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"Турецкий поток": газовый хаб в Турции и проблемы безопасности

"Турецкий поток": газовый хаб в Турции и проблемы безопасности - 20.10.2022 Украина.ру

"Турецкий поток": газовый хаб в Турции и проблемы безопасности

Москва и Анкара договорились о создании газового хаба. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на собрании своей Партии справедливости и... Украина.ру, 20.10.2022

2022-10-20T07:47

2022-10-20T07:47

2022-10-20T07:47

эксклюзив

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Москва и Анкара договорились о создании газового хаба. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на собрании своей Партии справедливости и развития."Сейчас Европа думает о том, как обеспечить себя энергией в предстоящий зимний период. У нас, слава аллаху, такой проблемы нет. Более того, на последней нашей встрече с господином Путиным мы договорились о создании в Турции газового хаба. Как он и сам объявил, Европа может использовать российский газ через Турцию", - сообщил турецкий лидер, чьи слова приводит РИА Новости."Без политической окраски"С предложением создать в Турции газовый хаб (распределительный центр – Ред.) выступил 12 октября президент РФ Владимир Путин на энергетическом форуме в Москве. По его словам, таким образом можно заместить утраченный объем прокачки по "Северным потокам". Как подчеркнул президент, такое решение экономически целесообразно, а уровень безопасности значительно выше.Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о готовности создать торговую площадку на границе Евросоюза и Турции. Позднее Путин на встрече с Эрдоганом в Астане отметил, что создание хаба позволит спокойно регулировать цену "на нормальном, рыночном уровне, без всякой политической окраски".Президент Турции, комментируя итоги переговоров, сообщил 14 октября, что вместе с президентом РФ они "дали указание министрам энергетики начать соответствующие работы" (его слова приводит телеканал TRT). Эрдоган также отметил, что международный газовый хаб может быть создан в кратчайшие сроки, и в вопросе обеспечения безопасности будут приняты все необходимые меры.О вопросах безопасности вспоминают не зря. После терактов на нитках "Северного потока" Европа лишена возможности покупать российский газ. Единственным надежным маршрутом остается "Турецкий поток", отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, отдельный хаб предлагается построить на турецкой границе. Эрдоган и Путин поручили "проработать этот вопрос".Для Анкары предложение выгодное, страна сможет получать дополнительные средства на транзите российского газа – кстати, Турция получает газ и из Азербайджана. Таким образом, на выходе их хаба газ будет в политическом смысле "обезличен". А выгода Москвы в том, что усиливается ее влияние на Турцию, укрепляется взаимопонимание, отмечает Алексей Антонов в статье, опубликованной в "АиФ".Переговоры делегаций Турции и РФ по вопросу о создании газового хаба начнутся уже на этой неделе.Кто в проигрыше?Идея президента РФ Владимира Путина о перемещении основного транзита газа в район Чёрного моря вполне жизнеспособна, и она может быть реализована при соблюдении строгих мер безопасности, с учётом недавней диверсии против “Северных потоков”, отметил в интервью Украина.ру заявил эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак.По мнению эксперта, правительство Германии, допустив выход из строя газопроводов “Северный поток”, потеряло отличные возможности для стабильного функционирования своей экономики и обеспечения приемлемого уровня жизни своих граждан. А вот турки эти возможности перехватили.Потеряет не только Германия. Ранее Эрдоган заявлял, что сейчас вся Европа задается вопросом: "как пройдет эта зима?" и указывал, что для европейских стран будет сложной – а вот у Турции проблем не будет.Диверсии: "сделать Россию уступчивой"Президент России Владимир Путин 10 октября сообщил о попытках осуществить теракт на газопроводе "Турецкий поток" на совещании с членами Совета безопасности РФ 10 октября. Путин проинформировал президента Турции Реджепа Эрдогана о попытке взорвать газопровод на встрече 13 октября. "Слава Богу, этого не случилось", сказал он.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ранее о задержании диверсантов при попытке устроить теракт на российском участке газопровода "Турецкий поток". Попытка теракта была предпринята на российской территории, на суше.Насколько серьезна угроза диверсий на "Турецком потоке"? Подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области разведывательно-диверсионной деятельности на объектах транспорта Сергей Храпач считает, что "радикальных действий в сторону подрыва "Турецкого потока" на данном этапе никто делать не будет"."Участники конфликта, стоящие за Украиной, не хотят потерять коммуникацию с Россией и лишиться поставок газа", - сказал Храпач в интервью изданию Украина.ру.Однако, по его словам, в течение последующих двух-четырех месяцев нельзя исключать возможности того, что диверсия коснется и этого газопровода – "тогда газ и нефть Европа сможет получать только через Украину, а Россия будет вынуждена стать уступчивее в переговорах".Напомним, в Брюсселе хотят по политическим причинам установить потолок цен на весь импортируемый в ЕС газ. При этом Алексей Миллер в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" 16 октября заявил, что введение ЕС потолка цен на газ нарушит условия действующих контрактов и повлечет за собой прекращение поставок со стороны "Газпрома".

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https://ukraina.ru/20221010/1039543185.html

https://ukraina.ru/20221013/1039675459.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, турецкий поток, газ, турция, рф, ес, владимир путин, эрдоган