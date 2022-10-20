Политолог рассказал, возможны ли диверсии против "Турецкого потока" - 20.10.2022 Украина.ру
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Политолог рассказал, возможны ли диверсии против "Турецкого потока"
Политолог рассказал, возможны ли диверсии против "Турецкого потока" - 20.10.2022 Украина.ру
Политолог рассказал, возможны ли диверсии против "Турецкого потока"
Некоторые европейские страны и Украина всегда выражали своё неудовольствие запуском газопровода "Турецкий поток", поэтому сейчас, когда "все рубежи допустимости и недопустимости попраны", диверсии против этого объекта возможны. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог, эксперт по Турции Иван Стародубцев
2022-10-20T07:30
2022-10-20T07:30
новости
политолог
турецкий поток
диверсии
владимир путин
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Он напомнил, что "Турецкий поток", в качестве ещё одного маршрута, альтернативного украинской газотранспортной системе, ослабляет позиции Украины в нефтегазовом "шантаже", которым, по его мнению, правительство Украины занималось "на протяжении многих лет".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, политолог, турецкий поток, диверсии, владимир путин
Новости, политолог, турецкий поток, диверсии, Владимир Путин

Политолог рассказал, возможны ли диверсии против "Турецкого потока"

07:30 20.10.2022
 
© turkstream.infoТурецкий поток газопровод
Турецкий поток газопровод
© turkstream.info
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Некоторые европейские страны и Украина всегда выражали своё неудовольствие запуском газопровода "Турецкий поток", поэтому сейчас, когда "все рубежи допустимости и недопустимости попраны", диверсии против этого объекта возможны. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог, эксперт по Турции Иван Стародубцев
Он напомнил, что "Турецкий поток", в качестве ещё одного маршрута, альтернативного украинской газотранспортной системе, ослабляет позиции Украины в нефтегазовом "шантаже", которым, по его мнению, правительство Украины занималось "на протяжении многих лет".

Здесь, конечно, я очень надеюсь, что, когда Владимир Владимирович [Путин]говорит: "Слава богу" (о предотвращении диверсии против "Турецкого потока — ред.), он не только на Бога уповает, но на всю нашу государственную систему, на систему безопасности, которая должна (диверсии — ред.) предотвращать

Иван Стародубцев интервью
Иван Стародубцев
Политолог, эксперт по Турции
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Турецкий поток газопровод
15 июля 2021, 07:31
На Украине заговорили о компенсации за «Турецкий поток»Директор киевского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Оксана Ищук на днях в своей статье для «Укринформ» заявила, что Украина должна вести переговоры с Евросоюзом о «компенсации» убытков из-за «Турецкого потока»
 
Новостиполитологтурецкий потокдиверсииВладимир Путин
 
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