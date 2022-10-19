https://ukraina.ru/20221019/1039882167.html
"Зачастую, но не всегда": Корнилов объяснил, почему Китай настороженно относится к украинскому конфликту
"Зачастую, но не всегда": Корнилов объяснил, почему Китай настороженно относится к украинскому конфликту - 19.10.2022 Украина.ру
"Зачастую, но не всегда": Корнилов объяснил, почему Китай настороженно относится к украинскому конфликту
Историк, политический обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов рассказал в интервью изданию Украина.ру, почему Китай не является стратегическим союзников России по украинскому вопросу
2022-10-19T09:00
2022-10-19T09:00
2022-10-19T09:00
новости
китай
тайвань
россия
украина
конфликт
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Китай зачастую, но не всегда, поддерживает позицию России на голосовании в международных организациях и на площадках ООН, подчеркивает эксперт.Известно, что у Китая и Индии есть определенные несогласия с позицией России по украинскому конфликту. При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва с понимаем относится к опасениям этих государств.Полную версию интервью с политическим обозревателем Владимиром Корниловым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220921/1038890958.html
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, китай, тайвань, россия, украина, конфликт
Новости, Китай, Тайвань, Россия, Украина, конфликт
"Зачастую, но не всегда": Корнилов объяснил, почему Китай настороженно относится к украинскому конфликту
Историк, политический обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов рассказал в интервью изданию Украина.ру, почему Китай не является стратегическим союзников России по украинскому вопросу