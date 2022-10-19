Эксперт рассказал, как преобразования в Госсовете КНР повлияют на отношения с Россией - 19.10.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал, как преобразования в Госсовете КНР повлияют на отношения с Россией
Эксперт рассказал, как преобразования в Госсовете КНР повлияют на отношения с Россией - 19.10.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, как преобразования в Госсовете КНР повлияют на отношения с Россией
Отношения между Россий и Китаем вступают в новую эпоху, показывают всему миру пример, как в современных условиях можно развивать добрососедство, дружбу и взаимодействие, заявил заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев в интервью Украина.ру
2022-10-19T04:15
2022-10-19T04:15
новости
китай
россия
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В Пекине 16 октября начался XX съезд Коммунистической партии Китая. Представляющие регионы КНР делегаты определят дальнейший курс развития страны и изберут высшее партийное руководство.По его словам, социализм с китайской спецификой и марксизм как основная идеология являются драйвером, который привёл Китай к мощным изменениям и успеху, но при этом отношения с Россией только укрепляются.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221018/1039811740.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, китай, россия
Новости, Китай, Россия

Эксперт рассказал, как преобразования в Госсовете КНР повлияют на отношения с Россией

04:15 19.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОфициальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Отношения между Россий и Китаем вступают в новую эпоху, показывают всему миру пример, как в современных условиях можно развивать добрососедство, дружбу и взаимодействие, заявил заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев в интервью Украина.ру
В Пекине 16 октября начался XX съезд Коммунистической партии Китая. Представляющие регионы КНР делегаты определят дальнейший курс развития страны и изберут высшее партийное руководство.
Пекин видит Москву как партнера всеобъемлющего характера. Как отмечают лидеры стран, сейчас отношения государств вступают в новую эпоху. При этом они сами по себе носят характер нового типа: показывают всему миру пример, как в современных условиях можно развивать добрососедство, дружбу и взаимодействие.
Сергей Санакоев интервью
Сергей Санакоев
заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам
По его словам, социализм с китайской спецификой и марксизм как основная идеология являются драйвером, который привёл Китай к мощным изменениям и успеху, но при этом отношения с Россией только укрепляются.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Официальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
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