https://ukraina.ru/20221020/1039913685.html

Политолог рассказал, возможны ли диверсии против "Турецкого потока"

Политолог рассказал, возможны ли диверсии против "Турецкого потока" - 20.10.2022 Украина.ру

Политолог рассказал, возможны ли диверсии против "Турецкого потока"

Некоторые европейские страны и Украина всегда выражали своё неудовольствие запуском газопровода "Турецкий поток", поэтому сейчас, когда "все рубежи допустимости и недопустимости попраны", диверсии против этого объекта возможны. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог, эксперт по Турции Иван Стародубцев

2022-10-20T07:30

2022-10-20T07:30

2022-10-20T07:30

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политолог

турецкий поток

диверсии

владимир путин

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Он напомнил, что "Турецкий поток", в качестве ещё одного маршрута, альтернативного украинской газотранспортной системе, ослабляет позиции Украины в нефтегазовом "шантаже", которым, по его мнению, правительство Украины занималось "на протяжении многих лет".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20210715/1031841763.html

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новости, политолог, турецкий поток, диверсии, владимир путин