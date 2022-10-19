https://ukraina.ru/20221019/1039840070.html

Эксперт рассказал, как преобразования в Госсовете КНР повлияют на отношения с Россией

Эксперт рассказал, как преобразования в Госсовете КНР повлияют на отношения с Россией - 19.10.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, как преобразования в Госсовете КНР повлияют на отношения с Россией

Отношения между Россий и Китаем вступают в новую эпоху, показывают всему миру пример, как в современных условиях можно развивать добрососедство, дружбу и взаимодействие, заявил заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев в интервью Украина.ру

2022-10-19T04:15

2022-10-19T04:15

2022-10-19T04:15

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В Пекине 16 октября начался XX съезд Коммунистической партии Китая. Представляющие регионы КНР делегаты определят дальнейший курс развития страны и изберут высшее партийное руководство.По его словам, социализм с китайской спецификой и марксизм как основная идеология являются драйвером, который привёл Китай к мощным изменениям и успеху, но при этом отношения с Россией только укрепляются.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221018/1039811740.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, китай, россия