Власти призвали украинцев провести вечер при свечах из-за критической ситуации в энергетике - 18.10.2022 Украина.ру
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Власти призвали украинцев провести вечер при свечах из-за критической ситуации в энергетике
Власти призвали украинцев провести вечер при свечах из-за критической ситуации в энергетике - 18.10.2022 Украина.ру
Власти призвали украинцев провести вечер при свечах из-за критической ситуации в энергетике
Сегодняшний вечер будет один из самых тяжелых для украинской энергетики, сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины в официальном Telegram-канале 18 октября
2022-10-18T13:27
2022-10-18T13:27
новости
верховная рада
офис президента
свечи
энергетика
удары
кризис
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Глава комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус предупредил украинцев, что если вечером им удастся использовать меньше электроэнергии, энергосистема сможет избежать аварийных отключений.В Офисе президента также подтвердили критическое положение и предупредили о возможных отключениях света, воды и тепла.В украинском парламенте граждан страны попросили сократить потребление до минимума, отложить мытье головы и укладку волос, уборку в домах, приготовление сложных блюд, использование ноутбуков и прочих устройств.Кроме того, украинцам предложили провести ужин при свечах:"Вспомните о свечах: они создают уют и тепло", - написали в ВР.
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новости, верховная рада, офис президента, свечи, энергетика, удары, кризис
Новости, Верховная Рада, Офис президента, свечи, энергетика, удары, кризис

Власти призвали украинцев провести вечер при свечах из-за критической ситуации в энергетике

13:27 18.10.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУкраина тестирует отключение своей энергосистемы от сетей России и Белоруссии
Украина тестирует отключение своей энергосистемы от сетей России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Сегодняшний вечер будет один из самых тяжелых для украинской энергетики, сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины в официальном Telegram-канале 18 октября
В 18.00 начнется вечерник пик потребления электроэнергии домохозяйствами, который продлится до 23.00. Сегодня РФ нанесла ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры. В некоторых регионах временно нет электроэнергии, а в некоторых – введены графики аварийных отключений (так называемые веерные отключения).
Глава комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус предупредил украинцев, что если вечером им удастся использовать меньше электроэнергии, энергосистема сможет избежать аварийных отключений.
В Офисе президента также подтвердили критическое положение и предупредили о возможных отключениях света, воды и тепла.
В украинском парламенте граждан страны попросили сократить потребление до минимума, отложить мытье головы и укладку волос, уборку в домах, приготовление сложных блюд, использование ноутбуков и прочих устройств.
Кроме того, украинцам предложили провести ужин при свечах:
"Вспомните о свечах: они создают уют и тепло", - написали в ВР.
12:27
В СБУ признали попадание по ТЭС в КиевеПресс-служба СБУ подтвердила повреждение ТЭС в Киеве в результате ракетного удара. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства 18 октября
 
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