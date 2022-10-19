Военный эксперт объяснил, что начнется, когда Россия окончательно выбьет ВСУ из Артемовска - 19.10.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, что начнется, когда Россия окончательно выбьет ВСУ из Артемовска
Военный эксперт объяснил, что начнется, когда Россия окончательно выбьет ВСУ из Артемовска - 19.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, что начнется, когда Россия окончательно выбьет ВСУ из Артемовска
Артемовск — это один из узлов обороны передовой линии ВСУ в Донбассе от Северска до Дзержинска (Торецк) и дальше на Авдеевку. Выпадение любого укрепленного пункта из этой оборонительной линии осложняет положение соседей. Об этом рассказал президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
2022-10-19T14:55
2022-10-19T14:55
новости
россия
всу
артемовск
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Поэтому при взятии Артемовска можно будет ожидать фланговой угрозы для Соледара и Майорска, который является пригородом Горловки, уточнил эксперт.К сожалению, у противника пока достаточно сил, боекомплекта и опорных точек, потому что Украина превращает каждый город в крепость, в которой можно долго вести боевые действия, несмотря на масштабные разрушения, добавил специалист.В этом проблема. Потому что мы теперь действуем в иной юридической и фактической реальности. Мы теперь освобождаем собственные территории и отвечаем за население, которое окажется на нашей территории, заключил собеседник издания.
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новости, россия, всу, артемовск
Новости, Россия, ВСУ, Артемовск

Военный эксперт объяснил, что начнется, когда Россия окончательно выбьет ВСУ из Артемовска

14:55 19.10.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазведка ЧВК "Вагнер"
Разведка ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Артемовск — это один из узлов обороны передовой линии ВСУ в Донбассе от Северска до Дзержинска (Торецк) и дальше на Авдеевку. Выпадение любого укрепленного пункта из этой оборонительной линии осложняет положение соседей. Об этом рассказал президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Поэтому при взятии Артемовска можно будет ожидать фланговой угрозы для Соледара и Майорска, который является пригородом Горловки, уточнил эксперт.
"В целом, пока не будет взломана первая линия и вторая линия Славянск — Краматорск — Дружковка — Константиновка, говорить о том, что украинская армия полностью утратила боевые позиции в Донбассе, не приходится", - указал Анпилогов.
К сожалению, у противника пока достаточно сил, боекомплекта и опорных точек, потому что Украина превращает каждый город в крепость, в которой можно долго вести боевые действия, несмотря на масштабные разрушения, добавил специалист.
В этом проблема. Потому что мы теперь действуем в иной юридической и фактической реальности. Мы теперь освобождаем собственные территории и отвечаем за население, которое окажется на нашей территории, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияВСУАртемовск
 
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