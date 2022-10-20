"Турецкий поток": газовый хаб в Турции и проблемы безопасности
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомпрессорные станции "Казачья" и "Русская" в Краснодарском крае
Москва и Анкара договорились о создании газового хаба. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на собрании своей Партии справедливости и развития.
"Сейчас Европа думает о том, как обеспечить себя энергией в предстоящий зимний период. У нас, слава аллаху, такой проблемы нет. Более того, на последней нашей встрече с господином Путиным мы договорились о создании в Турции газового хаба. Как он и сам объявил, Европа может использовать российский газ через Турцию", - сообщил турецкий лидер, чьи слова приводит РИА Новости.
"Без политической окраски"
С предложением создать в Турции газовый хаб (распределительный центр – Ред.) выступил 12 октября президент РФ Владимир Путин на энергетическом форуме в Москве. По его словам, таким образом можно заместить утраченный объем прокачки по "Северным потокам". Как подчеркнул президент, такое решение экономически целесообразно, а уровень безопасности значительно выше.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о готовности создать торговую площадку на границе Евросоюза и Турции. Позднее Путин на встрече с Эрдоганом в Астане отметил, что создание хаба позволит спокойно регулировать цену "на нормальном, рыночном уровне, без всякой политической окраски".
Президент Турции, комментируя итоги переговоров, сообщил 14 октября, что вместе с президентом РФ они "дали указание министрам энергетики начать соответствующие работы" (его слова приводит телеканал TRT). Эрдоган также отметил, что международный газовый хаб может быть создан в кратчайшие сроки, и в вопросе обеспечения безопасности будут приняты все необходимые меры.
13 октября, 07:34Идея Путина о хабе в Турции может удовлетворить часть потребностей Европы — экспертИдея президента РФ Владимира Путина о перемещении транзита газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и создании газового хаба в Турции в случае реализации может удовлетворить часть потребностей Европы в газе. Таким мнением поделился 12 октября ректор Университета Нишанташи профессор Шенай Ялчын, передает газета Milliyet
О вопросах безопасности вспоминают не зря. После терактов на нитках "Северного потока" Европа лишена возможности покупать российский газ. Единственным надежным маршрутом остается "Турецкий поток", отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, отдельный хаб предлагается построить на турецкой границе. Эрдоган и Путин поручили "проработать этот вопрос".
Для Анкары предложение выгодное, страна сможет получать дополнительные средства на транзите российского газа – кстати, Турция получает газ и из Азербайджана. Таким образом, на выходе их хаба газ будет в политическом смысле "обезличен". А выгода Москвы в том, что усиливается ее влияние на Турцию, укрепляется взаимопонимание, отмечает Алексей Антонов в статье, опубликованной в "АиФ".
Переговоры делегаций Турции и РФ по вопросу о создании газового хаба начнутся уже на этой неделе.
Кто в проигрыше?
Идея президента РФ Владимира Путина о перемещении основного транзита газа в район Чёрного моря вполне жизнеспособна, и она может быть реализована при соблюдении строгих мер безопасности, с учётом недавней диверсии против “Северных потоков”, отметил в интервью Украина.ру заявил эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак.
По мнению эксперта, правительство Германии, допустив выход из строя газопроводов “Северный поток”, потеряло отличные возможности для стабильного функционирования своей экономики и обеспечения приемлемого уровня жизни своих граждан. А вот турки эти возможности перехватили.
Потеряет не только Германия. Ранее Эрдоган заявлял, что сейчас вся Европа задается вопросом: "как пройдет эта зима?" и указывал, что для европейских стран будет сложной – а вот у Турции проблем не будет.
Диверсии: "сделать Россию уступчивой"
Президент России Владимир Путин 10 октября сообщил о попытках осуществить теракт на газопроводе "Турецкий поток" на совещании с членами Совета безопасности РФ 10 октября. Путин проинформировал президента Турции Реджепа Эрдогана о попытке взорвать газопровод на встрече 13 октября. "Слава Богу, этого не случилось", сказал он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ранее о задержании диверсантов при попытке устроить теракт на российском участке газопровода "Турецкий поток". Попытка теракта была предпринята на российской территории, на суше.
Насколько серьезна угроза диверсий на "Турецком потоке"? Подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области разведывательно-диверсионной деятельности на объектах транспорта Сергей Храпач считает, что "радикальных действий в сторону подрыва "Турецкого потока" на данном этапе никто делать не будет".
"Участники конфликта, стоящие за Украиной, не хотят потерять коммуникацию с Россией и лишиться поставок газа", - сказал Храпач в интервью изданию Украина.ру.
Однако, по его словам, в течение последующих двух-четырех месяцев нельзя исключать возможности того, что диверсия коснется и этого газопровода – "тогда газ и нефть Европа сможет получать только через Украину, а Россия будет вынуждена стать уступчивее в переговорах".
13 октября, 07:52Министр по энергетике ЕЭК Кожошев: большинство стран ЕАЭС решили оплачивать газ в рубляхБольшая часть стран ЕАЭС согласовала переход на оплату газа в рублях, заявил РИА Новости министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев в кулуарах Российской энергетической недели
Напомним, в Брюсселе хотят по политическим причинам установить потолок цен на весь импортируемый в ЕС газ. При этом Алексей Миллер в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" 16 октября заявил, что введение ЕС потолка цен на газ нарушит условия действующих контрактов и повлечет за собой прекращение поставок со стороны "Газпрома".