https://ukraina.ru/20221020/1039913685.html
Политолог рассказал, возможны ли диверсии против "Турецкого потока"
Политолог рассказал, возможны ли диверсии против "Турецкого потока" - 20.10.2022 Украина.ру
Политолог рассказал, возможны ли диверсии против "Турецкого потока"
Некоторые европейские страны и Украина всегда выражали своё неудовольствие запуском газопровода "Турецкий поток", поэтому сейчас, когда "все рубежи допустимости и недопустимости попраны", диверсии против этого объекта возможны. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог, эксперт по Турции Иван Стародубцев
2022-10-20T07:30
2022-10-20T07:30
2022-10-20T07:30
новости
политолог
турецкий поток
диверсии
владимир путин
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Он напомнил, что "Турецкий поток", в качестве ещё одного маршрута, альтернативного украинской газотранспортной системе, ослабляет позиции Украины в нефтегазовом "шантаже", которым, по его мнению, правительство Украины занималось "на протяжении многих лет".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20210715/1031841763.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, политолог, турецкий поток, диверсии, владимир путин
Политолог рассказал, возможны ли диверсии против "Турецкого потока"
Некоторые европейские страны и Украина всегда выражали своё неудовольствие запуском газопровода "Турецкий поток", поэтому сейчас, когда "все рубежи допустимости и недопустимости попраны", диверсии против этого объекта возможны. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог, эксперт по Турции Иван Стародубцев