Всему есть предел. Запад установил "красные линии" в вопросе помощи Украине

Западные политики на протяжение многих лет повторяют заверения о всесторонней поддержке Украины, а с началом Россией специальной военной операции – с усиленным постоянством.Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в момент, когда его близкая соратница Лиз Трасс оказалась на волоске от отставки с поста премьер-министра, а вместе с ней под вопросом судьба всего правительства королевства, отменил выступление в парламентском комитете по обороне, назначенное на 18 октября, и срочно вылетел в Соединённые Штаты. Там Уоллес обсуждает помощь Киеву с главой Пентагона Ллойдом Остином и помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Параллельно в Вашингтоне состоялась встреча начальника штаба обороны Великобритании Тони Радакина и главы Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерала Марка Милли.Тем временем в Берлине глава МИД ФРГ Анналена Бербок на международной конференции Berlin Foreign Policy Conference в Берлине выступила с речью, посвящённой ситуации на Украине. Как само собой разумеющееся она повторила тезис, что Германия продолжит оказывать стране, которая "борется не только за своё выживание, но и за свободную Европу", поддержку в политической, военной, гуманитарной и экономической сферах.Министр иностранных дел рассказала о дискуссии по украинской тематике в немецких внутриполитических кругах: "Мы слышим легкомысленные высказывания: "Ну а теперь, наконец, начните переговоры! Не обязательно цепляться за каждый кусок украинской территории. Ради мира нужно ведь быть готовыми к компромиссу. Я скажу чётко и ясно: эта, с моей точки зрения, наивная позиция уже потерпела неудачу в 2014 году. Мы видели, что аннексия Крыма и действия в Донбассе лишь предвосхитили то, что мы видим на Украине с 24 февраля".То, что мы видим на Украине с 24 февраля, связано с заявлением президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля о возможном отказе от безъядерного статуса своей страны, а также с готовящимся украинским руководством нападением на Крым, которое российская сторона, начав специальную военную операцию, опередила буквально на две недели.И дело вовсе не в событиях восьмилетней давности. Мировое сообщество не признало и не признаёт присоединение Крыма к РФ, но этот факт не привёл к началу боевых действий, и никто не спекулировал на тему применения ядерного оружия, как сейчас. Избежать конфликта в 2014 году, по словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, удалось благодаря дипломатическим усилиям Ангелы Меркель, бывшей тогда канцлером ФРГ. В июне она сказала, что вряд ли смогла бы сделать больше, чтобы предотвратить трагедию на Украине, имея в виду российскую спецоперацию. Но в конце сентября Меркель призвала, несмотря на действия Москвы, которые сама не одобряет, продолжать работать над общеевропейской архитектурой безопасности при участии России. Анналена Бербок на конференции в Берлине выступала с кардинально иными посылами. Глава МИД предупредила, что никакой мир на условиях, продиктованных Москвой, не примут ни Запад, ни Украина, а также призвала Европу принять концепцию "обеспечение безопасности от путинской России" вместо "обеспечения безопасности вместе с путинской Россией", как предлагала Меркель. Министр убеждена, что конфронтационной линии по отношению к Москве нужно придерживаться, даже несмотря на трудную зиму для европейцев и падение рейтингов политиков.В публичных заявлениях западные чиновники и дипломаты готовы отдать Украине последнюю рубашку, но на деле всё обстоит иначе. Как пишет американская газета The New York Times, ряд государств ЕС не дают согласия на введение антироссийских санкций из-за Украины в отраслях, которые выгодны их национальным промышленным секторам: Греция пытается сохранить право на перевозку российской нефти, несколько стран, включая Францию, продолжают импортировать ядерное топливо из РФ, а Бельгия оберегает торговлю российскими алмазами (королевство впервые воздержалось от голосования по итоговому документу при обсуждении 8-го санкционного пакета ЕС 6 октября)."В ЕС есть священные коровы, жертвовать которыми некоторые члены блока отказываются, хотя их партнёры соглашаются на тяготы ради того, чтобы наказать Кремль", - отмечает The New York Times.Обозначить лимиты западной поддержки Украины на днях призвал и 44-й президент США демократ Барак Обама. В комментарии для подкаста Pod Save America бывший американский лидер подчеркнул, что руководство США не должно указывать украинцам, "как далеко они должны зайти, на какие уступки должны пойти", заверив, что для Вашингтона как для союзника Киева важно оказывать ему финансовую и военную поддержку, делиться разведданными."В то же время мы должны быть открытыми и честными относительно того, на что мы можем, а на что пойти не можем. Есть границы, которые мы - США, НАТО и другие - должны самостоятельно определить, учитывая риск того, что из конфликта между Россией и Украиной это может перерасти в конфликт между Россией и США, НАТО", - добавил Обама.И это говорит большой друг Киева, во время правления которого, по его собственному признанию, Белый дом выступил посредником при смене власти в результате госпереворота, организованного главным образом Соединёнными Штатами, на Майдане."Заявление Барака Обамы, который пользуется по-прежнему достаточно большим влиянием, достаточно существенно. Почему сейчас? Дело в том, что сама идея помощи Украине сейчас не популярна. И это, конечно же, предвыборный жест. Общественное мнение Америки настроено негативно по отношению к Украине", — объяснил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.По его мнению, заявление сделано исключительно для внутренней аудитории США, а власти найдут способ, даже тайными путями, через третьи страны, поставлять оружие на Украину, чтобы не будоражить общественность и одновременно помогать Киеву.Как показало исследование Института Куинси в середине сентября, большинство американцев – 58% – против дальнейшего оказания финансовой и военной помощи Украине, если это приведёт к росту цен на продовольствие и топливо (за - 33% респондентов), а если это обернётся долгосрочными экономическими трудностями для США, то 48% опрошенных против, 40% – за. В то же время 57% участников исследования считают, что Соединённым Штатам нужно как можно скорее добивались дипломатических переговоров с целью прекращения боевых действий, даже если это означает, что Украина пойдёт на некоторые компромиссы с Россией, категорически не приемлют такой вариант 32%. Достаточно активными действия Белого дома в дипломатической сфере с целью прекращения боевых действий расценивают 37% респондентов, а 48% думают, что команда Джо Байдена может сделать больше.В свою очередь политолог-американист Малек Дудаков уверен, что заявление Обамы никак не связано с предстоящими 8 ноября промежуточным выборам в Конгресс – его предложение отображает реальные опасения американского истеблишмента относительно того, что конфликт может выйти за пределы Украины и перейти к прямому столкновению НАТО с Россией.На этом фоне всё чаще звучат различные предложения по мирным переговорам, причём уже даже не от дипломатов. 18 октября глава инвестиционного фонда Pershing Square Capital Management Билл Экман выступил против членства Украины в НАТО, поскольку "с каждым новым днём конфликта риск для всего мира растёт", а также призвал Киев пойти на уступки России, чтобы наконец урегулировать ситуацию."До 1954 года Крым был частью России, и там живут в основном этнические русские. Это, очевидно, объясняет, почему мировое сообщество практически ничего не сделало, когда Россия присоединила полуостров в 2014 году", – написал американский миллиардер в Twitter.К слову о связи нынешней военной спецоперации РФ и референдума в Крыму 8 лет назад, о чём говорила Бербок в Берлине.Ровно о том же, что и Экман, днём ранее написал другой американский миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск: "Нравится это кому-то или нет, но Крым абсолютно точно рассматривается Россией как ключевая часть России. Крым также имеет критическое значение для национальной безопасности России, так как это южная военно-морская база. С её точки зрения, потеря Крыма - это то же самое, что для США потеря Гавайев и Перл-Харбора".По его мнению, потеря Крыма Россией может привести к началу Третьей мировой войны, хотя российская сторона неоднократно подчёркивала, что привержена принципу недопустимости ядерной войны и никому не угрожает применением ядерного оружия.Это заявление Маска, демонстрирует, что у ряда представителей американской бизнес-элиты есть сомнения насчёт целесообразности оспаривания США территориальной целостности России в отношении Крыма, отмечает политолог Сергей Мельничук."Я думаю, и Маск, и Экман говорят не только, а может быть и не столько от себя лично, сколько от благоразумных кругов американской экономики. Они отвечают на определённый запрос, но не столько из Вашингтона, если иметь в виду нынешнюю американскую власть, команду Джо Байдена, а, скорее, запрос от значительной части предпринимательских кругов США, учитывая степень известности фамилий Маска и Экмана. Они видят, как нынешняя власть в Вашингтоне заводит ситуацию в тупик, и выход из неё может быть только через ещё большее обострение между США и РФ, и есть опасность перерастания этого противостояния в мировой конфликт", – заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.Беспокойство по украинскому вопросу, если верить источникам западных СМИ, царит и в стенах Белого дома. Источник телеканала Fox News в Конгрессе рассказал, что снижать активность по поставкам вооружений Украине, несмотря на сохранение возможностей для предоставления новых пакетов военной помощи, власти США заставляют риски обострения конфликта с Россией. По мнению американских экспертов, администрация пересмотрела текущую ситуацию, поэтому стремится не допустить усиления напряжённости.При этом официальный Вашингтон до сих пор, спустя почти восемь месяцев после начала военной спецоперации, не имеют представления, какой итог считать успешным. Победа России будет означать поражение НАТО, об этом генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил публично, тем самым повысив ставки до предела и сведя практически к нулевой вероятности переговоров с Москвой на её условиях. В то же время, как заявила американо-британская журналистка Энн Эпплбаум на саммите PGS22 в Германии, Запад не представляет последствия победы Украины в конфликте с РФ и потому не желает подобного исхода.Вот и получается, что Запад оказывает Украине помощь беспрецедентного масштаба. Но наступил момент, когда Киеву, требующему всё больше и больше, нужно прямым текстом объявить, что всему есть пределы – и окончательно разваливать экономики, промышленные и оборонные сектора собственных стран ради поддержки Киева не собираются. А главное, вступать в прямое военное противостояние с Россией на стороне Украины даже не думают.

2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

19.10.2022

Евгения Кондакова

