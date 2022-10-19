https://ukraina.ru/20221019/1039891433.html
ОАЭ выделят Украине дополнительную помощь в размере 100 миллионов долларов
ОАЭ выделят Украине дополнительную помощь в размере 100 миллионов долларов - 19.10.2022 Украина.ру
ОАЭ выделят Украине дополнительную помощь в размере 100 миллионов долларов
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поручил выделить дополнительную гуманитарную помощь пострадавшим от конфликта гражданам Украины на сумму 100 миллионов долларов, сообщила 18 октября государственный министр международного сотрудничества Рим аль-Хашими, чьи слова цитирует Эмиратское агентство новостей WAM
2022-10-19T08:24
2022-10-19T08:24
2022-10-19T08:24
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Она добавила, что страна ранее уже оказала гуманитарную помощь Украине почти в таком же объеме, также страна запустила несколько авиарейсов с гуманитарной помощью для украинских беженцев в Молдавии и Польше.11 октября в Санкт-Петербурге состоялась встреча российского лидера Владимира Путина с президентом ОАЭ. В ходе нее Путин отмечал, что действия РФ направлены на создание стабильности на мировых энергетических рынках. Кроме того, главы государств обсудили ситуацию на Украине.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, оаэ, владимир путин, украина
Новости, ОАЭ, Владимир Путин, Украина
ОАЭ выделят Украине дополнительную помощь в размере 100 миллионов долларов
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поручил выделить дополнительную гуманитарную помощь пострадавшим от конфликта гражданам Украины на сумму 100 миллионов долларов, сообщила 18 октября государственный министр международного сотрудничества Рим аль-Хашими, чьи слова цитирует Эмиратское агентство новостей WAM
"Решение об оказании дополнительной помощи в размере 100 миллионов долларов украинцам основано на убежденности президента в важности человеческого участия, особенно во время войн и конфликтов. ОАЭ постоянно прикладывают усилия для смягчения гуманитарных последствий украинского кризиса", - сказала аль-Хашими.
Она добавила, что страна ранее уже оказала гуманитарную помощь Украине почти в таком же объеме, также страна запустила несколько авиарейсов с гуманитарной помощью для украинских беженцев в Молдавии и Польше.
11 октября в Санкт-Петербурге состоялась встреча российского лидера Владимира Путина с президентом ОАЭ. В ходе нее Путин отмечал, что действия РФ направлены на создание стабильности на мировых энергетических рынках. Кроме того, главы государств обсудили ситуацию на Украине.