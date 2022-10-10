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Киевский режим пытался подорвать "Турецкий поток" - Путин

Киевский режим пытался подорвать "Турецкий поток" - Путин - 10.10.2022 Украина.ру

Киевский режим пытался подорвать "Турецкий поток" - Путин

Киевский режим пытался совершить подрыв на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток". Об этом заявил 10 октября президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза

2022-10-10T13:33

2022-10-10T13:33

2022-10-10T13:36

владимир путин

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спецоперация

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"Но совершен и целый ряд других терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и объектов газотранспортной инфраструктуры нашей страны, включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток". Все это доказано объективными данными, в том числе и показаниями самих задержанных исполнителей этих терактов", - сказал Путин.В конце сентября ФСБ РФ сообщила, что предотвратила теракт украинских спецслужб на объекте нефтегазового комплекса, поставляющего энергоносители в Турцию и Европу. Название этого объекта озвучено не было.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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владимир путин, турецкий поток, новости, украина, спецоперация