"Зачастую, но не всегда": Корнилов объяснил, почему Китай настороженно относится к украинскому конфликту - 19.10.2022 Украина.ру
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"Зачастую, но не всегда": Корнилов объяснил, почему Китай настороженно относится к украинскому конфликту
"Зачастую, но не всегда": Корнилов объяснил, почему Китай настороженно относится к украинскому конфликту - 19.10.2022 Украина.ру
"Зачастую, но не всегда": Корнилов объяснил, почему Китай настороженно относится к украинскому конфликту
Историк, политический обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов рассказал в интервью изданию Украина.ру, почему Китай не является стратегическим союзников России по украинскому вопросу
2022-10-19T09:00
2022-10-19T09:00
новости
китай
тайвань
россия
украина
конфликт
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Китай зачастую, но не всегда, поддерживает позицию России на голосовании в международных организациях и на площадках ООН, подчеркивает эксперт.Известно, что у Китая и Индии есть определенные несогласия с позицией России по украинскому конфликту. При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва с понимаем относится к опасениям этих государств.Полную версию интервью с политическим обозревателем Владимиром Корниловым читайте на сайте Украина.ру.
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новости, китай, тайвань, россия, украина, конфликт
Новости, Китай, Тайвань, Россия, Украина, конфликт

"Зачастую, но не всегда": Корнилов объяснил, почему Китай настороженно относится к украинскому конфликту

09:00 19.10.2022
 
© AP / Darko Vojinovic
- РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© AP / Darko Vojinovic
Читать в
Историк, политический обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов рассказал в интервью изданию Украина.ру, почему Китай не является стратегическим союзников России по украинскому вопросу
Китай зачастую, но не всегда, поддерживает позицию России на голосовании в международных организациях и на площадках ООН, подчеркивает эксперт.
Известно, что у Китая и Индии есть определенные несогласия с позицией России по украинскому конфликту. При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва с понимаем относится к опасениям этих государств.

Почему? Потому что у Китая действительно есть тайваньская проблемка, о которой не раз говорил [председатель КНР] Си [Цзиньпин] в своей речи в ходе XX съезда Компартии. Поэтому Россия прекрасно понимает, чем вызвана позиция Китая по Украине.

Полную версию интервью с политическим обозревателем Владимиром Корниловым читайте на сайте Украина.ру.
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