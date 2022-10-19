"Вслед за Маском": еще один американский миллиардер предложил план по урегулированию конфликта на Украине - 19.10.2022 Украина.ру
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"Вслед за Маском": еще один американский миллиардер предложил план по урегулированию конфликта на Украине
"Вслед за Маском": еще один американский миллиардер предложил план по урегулированию конфликта на Украине - 19.10.2022 Украина.ру
"Вслед за Маском": еще один американский миллиардер предложил план по урегулированию конфликта на Украине
Американский миллиардер и инвестор Билл Экман предложил в Twitter свой план по урегулированию конфликта на Украине, потребовав от Киева пойти на уступки России
2022-10-19T09:28
2022-10-19T09:28
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украина
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илон маск
сша
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Он также выступил против членства Украины в НАТО, отметив, что "с каждым новым днем конфликта риск для всего мира растет".Экман добавил, что не видит "более реального пути к миру".Американский миллиардер Илон Маск ранее выступил с рядом заявлений, которые не понравились Киеву. Он предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине, сказал о том, что, в случае полномасштабной войны с Россией сомневается в возможности победы киевского режима. Также он предлагает повторное голосование в регионах под наблюдением ООН, и сохранения Крыма формальной частью России, как это было с 1783 года. Кроме того, он хочет гарантий водоснабжения Крыма и нейтрального статуса Украины.
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Новости, Украина, Крым, Россия, Илон Маск, США

"Вслед за Маском": еще один американский миллиардер предложил план по урегулированию конфликта на Украине

09:28 19.10.2022
 
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- РИА Новости, 1920, 19.10.2022
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Американский миллиардер и инвестор Билл Экман предложил в Twitter свой план по урегулированию конфликта на Украине, потребовав от Киева пойти на уступки России
"До 1954 года Крым был частью России, и там живут в основном этнические русские. Это, очевидно, объясняет, почему мировое сообщество практически ничего не сделало, когда Россия присоединила полуостров в 2014 году", — написал он.
Он также выступил против членства Украины в НАТО, отметив, что "с каждым новым днем конфликта риск для всего мира растет".
Экман добавил, что не видит "более реального пути к миру".
Американский миллиардер Илон Маск ранее выступил с рядом заявлений, которые не понравились Киеву. Он предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине, сказал о том, что, в случае полномасштабной войны с Россией сомневается в возможности победы киевского режима.
Также он предлагает повторное голосование в регионах под наблюдением ООН, и сохранения Крыма формальной частью России, как это было с 1783 года. Кроме того, он хочет гарантий водоснабжения Крыма и нейтрального статуса Украины.
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