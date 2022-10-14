Экономист оценил идею о перемещении транзита газа в черноморский регион

Юшков ответил, согласится ли Европа на поставки газа по уцелевший ветке "Северного потока-2" Необходимо обследовать ветку "Северного потока-2", на которой не зафиксировано утечки газа, на предмет повреждений. В любом случае, страны Европы вряд ли согласятся в скором времени на её использование. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков