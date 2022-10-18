https://ukraina.ru/20221018/1039848758.html
Власти призвали украинцев провести вечер при свечах из-за критической ситуации в энергетике
Власти призвали украинцев провести вечер при свечах из-за критической ситуации в энергетике - 18.10.2022 Украина.ру
Власти призвали украинцев провести вечер при свечах из-за критической ситуации в энергетике
Сегодняшний вечер будет один из самых тяжелых для украинской энергетики, сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины в официальном Telegram-канале 18 октября
2022-10-18T13:27
2022-10-18T13:27
2022-10-18T13:27
новости
верховная рада
офис президента
свечи
энергетика
удары
кризис
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Глава комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус предупредил украинцев, что если вечером им удастся использовать меньше электроэнергии, энергосистема сможет избежать аварийных отключений.В Офисе президента также подтвердили критическое положение и предупредили о возможных отключениях света, воды и тепла.В украинском парламенте граждан страны попросили сократить потребление до минимума, отложить мытье головы и укладку волос, уборку в домах, приготовление сложных блюд, использование ноутбуков и прочих устройств.Кроме того, украинцам предложили провести ужин при свечах:"Вспомните о свечах: они создают уют и тепло", - написали в ВР.
https://ukraina.ru/20221018/1039845824.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, верховная рада, офис президента, свечи, энергетика, удары, кризис
Новости, Верховная Рада, Офис президента, свечи, энергетика, удары, кризис
Власти призвали украинцев провести вечер при свечах из-за критической ситуации в энергетике
Сегодняшний вечер будет один из самых тяжелых для украинской энергетики, сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины в официальном Telegram-канале 18 октября
В 18.00 начнется вечерник пик потребления электроэнергии домохозяйствами, который продлится до 23.00. Сегодня РФ нанесла ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры. В некоторых регионах временно нет электроэнергии, а в некоторых – введены графики аварийных отключений (так называемые веерные отключения).
Глава комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус предупредил украинцев, что если вечером им удастся использовать меньше электроэнергии, энергосистема сможет избежать аварийных отключений.
В Офисе президента также подтвердили критическое положение и предупредили о возможных отключениях света, воды и тепла.
В украинском парламенте граждан страны попросили сократить потребление до минимума, отложить мытье головы и укладку волос, уборку в домах, приготовление сложных блюд, использование ноутбуков и прочих устройств.
Кроме того, украинцам предложили провести ужин при свечах:
"Вспомните о свечах: они создают уют и тепло", - написали в ВР.