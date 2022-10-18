https://ukraina.ru/20221018/1039819085.html

Эксперт объяснил, с кем Россия должна договариваться о мире на Украине

Эксперт объяснил, с кем Россия должна договариваться о мире на Украине - 18.10.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, с кем Россия должна договариваться о мире на Украине

США начали конфликт на Украине, поэтому РФ нужно проводить переговоры с ними, сказал политолог-публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия. За правду" Николай Стариков в интервью Украина.ру

2022-10-18T06:45

2022-10-18T06:45

2022-10-18T06:45

новости

сша

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103400/11/1034001107_0:47:3197:1845_1920x0_80_0_0_fe076324adb737c086376128fe026fd2.jpg

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время "нет платформы для переговоров" между Россией и США.По его мнению, России вести переговоры больше не с кем, кроме американцев.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221017/1039808635.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, украина