https://ukraina.ru/20221019/1039911342.html

Очень холодная война. США открыли арктический фронт против России и Китая

Очень холодная война. США открыли арктический фронт против России и Китая - 19.10.2022 Украина.ру

Очень холодная война. США открыли арктический фронт против России и Китая

На фоне боевых действий на Украине американские политики постоянно объявляют о намерениях расширить глобальный конфликт на новые географические регионы, где... Украина.ру, 19.10.2022

2022-10-19T14:29

2022-10-19T14:29

2022-10-19T16:38

арктика

север

сша

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На фоне боевых действий на Украине американские политики постоянно объявляют о намерениях расширить глобальный конфликт на новые географические регионы, где пока еще царит мирная обстановка. Причем американцы все чаще называют новой ареной противостояния холодную Арктику, систематически поднимая эту тему в информационной повестке.Как напомнил во вчерашнем интервью CNN сенатор от штата Мэн Ангус Кинг, глобальное потепление открывает в арктических водах новые, более экономичные и выгодные транспортные маршруты, а также позволяет разрабатывать месторождения природных ресурсов, которые прежде были ни для кого не доступны.Давно сложившийся статус-кво, когда Россия исторически занимает одну из ключевых позиций в Северном Ледовитом океане — просто в силу своего географического положения — не устраивает Вашингтон, который уже сейчас говорит о будущих войнах.«Если вы взглянете на Средиземное море, то там более тысячи лет шли войны, чтобы определить отношения между странами, расположенными вокруг Средиземного моря. Вопрос состоит в том, можем ли мы открыть Арктику и избежать конфликта», — высказывается по этому поводу Кинг.Судя по всему, американцы убеждены, что климатические изменения превращают арктический регион в потенциальный центр силового противостояния — в том числе с Россией, которой принадлежит значительная часть арктических территорий.Именно по российским водам проходит большая часть Северного широтного хода, который позволяет наиболее быстро доставлять грузы из Лондона в Токио или из Осло в Гонконг. При этом такие перевозки более безопасны, потому что в северных водах нет пиратов. И, следовательно, на коммерческих судах не нужно размещать целые подразделения бойцов ЧВК.Сейчас, когда северные моря освобождаются от льда, полярные маршруты используют для грузовых перевозок все чаще, а российский гражданский ледокольный флот обеспечивает их практически в любой ледовой обстановке. И многим конкурентам это явно не нравится.«По некоторым оценкам, за последнюю четверть века исчезло 75 процентов арктических льдов. Более того, некоторые ученые считают, что уже в ближайшие двенадцать лет у нас могут быть такие летние периоды, когда Северный полюс не будет закрыт льдами. Все это дополнительное пространство означает появление новых транспортных путей и сокращение времени перевозок.Мы, возможно, увидим, как некоторые транспортные маршруты сократятся на пятнадцать дней. Это огромное экономическое преимущество. Однако не стоит забывать, что России принадлежит более половины арктического побережья», — напоминает журналист CNN Борис Санчес.Таяние льдов также позволяет активизировать добычу ресурсов, скрытых на морском шельфе. Всего несколько дней назад «Газпром нефть» получила лицензию на Усть-Енисейский участок в акватории Карского моря, а участки в районе полуострова Таймыр осваивались этой кампанией еще раньше.Поисковые работы геологов, которые ищут новые месторождения на севере, заметно активизировались в последние годы, и специалисты считают их достаточно перспективными. Так что в США, несомненно, тоже стараются отслеживать эти процессы.Транспортные пути и природные ресурсы – две главные причины, которые подталкивают американцев к началу серьезной борьбы за Арктику. Хотя, помимо прочего, американские стратеги озабочены активностью стратегических подводных лодок Северного флота, и наверняка хотели бы растянуть огромный фронт противостояния с Россией, отвлекая на север дополнительные силы противника.По мнению Ангуса Кинга, Соединенные Штаты Америки "отстали в обеспечении безопасности Арктики", а сам северный регион в ближайшей перспективе может стать центром глобального противостояния. И эти заявления удивительным образом совпали с новыми тезисами арктической политики США, которые на днях обнародовали в новом плане стратегии по обеспечению национальной безопасности США."За последнее десятилетие Россия существенно нарастила свое присутствие в Арктике, модернизировав свою военную инфраструктуру и нарастив интенсивность военных учений и тренировочных операций. Ее агрессивное поведение обострило геополитические трения в регионе, создавая риски непреднамеренных конфликтов и подрывая сотрудничество", – сказано в тексте этого документа.Однако, интересно заметить, что арктические претензии Вашингтона адресованы не только Москве. Их также озвучивают Пекину, который присутствует на севере сравнительно недавно. США обвиняют КНР в стремлении "наращивать свое влияние в Арктике, стремительно увеличивая инвестиции в регион, поиске новых научных проектов". А также считают, что китайцы проводят на севере "исследования двойного назначения в интересах разведки и оборонных нужд". То есть, говоря другими словами, занимаются тем же, что всегда делали сами американцы.На самом деле, по мнению специалистов, китайские компании всего лишь оценивают для себя выгодные возможности северного широтного хода и присматриваются к перспективам участия в новых углеводородных проектах, которые могут быть реализованы в приполярных водах. Но даже такой осторожный и вполне обоснованный экономический интерес со стороны Поднебесной заставляет американских политиков бить тревогу, требуя от Белого дома более решительных действий.Как отмечают авторы новой стратегии национальной безопасности США, Вашингтон намерен активизировать в Арктике свое судоходство – в том числе за счет судов ледового класса, а также ведет подготовку к "усиленной международной активности в регионе".В частности, речь идет о более активном военно-политическом сотрудничестве с вступившей в состав НАТО Финляндии. А среди других ключевых северных сателлитов Америки, которые поддержат любую из ее военных инициатив, можно выделить Великобританию, Норвегию и Канаду. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг совсем недавно посетил с визитом крайний север Канады, где прямодушно заявил о том, что сотрудничество Китая и России в Арктике бросает вызов интересам альянса.Издание Bloomberg недавно писало о том, что Арктика может стать "полем битвы" в противостоянии с Россией и Китаем, а поводы для конфликта могут оказаться самые разные, в зависимости от ситуации.К примеру, НАТО может поддержать Осло в очередной попытке выжить россиян с территории полярного архипелага Шпицберген, в нарушении действующих международных законов. Или в администрации Байдена вспомнят, что Аляска – которую, к слову, продали американцам ровно 155 лет назад – имеет свои собственные территориальные претензии на некоторые советские, а потом российские острова – включая острова Врангеля и Геральда.Правда, федеральное правительство не поддерживало аппетиты властей Аляски, потому что они ставят под сомнение очень выгодное для Америки соглашение о линии разграничения морских пространств, которое подписал в 1990 году Эдуард Шеварднадзе, фактически подарив США 34 тысячи квадратных миль в Беринговом море. Но кто знает, какие резоны перевесят в итоге в сознании американских чиновников, сенаторов или конгрессменов?Причины будущих войн могут быть очень разными – но факт в том, что к очень холодной войне на крайнем севере уже начинают готовиться. И здесь важно проследить, как ответит на претензии США Китай, где уже формируется собственная арктическая политика, определенно ориентированная на сотрудничество с Россией.

https://ukraina.ru/20220921/1038921731.html

https://ukraina.ru/20210815/1032063948.html

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Игорь Сердюков

Игорь Сердюков

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Игорь Сердюков

арктика, север, сша, газ, эдуард шеварнадзе, нато, эксклюзив