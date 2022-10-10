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Киевский режим пытался подорвать "Турецкий поток" - Путин
Киевский режим пытался подорвать "Турецкий поток" - Путин - 10.10.2022 Украина.ру
Киевский режим пытался подорвать "Турецкий поток" - Путин
Киевский режим пытался совершить подрыв на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток". Об этом заявил 10 октября президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза
2022-10-10T13:33
2022-10-10T13:33
2022-10-10T13:36
владимир путин
турецкий поток
новости
украина
спецоперация
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"Но совершен и целый ряд других терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и объектов газотранспортной инфраструктуры нашей страны, включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток". Все это доказано объективными данными, в том числе и показаниями самих задержанных исполнителей этих терактов", - сказал Путин.В конце сентября ФСБ РФ сообщила, что предотвратила теракт украинских спецслужб на объекте нефтегазового комплекса, поставляющего энергоносители в Турцию и Европу. Название этого объекта озвучено не было.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, турецкий поток, новости, украина, спецоперация
Владимир Путин, турецкий поток, Новости, Украина, Спецоперация
Киевский режим пытался подорвать "Турецкий поток" - Путин
13:33 10.10.2022 (обновлено: 13:36 10.10.2022)
Киевский режим пытался совершить подрыв на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток". Об этом заявил 10 октября президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза
"Но совершен и целый ряд других терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и объектов газотранспортной инфраструктуры нашей страны, включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток". Все это доказано объективными данными, в том числе и показаниями самих задержанных исполнителей этих терактов", - сказал Путин.
В конце сентября ФСБ РФ сообщила, что предотвратила теракт украинских спецслужб на объекте нефтегазового комплекса, поставляющего энергоносители в Турцию и Европу. Название этого объекта озвучено не было.