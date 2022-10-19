https://ukraina.ru/20221019/1039914167.html

Военный эксперт объяснил, что начнется, когда Россия окончательно выбьет ВСУ из Артемовска

Военный эксперт объяснил, что начнется, когда Россия окончательно выбьет ВСУ из Артемовска - 19.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, что начнется, когда Россия окончательно выбьет ВСУ из Артемовска

Артемовск — это один из узлов обороны передовой линии ВСУ в Донбассе от Северска до Дзержинска (Торецк) и дальше на Авдеевку. Выпадение любого укрепленного пункта из этой оборонительной линии осложняет положение соседей. Об этом рассказал президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру

2022-10-19T14:55

2022-10-19T14:55

2022-10-19T14:55

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артемовск

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Поэтому при взятии Артемовска можно будет ожидать фланговой угрозы для Соледара и Майорска, который является пригородом Горловки, уточнил эксперт.К сожалению, у противника пока достаточно сил, боекомплекта и опорных точек, потому что Украина превращает каждый город в крепость, в которой можно долго вести боевые действия, несмотря на масштабные разрушения, добавил специалист.В этом проблема. Потому что мы теперь действуем в иной юридической и фактической реальности. Мы теперь освобождаем собственные территории и отвечаем за население, которое окажется на нашей территории, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, артемовск