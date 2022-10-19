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Въезд граждан в Херсонскую область закрыли на неделю

Въезд граждан в Херсонскую область закрыли на неделю - 19.10.2022 Украина.ру

Въезд граждан в Херсонскую область закрыли на неделю

В Херсонской области ожидают наступления ВСУ, власти перевозят мирных жителей на правый берег Днепра, в регион закрыт въезд для гражданских лиц. Об этом 19 октября сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо

2022-10-19T12:18

2022-10-19T12:18

2022-10-19T12:18

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Сальдо отметил, что въезжать в область разрешено только по пропускам комендатуры для работников снабжающих компаний. Органы власти Херсонской области переезжают на левый берег Днепра. Из города за последние два дня выехали более 5 тысяч человек, из области - около 40% жителей.В среду, 19 октября начался организованный выезд учителей и врачей, сотрудников бюджетных организаций. По мнению заведующего кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, решение об эвакуации принято для сохранения жизней людей, которые в силу обстоятельств оказались в зоне боевых действий.Вероятно, таким образом планируется обеспечить маневренность военных при зачистке территории от ВСУ, считает он. Такой подход ускорит продвижение специальной военной операции, сказал ранее эксперт в интервью изданию Украина.ру.

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новости, сальдо, херсонская область, въезд, наступление