в стране до 90 дней.Премьер-министр Израиля Яир Лапид поговорит по телефону с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщают израильские СМИ. Ожидается обсуждение просьбы Кулебы поставить Киеву системы ПВО. Ранее Израиль отказал Кулебе. Министр обороны страны Бени Ганц заявил, что о поставках оружия на Украину речь никогда не шла. Заседание военно-штабного комитета (ВШК) ООН состоится в Нью-Йорке. ВШК - консультативный орган, оказывающий помощь по вопросам военных потребностей Совета безопасности ООН, использованию войск в его распоряжении, регулированию вооружений. ВШК функционирует как штат военных советников при дипломатах и правительствах. Генсек НАТО Йенс Столтенберг встретится с премьер-министром Швециии Ульфом Кристерссоном в Брюсселе. Парламент утвердил Кристерссона главой правительства 17 октября. Во время выступления он заявил о курсе властей на достижении расходов 2% ВВП на оборону к 2026 году. Ульф Кристерссон пообещал поставить на Украину военную помощь в виде новых систем вооружения.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нато, украина, эксклюзив
НАТО, Украина, Эксклюзив

Главное на 20 октября: в России и в мире

04:10 20.10.2022
 
© rawpixel.com
© rawpixel.com
Читать в
В четырех регионах России вводят военное положение, 'эвакуация населения из Херсона, президент Турции откроет в Азербайджане аэропорт, премьер-министр Израиля обсудит с главой МИД Украины просьбу Киева об израильском оружии. Об этих и других событиях дня — читайте в Украина.ру

Россия

Военное положение введено в четырех регионах России:
  • Запорожской области,
  • Херсонской области,
  • Донецкой Народной Республики,
  • Луганской Народной Республики.
  • Максимальный уровень реагирования (Херсонская и Запорожская области, ЛДНР),
  • Средний уровень реагирования (Республика Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области и г. Севастополь),
  • Уровень повышенной готовности (остальные регионы Центрального и Южного федеральных округов),
  • Уровень базовой готовности (остальные регионы России).

Ближнее зарубежье

Аэропорт в Занегальском районе Нагорного Карабаха откроют президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Турции Реджеп Эрдоган. Азербайджанские власти намерены использовать его для перевозки грузов и граждан соседних государств в город Шуша. Строительство началось в феврале 2021 года.

Мир

Болгария вводит визовый режим для россиян с дипломатическими и служебными паспортами. Решение о частичной приостановке безвизового режима приняли члены болгарского правительства.
Россиян с дипломатическими и служебными паспортами обязали оформлять визы для въезда в Болгарию. Ранее без визы они могли находиться в стране до 90 дней.
Премьер-министр Израиля Яир Лапид поговорит по телефону с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщают израильские СМИ. Ожидается обсуждение просьбы Кулебы поставить Киеву системы ПВО.
Ранее Израиль отказал Кулебе. Министр обороны страны Бени Ганц заявил, что о поставках оружия на Украину речь никогда не шла.
Заседание военно-штабного комитета (ВШК) ООН состоится в Нью-Йорке. ВШК - консультативный орган, оказывающий помощь по вопросам военных потребностей Совета безопасности ООН, использованию войск в его распоряжении, регулированию вооружений. ВШК функционирует как штат военных советников при дипломатах и правительствах.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг встретится с премьер-министром Швециии Ульфом Кристерссоном в Брюсселе. Парламент утвердил Кристерссона главой правительства 17 октября. Во время выступления он заявил о курсе властей на достижении расходов 2% ВВП на оборону к 2026 году.
"Вместе с Финляндией Швеция завершит вступление в НАТО. Швеция выполнит соглашение между Финляндией и Турцией", - заявил он.
Ульф Кристерссон пообещал поставить на Украину военную помощь в виде новых систем вооружения.
 
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