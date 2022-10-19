Въезд граждан в Херсонскую область закрыли на неделю - 19.10.2022 Украина.ру
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Въезд граждан в Херсонскую область закрыли на неделю
Въезд граждан в Херсонскую область закрыли на неделю - 19.10.2022 Украина.ру
Въезд граждан в Херсонскую область закрыли на неделю
В Херсонской области ожидают наступления ВСУ, власти перевозят мирных жителей на правый берег Днепра, в регион закрыт въезд для гражданских лиц. Об этом 19 октября сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо
2022-10-19T12:18
2022-10-19T12:18
новости
сальдо
херсонская область
въезд
наступление
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Сальдо отметил, что въезжать в область разрешено только по пропускам комендатуры для работников снабжающих компаний. Органы власти Херсонской области переезжают на левый берег Днепра. Из города за последние два дня выехали более 5 тысяч человек, из области - около 40% жителей.В среду, 19 октября начался организованный выезд учителей и врачей, сотрудников бюджетных организаций. По мнению заведующего кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, решение об эвакуации принято для сохранения жизней людей, которые в силу обстоятельств оказались в зоне боевых действий.Вероятно, таким образом планируется обеспечить маневренность военных при зачистке территории от ВСУ, считает он. Такой подход ускорит продвижение специальной военной операции, сказал ранее эксперт в интервью изданию Украина.ру.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сальдо, херсонская область, въезд, наступление
Новости, Сальдо, Херсонская область, въезд, наступление

Въезд граждан в Херсонскую область закрыли на неделю

12:18 19.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПервые за восемь лет пассажирские автобусы начинают курсировать между Крымом, Херсоном и Мелитополем
Первые за восемь лет пассажирские автобусы начинают курсировать между Крымом, Херсоном и Мелитополем - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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В Херсонской области ожидают наступления ВСУ, власти перевозят мирных жителей на правый берег Днепра, в регион закрыт въезд для гражданских лиц. Об этом 19 октября сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо
Сальдо отметил, что въезжать в область разрешено только по пропускам комендатуры для работников снабжающих компаний.
Органы власти Херсонской области переезжают на левый берег Днепра. Из города за последние два дня выехали более 5 тысяч человек, из области - около 40% жителей.
В среду, 19 октября начался организованный выезд учителей и врачей, сотрудников бюджетных организаций.
По мнению заведующего кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, решение об эвакуации принято для сохранения жизней людей, которые в силу обстоятельств оказались в зоне боевых действий.
Вероятно, таким образом планируется обеспечить маневренность военных при зачистке территории от ВСУ, считает он. Такой подход ускорит продвижение специальной военной операции, сказал ранее эксперт в интервью изданию Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 19.10.2022
11:32
В Херсоне началось перемещение жителей на левый берег ДнепраВ Херсоне началось организованное перемещение жителей на другой берег Днепра, там развернули ПВР (пункт временного размещения), об этом сообщает 19 октября местная администрация
 
НовостиСальдоХерсонская областьвъезднаступление
 
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Заголовок открываемого материала
14:08Израиль официально отказался поставлять Украине ПВО
13:53Причин для эвакуации жителей Запорожской области нет – власти
13:24Что происходит в Херсоне? "Тяжелое, но верное решение"
13:18У ВС РФ достаточно сил, чтобы отразить наступление ВСУ на Херсонском направлении - Сальдо
13:15Кличко попросил европейцев не думать о бедах украинцев, а поставлять оружие
13:14Юрий Кнутов: Когда Россия перейдет в контрнаступление, тыл Украины будет полностью уничтожен
12:59Херсон Украине не сдадут – врио губернатора Сальдо
12:47ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть пострадавшие
12:40Стремоусов сообщил о начале наступления ВСУ на Херсонскую область
12:23Врио губернатора Херсонщины объявил о непростом решении и призвал население к решительным действиям
12:18Въезд граждан в Херсонскую область закрыли на неделю
12:17Стиль Суровикина
12:00Обстрел и подтопление Херсона, потери ВСУ, десант в Энергодаре. Главное на Украине на 12:00 19 октября
11:32В Херсоне началось перемещение жителей на левый берег Днепра
11:26Токаева внесли в базу "Миротворца"
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