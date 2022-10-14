Экономист оценил идею о перемещении транзита газа в черноморский регион
Идея президента РФ Владимира Путина о перемещении основного транзита газа в район Чёрного моря вполне жизнеспособна, и сможет осуществиться при соблюдении строгих мер безопасности, с учётом недавней диверсии против “Северных потоков”. Об этом в интервью Украина.ру заявил эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак
Он указал, что правительство Германии, допустив выход из строя газопроводов “Северный поток”, потеряло “отличные возможности” для стабильного функционирования своей экономики.
Турки в очередной раз перехватывают [газ у Германии]. Конечно тоже своеобразные партнёры, от которых можно много чего ждать. Но на сегодняшний день это – выход из ситуации
Он также напомнил, что есть страны, сохраняющие “суверенитет и здравый смысл” – Сербия и Венгрия. Они по-прежнему будут получать газ из России, рассказал Дудчак.
9 октября, 07:30Юшков ответил, согласится ли Европа на поставки газа по уцелевший ветке "Северного потока-2"Необходимо обследовать ветку "Северного потока-2", на которой не зафиксировано утечки газа, на предмет повреждений. В любом случае, страны Европы вряд ли согласятся в скором времени на её использование. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.