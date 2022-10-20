https://ukraina.ru/20221020/1039926094.html

Китайский фактор и украинский кризис

Китайский фактор и украинский кризис - 20.10.2022 Украина.ру

Китайский фактор и украинский кризис

Мультимедийная конференция издания Украина.ру.

2022-10-20T07:31

2022-10-20T07:31

2022-10-20T07:31

новости

анонс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/12/1039879952_0:20:1474:849_1920x0_80_0_0_3fb8b7177df023092cc4807871633cc2.jpg

Начало 21 октября в 13:00 в международном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру".Проходящий в Пекине XX съезд Коммунистической партии Китая стал одним из событий, которые определяют политическую повестку дня во всём мире. Участников кризиса на Украине, включая США и НАТО, особенно интересует, в каких формах и как долго продлится китайский нейтралитет. Китай стоит перед дилеммой: дружеские отношения и общие геополитические интересы с Россией - с одной стороны, и глубокая вовлеченность в глобальную экономику, где игра идет по правилам Запада – с другой.Участники:- заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Сергей САНАКОЕВ;- востоковед, руководитель Экспертного совета российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Юрий ТАВРОВСКИЙ;- востоковед, писатель, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл КОТКОВ (онлайн)- востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей МАСЛОВ.Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, анонс