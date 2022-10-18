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Местные власти сообщили о ситуации в украинских городах после ракетной атаки

Местные власти сообщили о ситуации в украинских городах после ракетной атаки - 18.10.2022 Украина.ру

Местные власти сообщили о ситуации в украинских городах после ракетной атаки

В результате очередной ракетной атаки по городам Украины, некоторые областные центры обесточены, в ряде городов нет света и воды. Об этом сообщают местные власти 18 октября

2022-10-18T10:31

2022-10-18T10:31

2022-10-18T10:31

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В Киеве, по словам очевидцев, поражена ТЭС-6, Офис президента подтвердил попадание по энергетическому объекту на левом берегу Днепра, в Деснянском районе города. Троещена, Оболонь и Деснянский район обесточены.По словам мэра города Виталия Кличко, на месте работают Госслужба по ЧС и скорая, в месте прилета масштабный пожар.В Николаеве губернатор области Виталий Ким сообщал о ракетной атаке и работе ПВО. По данным областной администрации, поврежден жилой дом в Центральном районе города и цветочный рынок.Мэр Харькова Игорь Терехов сообщает о восьми ракетах, однако результаты атаки неизвестны. В городе несколько пожаров, приостановлена работа метрополитена.В Днепропетровской области поражена Приднепровская ТЭС – одна из мощнейших советский тепловых электростанций, построенная в 1950-е годы. В Приднепровске масштабный пожар, отдельные районы Никополя и Днепра (Днепропетровска) без света. Левобережный район города без водоснабжения.Мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил о двух ударах по объектам энергетики. В областном центре нет света и воды, больницы переведены на резервные источники питания.Глава областной администрации Запорожской области также сообщает о двух прилетах. По его словам, Запорожье атаковали дроны "Шахиды". Разрушен один объект инфраструктуры и одно складское помещение.

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новости, ракетный удар, украина, энергетика, город, спецоперация