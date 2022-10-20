https://ukraina.ru/20221020/1039926094.html
Китайский фактор и украинский кризис
Китайский фактор и украинский кризис - 20.10.2022 Украина.ру
Китайский фактор и украинский кризис
Мультимедийная конференция издания Украина.ру.
2022-10-20T07:31
2022-10-20T07:31
2022-10-20T07:31
новости
анонс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/12/1039879952_0:20:1474:849_1920x0_80_0_0_3fb8b7177df023092cc4807871633cc2.jpg
Начало 21 октября в 13:00 в международном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру".Проходящий в Пекине XX съезд Коммунистической партии Китая стал одним из событий, которые определяют политическую повестку дня во всём мире. Участников кризиса на Украине, включая США и НАТО, особенно интересует, в каких формах и как долго продлится китайский нейтралитет. Китай стоит перед дилеммой: дружеские отношения и общие геополитические интересы с Россией - с одной стороны, и глубокая вовлеченность в глобальную экономику, где игра идет по правилам Запада – с другой.Участники:- заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Сергей САНАКОЕВ;- востоковед, руководитель Экспертного совета российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Юрий ТАВРОВСКИЙ;- востоковед, писатель, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл КОТКОВ (онлайн)- востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей МАСЛОВ.Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/12/1039880121_0:0:1080:1920_1920x0_80_0_0_22e1ccb74183c706375c23bad0b46ad4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, анонс
Китайский фактор и украинский кризис
Мультимедийная конференция издания Украина.ру.
Начало 21 октября в 13:00 в международном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).
Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру".
Проходящий в Пекине XX съезд Коммунистической партии Китая стал одним из событий, которые определяют политическую повестку дня во всём мире. Участников кризиса на Украине, включая США и НАТО, особенно интересует, в каких формах и как долго продлится китайский нейтралитет. Китай стоит перед дилеммой: дружеские отношения и общие геополитические интересы с Россией - с одной стороны, и глубокая вовлеченность в глобальную экономику, где игра идет по правилам Запада – с другой.
- заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Сергей САНАКОЕВ;
- востоковед, руководитель Экспертного совета российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Юрий ТАВРОВСКИЙ;
- востоковед, писатель, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл КОТКОВ (онлайн)
- востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей МАСЛОВ.
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.
Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".