https://ukraina.ru/20221018/1039833970.html

Аналитик раскрыл главную ошибку "долларовых королей"

Аналитик раскрыл главную ошибку "долларовых королей" - 18.10.2022 Украина.ру

Аналитик раскрыл главную ошибку "долларовых королей"

Под угрозой серьезной дестабилизации находится финансовая система, основанная на доминировании доллара, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев

2022-10-18T08:24

2022-10-18T08:24

2022-10-18T08:24

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По его мнению, мировая экономика может оказаться в ситуации, похожей на Великую депрессию 1930-х или стагфляцию 1970-х. Оба этих исторических эпизода сопровождались отказом правительства США от части своих обязательств, напомнил аналитик.

https://ukraina.ru/20221014/1039613727.html

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