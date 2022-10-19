https://ukraina.ru/20221019/1039903971.html
Въезд граждан в Херсонскую область закрыли на неделю
Въезд граждан в Херсонскую область закрыли на неделю - 19.10.2022 Украина.ру
Въезд граждан в Херсонскую область закрыли на неделю
В Херсонской области ожидают наступления ВСУ, власти перевозят мирных жителей на правый берег Днепра, в регион закрыт въезд для гражданских лиц. Об этом 19 октября сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо
2022-10-19T12:18
2022-10-19T12:18
2022-10-19T12:18
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сальдо
херсонская область
въезд
наступление
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Сальдо отметил, что въезжать в область разрешено только по пропускам комендатуры для работников снабжающих компаний. Органы власти Херсонской области переезжают на левый берег Днепра. Из города за последние два дня выехали более 5 тысяч человек, из области - около 40% жителей.В среду, 19 октября начался организованный выезд учителей и врачей, сотрудников бюджетных организаций. По мнению заведующего кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, решение об эвакуации принято для сохранения жизней людей, которые в силу обстоятельств оказались в зоне боевых действий.Вероятно, таким образом планируется обеспечить маневренность военных при зачистке территории от ВСУ, считает он. Такой подход ускорит продвижение специальной военной операции, сказал ранее эксперт в интервью изданию Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сальдо, херсонская область, въезд, наступление
Новости, Сальдо, Херсонская область, въезд, наступление
Въезд граждан в Херсонскую область закрыли на неделю
В Херсонской области ожидают наступления ВСУ, власти перевозят мирных жителей на правый берег Днепра, в регион закрыт въезд для гражданских лиц. Об этом 19 октября сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо
Сальдо отметил, что въезжать в область разрешено только по пропускам комендатуры для работников снабжающих компаний.
Органы власти Херсонской области переезжают на левый берег Днепра. Из города за последние два дня выехали более 5 тысяч человек, из области - около 40% жителей.
В среду, 19 октября начался организованный выезд учителей и врачей, сотрудников бюджетных организаций.
По мнению заведующего кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, решение об эвакуации принято для сохранения жизней людей, которые в силу обстоятельств оказались в зоне боевых действий.
Вероятно, таким образом планируется обеспечить маневренность военных при зачистке территории от ВСУ, считает он. Такой подход ускорит продвижение специальной военной операции, сказал ранее эксперт в интервью изданию Украина.ру.