https://ukraina.ru/20221020/1039926957.html

Главное на 20 октября: в России и в мире

Главное на 20 октября: в России и в мире - 20.10.2022 Украина.ру

Главное на 20 октября: в России и в мире

В четырех регионах России вводят военное положение, 'эвакуация населения из Херсона, президент Турции откроет в Азербайджане аэропорт, премьер-министр Израиля обсудит с главой МИД Украины просьбу Киева об израильском оружии. Об этих и других событиях дня — читайте в Украина.ру

2022-10-20T04:10

2022-10-20T04:10

2022-10-20T04:10

нато

украина

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036438916_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_2a30418dc5baf136849b08b914013c5d.jpg

РоссияВоенное положение введено в четырех регионах России:Ближнее зарубежьеАэропорт в Занегальском районе Нагорного Карабаха откроют президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Турции Реджеп Эрдоган. Азербайджанские власти намерены использовать его для перевозки грузов и граждан соседних государств в город Шуша. Строительство началось в феврале 2021 года.МирБолгария вводит визовый режим для россиян с дипломатическими и служебными паспортами. Решение о частичной приостановке безвизового режима приняли члены болгарского правительства. Россиян с дипломатическими и служебными паспортами обязали оформлять визы для въезда в Болгарию. Ранее без визы они могли находиться в стране до 90 дней.Премьер-министр Израиля Яир Лапид поговорит по телефону с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщают израильские СМИ. Ожидается обсуждение просьбы Кулебы поставить Киеву системы ПВО. Ранее Израиль отказал Кулебе. Министр обороны страны Бени Ганц заявил, что о поставках оружия на Украину речь никогда не шла. Заседание военно-штабного комитета (ВШК) ООН состоится в Нью-Йорке. ВШК - консультативный орган, оказывающий помощь по вопросам военных потребностей Совета безопасности ООН, использованию войск в его распоряжении, регулированию вооружений. ВШК функционирует как штат военных советников при дипломатах и правительствах. Генсек НАТО Йенс Столтенберг встретится с премьер-министром Швециии Ульфом Кристерссоном в Брюсселе. Парламент утвердил Кристерссона главой правительства 17 октября. Во время выступления он заявил о курсе властей на достижении расходов 2% ВВП на оборону к 2026 году. Ульф Кристерссон пообещал поставить на Украину военную помощь в виде новых систем вооружения.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

нато, украина, эксклюзив