Экономист оценил идею о перемещении транзита газа в черноморский регион - 14.10.2022 Украина.ру
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Экономист оценил идею о перемещении транзита газа в черноморский регион
Экономист оценил идею о перемещении транзита газа в черноморский регион - 14.10.2022 Украина.ру
Экономист оценил идею о перемещении транзита газа в черноморский регион
Идея президента РФ Владимира Путина о перемещении основного транзита газа в район Чёрного моря вполне жизнеспособна, и сможет осуществиться при соблюдении строгих мер безопасности, с учётом недавней диверсии против “Северных потоков”. Об этом в интервью Украина.ру заявил эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак
2022-10-14T04:00
2022-10-14T04:00
новости
турция
германия
газ
северный поток
черное море
сербия
венгрия
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Он указал, что правительство Германии, допустив выход из строя газопроводов “Северный поток”, потеряло “отличные возможности” для стабильного функционирования своей экономики.Он также напомнил, что есть страны, сохраняющие “суверенитет и здравый смысл” – Сербия и Венгрия. Они по-прежнему будут получать газ из России, рассказал Дудчак.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221009/1039512504.html
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новости, турция, германия, газ, северный поток, черное море, сербия, венгрия
Новости, Турция, Германия, газ, Северный поток, Черное море, Сербия, Венгрия

Экономист оценил идею о перемещении транзита газа в черноморский регион

04:00 14.10.2022
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкАмурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости . Павел Львов
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Идея президента РФ Владимира Путина о перемещении основного транзита газа в район Чёрного моря вполне жизнеспособна, и сможет осуществиться при соблюдении строгих мер безопасности, с учётом недавней диверсии против “Северных потоков”. Об этом в интервью Украина.ру заявил эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак
Он указал, что правительство Германии, допустив выход из строя газопроводов “Северный поток”, потеряло “отличные возможности” для стабильного функционирования своей экономики.

Турки в очередной раз перехватывают [газ у Германии]. Конечно тоже своеобразные партнёры, от которых можно много чего ждать. Но на сегодняшний день это – выход из ситуации

Он также напомнил, что есть страны, сохраняющие “суверенитет и здравый смысл” – Сербия и Венгрия. Они по-прежнему будут получать газ из России, рассказал Дудчак.
Северный поток 2
9 октября, 07:30
Юшков ответил, согласится ли Европа на поставки газа по уцелевший ветке "Северного потока-2"Необходимо обследовать ветку "Северного потока-2", на которой не зафиксировано утечки газа, на предмет повреждений. В любом случае, страны Европы вряд ли согласятся в скором времени на её использование. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиТурцияГерманиягазСеверный потокЧерное мореСербияВенгрия
 
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