Чилийский корреспондент рассказал о преступлениях "Азова"* в Мариуполе - 19.10.2022 Украина.ру
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Чилийский корреспондент рассказал о преступлениях "Азова"* в Мариуполе
Чилийский корреспондент рассказал о преступлениях "Азова"* в Мариуполе - 19.10.2022 Украина.ру
Чилийский корреспондент рассказал о преступлениях "Азова"* в Мариуполе
Боевики неонацистского формирования "Азов", по рассказам жителей Мариуполя, совершали многочисленные преступления против них в ходе боёв за город весной этого года. Об этом в интервью Украина.ру рассказал чилийско-венесуэльский журналист, специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк
2022-10-19T06:15
2022-10-19T06:15
спецоперация
новости
чили
сми
венесуэла
"азов"
мариуполь
военные преступления
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Кирк поделился рассказами мариупольцев о том, как боевики "Азова" не позволяли мирным жителям выходить из подвалов домов.Он добавил, что боевики "Азова" проявляли полное безразличие к снабжению населения продуктами питания и водой. Это представляло полный контраст к отношению российских солдат к мирным жителям.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
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спецоперация, новости, чили, сми, венесуэла, "азов", мариуполь, военные преступления
Спецоперация, Новости, Чили, СМИ, Венесуэла, "Азов", Мариуполь, Военные преступления

Чилийский корреспондент рассказал о преступлениях "Азова"* в Мариуполе

06:15 19.10.2022
 
© Александр Чаленко
© Александр Чаленко
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Боевики неонацистского формирования "Азов", по рассказам жителей Мариуполя, совершали многочисленные преступления против них в ходе боёв за город весной этого года. Об этом в интервью Украина.ру рассказал чилийско-венесуэльский журналист, специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк
Кирк поделился рассказами мариупольцев о том, как боевики "Азова" не позволяли мирным жителям выходить из подвалов домов.

Когда кто-то выходил из подвала — они открывали огонь. Когда войска союзников приближались, они ("Азов"- ред.) сжигали здания, отбирали все вещи и деньги

Алехандро Кирк
Алехандро Кирк
Корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе
Он добавил, что боевики "Азова" проявляли полное безразличие к снабжению населения продуктами питания и водой. Это представляло полный контраст к отношению российских солдат к мирным жителям.
Алехандро Кирк интервью - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 14:56
Чилийский корреспондент Алехандро Кирк: Война на Украине началась потому, что ни НАТО, ни Украина, ни ЕС не услышали РоссиюЧилийско-венесуэльский журналист, специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе объяснил, почему Чили придерживается антироссийской линии во внешней политике и ответил, будет ли Верховный коммисар ООН по правам человека беспристрастно расследовать военные преступления на Украине
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
 
СпецоперацияНовостиЧилиСМИВенесуэла"Азов"МариупольВоенные преступления
 
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