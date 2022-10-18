https://ukraina.ru/20221018/1039848927.html

Владимир Корнилов о том, как изменятся отношения России и Китая после XX съезда Компартии

Владимир Корнилов о том, как изменятся отношения России и Китая после XX съезда Компартии - 18.10.2022 Украина.ру

Владимир Корнилов о том, как изменятся отношения России и Китая после XX съезда Компартии

В Пекине проходит одно из главных политических событий года — XX съезд правящей Коммунистической партии Китая. В рамках мероприятия подводят итоги пятилетнего... Украина.ру, 18.10.2022

2022-10-18T13:43

2022-10-18T13:43

2022-10-18T15:06

интервью

владимир корнилов

россия

кнр (китай)

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В Пекине проходит одно из главных политических событий года — XX съезд правящей Коммунистической партии Китая. В рамках мероприятия подводят итоги пятилетнего периода жизни республики и намечают новые вехи развития на будущее.Чего ждать Москве от Пекина после XX съезда Компартии? Как Китай воспринимает сегодня Россию? В чем Европа равняется на восточную республику? Историк, политический обозреватель медиагруппы "Россия Сегодня" Владимир Корнилов отвечает на эти и другие вопросы изданию Украина.ру.— Владимир Владимирович, Россия считает Китай союзником и близким партнером. А как Пекин воспринимает сегодня Москву?— Китай и Россия не раз говорили о том, что являются близкими стратегическими партнерами. Это подтвердили Владимир Путин и Си Цзиньпин лично на встрече в Китае в начале 2022 года. Главы стран подписали совместное заявление [«о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии»], которое на Западе до сих пор анализируют с лупой в руках, упоминают и критикуют. Байден его недавно упоминал.Китай и Россия — стратегические партнеры, но не являются в полной мере союзниками. Блоки, в которых участвуют Москва и Пекин не являются союзническими в полной мере этого слова. Страны не взаимодействуют в рамках союзного государства, как, например, Россия и Беларусь. Китай зачастую, но, подчеркиваю, не всегда, поддерживает позицию России на голосовании в международных организациях и на площадках ООН. Мы знаем, что у Китая и Индии есть определенные несогласия с позицией России по украинскому конфликту. При этом Путин заявил, что мы понимаем опасения этих государств. Почему? Потому что у Китая действительно есть тайваньская проблемка, о которой не раз говорил Си в своей речи в ходе XX съезда Компартии. Поэтому Россия прекрасно понимает, чем вызвана позиция Китая по Украине.— Почему в выступлении Си Цзиньпина не был упомянут российско-украинский конфликт?— Возможно, Си Цзиньпин не считает это настолько важным вопросом для выстраивания китайской внешней и внутренней политики. Для Пекина принцип невмешательства остается незыблемым. У страны есть чем заниматься и какие темы обсуждать. Например, Си Цзиньпин поделился своими планами на 2049 год, — представляете, какой горизонт планирования у Китая? На фоне таких глобальных планов, наверное, все конфликты вроде украинского для Китая кажутся проходной вехой, которую спустя какое-то время забудут на глобальном уровне. Китайцы точно забудут.На самом деле Украина не является приоритетом для китайской политики. Си упомянул Россию, упомянул несколько раз Америку — более косвенно чем прямо, но в основном сосредоточился на внутренних проблемах Китайской Народной Республики.— Выступая на съезде партии, Си сказал, что Пекин готов использовать силу для обеспечения единства в стране. Насколько реален конфликт Китая и Тайваня и, следовательно, противостояние с США?— Подобный месседж наблюдается во всех заголовках западных СМИ. А Си сказал несколько иное, и на это стоит обратить особое внимание. Китай является приверженцем мирного решения вопроса своей территориальной целостности. Именно на мирном решении давнего конфликта с Тайванем нацелена вся внешняя политика КНР. Тем не менее, действительно, если потребуется, Китай готов защитить свою территориальную целостность с оружием в руках. Об этом было сказано неоднократно различными лидерами КНР, в том числе предшественниками самого Си Цзиньпина. На съезде председатель КНР еще раз подтвердил давнюю официальную незыблемую позицию Пекина. Удивительно, что кто-то на Западе сместил акцент в этом заявлении и воспринял это как изменение мнения, усмотрев в этом проявление агрессии. Повторюсь: главный акцент был сделан на мирное урегулирование конфликта.— В Евросоюзе заявляют, что Китай начал соперничать с Западом из-за поддержки России...— Китай в этом плане ведет непоколебимую политику и имеет определенное мнение. Запад решил, что можно бить горшки с Россией и внезапно изменил свою позицию в отношениях с Москвой. Если кто-то на Западе решил, что Пекин должен резко наплевать на все свои национальные экономические интересы, как это сделали страны Европы, чтобы потрафить внешнеполитическому курсу США, эти люди явно не знают, что такое Китай и кто такие китайцы. Совершенно точно восточная республика будет выстраивать прагматичную политику, о чем и говорил Си, но при этом будет противостоять попыткам навязывания однополярного мира. Кстати, это же декларировали в совместном заявлении Пекин и Москва в начале этого года, как я уже упоминал. Конечно, это не нравится Западу, особенно Вашингтону. Ведь данная позиция является примером для стран «Глобального Юга», как сейчас принято говорить в Америке, и даже для государств Европы, которые все больше обращают внимание на пример Китая. Сейчас это опыт пытаются перенять индусы, ранее тяготевшие к западному курсу.— Кто, на ваш взгляд, станет премьером Госсовета КНР? Как приход нового состава постоянного комитета Политбюро повлияет на отношения Китая к России?— Все кандидаты уже определены, но здесь важна не фамилия нового премьера. Насколько я понимаю, главное, что преемственность курса Си и руководства Центрального комитета Компартии Китая остается неизменной. Да, сейчас будут перестановки, и, наверное, для Китая фамилии новых чиновников являются значимыми и знаковыми, но это не означает смены общего курса Китая, о чем свидетельствует выступление Си.

https://ukraina.ru/20190708/1024171138.html

https://ukraina.ru/20221018/1039794003.html

https://ukraina.ru/20221018/1039826946.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

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