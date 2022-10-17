https://ukraina.ru/20221017/1039822961.html

Сергей Санакоев: Пришло время, когда Китай может отдать России "исторический долг"

Сергей Санакоев: Пришло время, когда Китай может отдать России "исторический долг" - 17.10.2022 Украина.ру

Сергей Санакоев: Пришло время, когда Китай может отдать России "исторический долг"

В Пекине проходит XX съезд Компартии. Это ключевое событие для Китая, на котором избирают высшее партийное руководство и определяют будущее направление для... Украина.ру, 17.10.2022

2022-10-17T17:31

2022-10-17T17:31

2022-10-17T18:01

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В Пекине проходит XX съезд Компартии. Это ключевое событие для Китая, на котором избирают высшее партийное руководство и определяют будущее направление для развития страны. Как можно интерпретировать заявления, сделанные Си Цзиньпином на открытии съезда? Какой мессендж они несут для России? Как Пекин и Москва воспринимают друг друга сегодня? На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев. — Сергей Феликсович, почему в выступлении Си Цзиньпина не прозвучало оценки российско-украинского конфликта?— Формат не предполагал таких оценок. Это внутреннее мероприятие, на котором обсуждалась внешняя политика, имеющая непосредственное отношение к Китаю. Однако я хотел бы отметить, как относятся в Пекине к данному конфликту.Неоднократно высокопоставленные чиновники, в том числе министр иностранных дел Китая Ван И, заявляли о том, что они прекрасно понимают, кто на самом деле является зачинщиком эскалации на Украине и зачинщиком 70 различных конфликтов во всех частях мира.Сегодня Китай смотрит на ситуацию на Украине с точки зрения двух составляющих. Во-первых, это российско-украинский конфликт. Во-вторых, российское противостояние с Западом, которое фактически является основанием того, что происходит в российско-украинских отношениях. К первой проблеме Китай относится с достаточно большим сочувствием, понимает, что русские и украинцы — братские народы. Пекин даже готов выступить медиатором мира для скорейшего окончания этой войны. Что касается противодействия России и Запада, здесь Поднебесная занимает однозначную позицию: выступает на стороне России и готова способствовать ее победе над США.— Каковы перспективы отношений Китая и Украины? Есть у Пекина какая-то заинтересованность в Киеве?— До прихода Владимира Зеленского к власти у Китая развивались достаточно продуктивные отношения с Киевом. Это было во времена правления Виктора Ющенко, Виктора Януковича, Леонида Кравчука.Когда к власти пришел Зеленский, у стран началось обострение связей, которое ярко выражено было на фоне ситуации вокруг авиационного завода "Мотор Сич". Также были другие моменты, связанные с неплатежами Украины России, которые возмутили Китай.Я думаю, Пекин и сейчас рассчитывает, что с Украиной будут развиваться прагматичные торговые отношения.— Как это будет коррелировать с дружбой Китая и России? Особенно на фоне происходящего на Украине.— Все китайско-украинские отношения будут выстраиваться исключительно в соответствии с твердыми решениями, обсужденными с Россией. "За спиной" России Китай не будет сотрудничать с Украиной. Мне это представляется так: окончательная позиция будет сформулирована и зафиксирована на документе о посредничестве России, Китая и Украины. Только после такого дипломатического решения Пекин сможет продолжать стратегическое партнёрство с Москвой, а также торгово-экономические отношения с Украиной.— Кто, на ваш взгляд, станет премьером Госсовета КНР?— Обычно на таких съездах гораздо интереснее, кто становится заместителем председателя. Как показывает практика, эта фигура обычно сменяет председателя на должности главы государства. Что касается позиции премьера Госсовета Китая, она может быть и не изменена на съезде. Или премьер будет выбран позже. Об этом можно будет говорить по итогам съезда.— Как изменится в связи с этим китайская экономическая политика? Как преобразования в Госсовете КНР повлияют на отношения с Россией?— Я хочу обратить внимание, что позиция Си Цзиньпина, как и в целом китайских коммунистов, только укрепляется. Они отмечают, что именно социализм с китайской спецификой и марксизм как основная идеология являются драйвером, который привёл Китай к мощным изменениям и успеху. При этом отношения с Россией только укрепляются.Пекин видит Москву как партнера всеобъемлющего характера. Как отмечают лидеры стран, сейчас отношения государств вступают в новую эпоху. При этом они сами по себе носят характер нового типа: показывают всему миру пример, как в современных условиях можно развивать добрососедство, дружбу и взаимодействие.Вместе с тем, для Китая остается загадкой, почему Россия в 90-е годы отошла от социалистической модели – более эффективной, по мнению Пекина, для развития государства. В 2001 году Владимиром Путиным и Цзян Цзэминем был подписан договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанный в Кремле. Это своего рода уникальный документ. В тот день китайский дипломат выступил на чистом русском языке в МГУ имени М.В. Ломоносова и призвал общественность России не доверять Западу.Сегодня мы все понимаем, что он был прав, что не могло быть иначе — конфликт с Западом был неизбежен. Если бы Москва тогда это услышала и приняла, возможно, сегодня была бы лучше подготовлена к трагическим событиям.— Как Пекин может помочь Москве решить свои экономические проблемы?— В 50-е годы прошлого столетия СССР серьезно помог только-только образованной КНР. Большой брат протянул руку помощи молодой республике и построил тогда более 150 крупных промышленных объектов по всему Китаю. Они стали основой экономического чуда Китая. Возможно, именно сейчас наступило то время, когда пора Пекину сделать историческую отдачу и, например, построить для России 150 крупных промышленных объектов на Дальнем Востоке. Китай сегодня протягивает руку дружбы и сотрудничества, и мы это ценим, поэтому будем вместе развиваться в XXI веке.— Как вы оцениваете перспективы развития БРИКС и ШОС и взаимодействия Китая и России в рамках этих структур?— Как наиболее перспективные. Фактически, БРИКС и ШОС сегодня олицетворяют собой тот самый альтернативный мир существующей гегемонии Запада. Все, что говорит Америка о демократии, на поверку оказывается ложью, несправедливостью. Все процессы, которые происходят в Европе и США с BLM и гендерами, показывают полную эрозию общества. Все больше мировых государств хотят от этого уйти, потому что это путь в никуда. Но самое абсурдное, на мой взгляд, это то, что страна с 300-летней историей хочет навязать свои правила цивилизациям, которые существуют тысячелетиями – Китаю, Турции, Ирану и России. Именно поэтому мы видим, что все больше стран желают вступить в ШОС и БРИКС, которые открывают путь к многополярному и демократичному обществу, безопасному и предсказуемому существованию. А основой этого мира могут выступить Россия и Китай, демонстрирующие результативные модели взаимодействия.

https://ukraina.ru/20221017/1039807621.html

https://ukraina.ru/20221017/1039804396.html

https://ukraina.ru/20221017/1039797609.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

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