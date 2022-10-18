https://ukraina.ru/20221018/1039871346.html
ВС РФ заняли населенный пункт в Харьковской области – Минобороны
ВС РФ заняли населенный пункт в Харьковской области – Минобороны - 18.10.2022 Украина.ру
ВС РФ заняли населенный пункт в Харьковской области – Минобороны
В пресс-службе Минобороны РФ 18 октября заявили о взятии деревни Горобьевка в Харьковской области
2022-10-18T14:20
2022-10-18T14:20
2022-10-18T14:20
новости
харьковская область
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минобороны рф
спецоперация
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Уточняется, что российские военные нанесли значительное поражение подразделениям 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины на этом направлении.Крому того, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области российскими войсками сорвана попытка атаки ротной тактической группы ВСУ, усиленной танками.
https://ukraina.ru/20221018/1039830103.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, харьковская область, село, вс рф, минобороны рф, спецоперация
Новости, Харьковская область, село, ВС РФ, Минобороны РФ, Спецоперация
ВС РФ заняли населенный пункт в Харьковской области – Минобороны
В пресс-службе Минобороны РФ 18 октября заявили о взятии деревни Горобьевка в Харьковской области
На Купянском направлении подразделения российской армии в ходе наступательных действий овладели населенным пунктом Горобьевка Харьковской области.
Уточняется, что российские военные нанесли значительное поражение подразделениям 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины на этом направлении.
Крому того, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области российскими войсками сорвана попытка атаки ротной тактической группы ВСУ, усиленной танками.