https://ukraina.ru/20221019/1039914167.html
Военный эксперт объяснил, что начнется, когда Россия окончательно выбьет ВСУ из Артемовска
Военный эксперт объяснил, что начнется, когда Россия окончательно выбьет ВСУ из Артемовска - 19.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, что начнется, когда Россия окончательно выбьет ВСУ из Артемовска
Артемовск — это один из узлов обороны передовой линии ВСУ в Донбассе от Северска до Дзержинска (Торецк) и дальше на Авдеевку. Выпадение любого укрепленного пункта из этой оборонительной линии осложняет положение соседей. Об этом рассказал президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
2022-10-19T14:55
2022-10-19T14:55
2022-10-19T14:55
новости
россия
всу
артемовск
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/11/1039792666_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_304faf8857ab2b57c4624915eb44a14b.jpg
Поэтому при взятии Артемовска можно будет ожидать фланговой угрозы для Соледара и Майорска, который является пригородом Горловки, уточнил эксперт.К сожалению, у противника пока достаточно сил, боекомплекта и опорных точек, потому что Украина превращает каждый город в крепость, в которой можно долго вести боевые действия, несмотря на масштабные разрушения, добавил специалист.В этом проблема. Потому что мы теперь действуем в иной юридической и фактической реальности. Мы теперь освобождаем собственные территории и отвечаем за население, которое окажется на нашей территории, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, артемовск
Военный эксперт объяснил, что начнется, когда Россия окончательно выбьет ВСУ из Артемовска
Артемовск — это один из узлов обороны передовой линии ВСУ в Донбассе от Северска до Дзержинска (Торецк) и дальше на Авдеевку. Выпадение любого укрепленного пункта из этой оборонительной линии осложняет положение соседей. Об этом рассказал президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Поэтому при взятии Артемовска можно будет ожидать фланговой угрозы для Соледара и Майорска, который является пригородом Горловки, уточнил эксперт.
"В целом, пока не будет взломана первая линия и вторая линия Славянск — Краматорск — Дружковка — Константиновка, говорить о том, что украинская армия полностью утратила боевые позиции в Донбассе, не приходится", - указал Анпилогов.
К сожалению, у противника пока достаточно сил, боекомплекта и опорных точек, потому что Украина превращает каждый город в крепость, в которой можно долго вести боевые действия, несмотря на масштабные разрушения, добавил специалист.
В этом проблема. Потому что мы теперь действуем в иной юридической и фактической реальности. Мы теперь освобождаем собственные территории и отвечаем за население, которое окажется на нашей территории, заключил собеседник издания.