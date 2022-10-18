https://ukraina.ru/20221018/1039871346.html

ВС РФ заняли населенный пункт в Харьковской области – Минобороны

ВС РФ заняли населенный пункт в Харьковской области – Минобороны - 18.10.2022 Украина.ру

ВС РФ заняли населенный пункт в Харьковской области – Минобороны

В пресс-службе Минобороны РФ 18 октября заявили о взятии деревни Горобьевка в Харьковской области

2022-10-18T14:20

2022-10-18T14:20

2022-10-18T14:20

новости

харьковская область

село

вс рф

минобороны рф

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101506/55/1015065573_0:165:2907:1800_1920x0_80_0_0_09877ac4a61540c63c590586a25ff3de.jpg.webp

Уточняется, что российские военные нанесли значительное поражение подразделениям 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины на этом направлении.Крому того, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области российскими войсками сорвана попытка атаки ротной тактической группы ВСУ, усиленной танками.

https://ukraina.ru/20221018/1039830103.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, харьковская область, село, вс рф, минобороны рф, спецоперация