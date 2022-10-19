Чилийский корреспондент рассказал о преступлениях "Азова"* в Мариуполе
© Александр Чаленко
© Александр Чаленко
Боевики неонацистского формирования "Азов", по рассказам жителей Мариуполя, совершали многочисленные преступления против них в ходе боёв за город весной этого года. Об этом в интервью Украина.ру рассказал чилийско-венесуэльский журналист, специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк
Кирк поделился рассказами мариупольцев о том, как боевики "Азова" не позволяли мирным жителям выходить из подвалов домов.
Когда кто-то выходил из подвала — они открывали огонь. Когда войска союзников приближались, они ("Азов"- ред.) сжигали здания, отбирали все вещи и деньги
Он добавил, что боевики "Азова" проявляли полное безразличие к снабжению населения продуктами питания и водой. Это представляло полный контраст к отношению российских солдат к мирным жителям.
25 апреля, 14:56Чилийский корреспондент Алехандро Кирк: Война на Украине началась потому, что ни НАТО, ни Украина, ни ЕС не услышали РоссиюЧилийско-венесуэльский журналист, специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе объяснил, почему Чили придерживается антироссийской линии во внешней политике и ответил, будет ли Верховный коммисар ООН по правам человека беспристрастно расследовать военные преступления на Украине
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.