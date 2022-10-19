https://ukraina.ru/20221019/1039893783.html

"Вслед за Маском": еще один американский миллиардер предложил план по урегулированию конфликта на Украине

"Вслед за Маском": еще один американский миллиардер предложил план по урегулированию конфликта на Украине - 19.10.2022 Украина.ру

"Вслед за Маском": еще один американский миллиардер предложил план по урегулированию конфликта на Украине

Американский миллиардер и инвестор Билл Экман предложил в Twitter свой план по урегулированию конфликта на Украине, потребовав от Киева пойти на уступки России

2022-10-19T09:28

2022-10-19T09:28

2022-10-19T09:28

новости

украина

крым

россия

илон маск

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/09/1037435484_0:0:1949:1097_1920x0_80_0_0_f59e68c076c68bb5edef0051ed824ad9.jpg

Он также выступил против членства Украины в НАТО, отметив, что "с каждым новым днем конфликта риск для всего мира растет".Экман добавил, что не видит "более реального пути к миру".Американский миллиардер Илон Маск ранее выступил с рядом заявлений, которые не понравились Киеву. Он предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине, сказал о том, что, в случае полномасштабной войны с Россией сомневается в возможности победы киевского режима. Также он предлагает повторное голосование в регионах под наблюдением ООН, и сохранения Крыма формальной частью России, как это было с 1783 года. Кроме того, он хочет гарантий водоснабжения Крыма и нейтрального статуса Украины.

https://ukraina.ru/20221019/1039888678.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, крым, россия, илон маск, сша