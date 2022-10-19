Чилийский корреспондент рассказал о преступлениях "Азова"* в Мариуполе

Чилийский корреспондент Алехандро Кирк: Война на Украине началась потому, что ни НАТО, ни Украина, ни ЕС не услышали Россию

Чилийско-венесуэльский журналист, специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе объяснил, почему Чили придерживается антироссийской линии во внешней политике и ответил, будет ли Верховный коммисар ООН по правам человека беспристрастно расследовать военные преступления на Украине