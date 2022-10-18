Аналитик раскрыл главную ошибку "долларовых королей" - 18.10.2022 Украина.ру
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Аналитик раскрыл главную ошибку "долларовых королей"
Аналитик раскрыл главную ошибку "долларовых королей" - 18.10.2022 Украина.ру
Аналитик раскрыл главную ошибку "долларовых королей"
Под угрозой серьезной дестабилизации находится финансовая система, основанная на доминировании доллара, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев
2022-10-18T08:24
2022-10-18T08:24
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По его мнению, мировая экономика может оказаться в ситуации, похожей на Великую депрессию 1930-х или стагфляцию 1970-х. Оба этих исторических эпизода сопровождались отказом правительства США от части своих обязательств, напомнил аналитик.
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Новости, доллар

Аналитик раскрыл главную ошибку "долларовых королей"

08:24 18.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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Под угрозой серьезной дестабилизации находится финансовая система, основанная на доминировании доллара, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев
"Геополитические противоречия, накопленные долги, глобальная инфляция, раздутые пузыри цен на активы на Западе, быстрое ужесточение монетарной политики крупнейшими Центробанками — эти факторы могут в ближайшие кварталы вызвать дестабилизацию глобальной доллароцентричной финансовой системы", — предупредил Васильев.
По его мнению, мировая экономика может оказаться в ситуации, похожей на Великую депрессию 1930-х или стагфляцию 1970-х. Оба этих исторических эпизода сопровождались отказом правительства США от части своих обязательств, напомнил аналитик.
- РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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