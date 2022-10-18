https://ukraina.ru/20221018/1039848758.html

Власти призвали украинцев провести вечер при свечах из-за критической ситуации в энергетике

Власти призвали украинцев провести вечер при свечах из-за критической ситуации в энергетике - 18.10.2022 Украина.ру

Власти призвали украинцев провести вечер при свечах из-за критической ситуации в энергетике

Сегодняшний вечер будет один из самых тяжелых для украинской энергетики, сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины в официальном Telegram-канале 18 октября

2022-10-18T13:27

2022-10-18T13:27

2022-10-18T13:27

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офис президента

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Глава комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус предупредил украинцев, что если вечером им удастся использовать меньше электроэнергии, энергосистема сможет избежать аварийных отключений.В Офисе президента также подтвердили критическое положение и предупредили о возможных отключениях света, воды и тепла.В украинском парламенте граждан страны попросили сократить потребление до минимума, отложить мытье головы и укладку волос, уборку в домах, приготовление сложных блюд, использование ноутбуков и прочих устройств.Кроме того, украинцам предложили провести ужин при свечах:"Вспомните о свечах: они создают уют и тепло", - написали в ВР.

https://ukraina.ru/20221018/1039845824.html

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новости, верховная рада, офис президента, свечи, энергетика, удары, кризис