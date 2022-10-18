Эксперт объяснил, с кем Россия должна договариваться о мире на Украине - 18.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221018/1039819085.html
Эксперт объяснил, с кем Россия должна договариваться о мире на Украине
Эксперт объяснил, с кем Россия должна договариваться о мире на Украине - 18.10.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, с кем Россия должна договариваться о мире на Украине
США начали конфликт на Украине, поэтому РФ нужно проводить переговоры с ними, сказал политолог-публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия. За правду" Николай Стариков в интервью Украина.ру
2022-10-18T06:45
2022-10-18T06:45
новости
сша
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103400/11/1034001107_0:47:3197:1845_1920x0_80_0_0_fe076324adb737c086376128fe026fd2.jpg
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время "нет платформы для переговоров" между Россией и США.По его мнению, России вести переговоры больше не с кем, кроме американцев.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221017/1039808635.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103400/11/1034001107_204:0:2933:2047_1920x0_80_0_0_1d17cc321218b326dd9648307800e44c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, украина
Новости, США, Россия, Украина

Эксперт объяснил, с кем Россия должна договариваться о мире на Украине

06:45 18.10.2022
 
© РИА Новости . Юки Ивамура / Перейти в фотобанкИнаугурация избранного президента США Дж. Байдена
Инаугурация избранного президента США Дж. Байдена - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости . Юки Ивамура
Перейти в фотобанк
Читать в
США начали конфликт на Украине, поэтому РФ нужно проводить переговоры с ними, сказал политолог-публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия. За правду" Николай Стариков в интервью Украина.ру
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время "нет платформы для переговоров" между Россией и США.
Американцы - это действительно субъект, тот, кто заварил эту кашу, с ним можно что-то обсуждать. Но, опять-таки, а что сейчас можно обсуждать с американцами? Фиксацию сегодняшней линии фронта, замораживание конфликта? Так извините, Запорожская область – это часть Российской Федерации. Город Запорожье - он должен быть освобожден? Мне кажется, вопросов нет. Славянск-Краматорск, часть ДНР. Есть часть ЛНР, которую сейчас киевские войска оккупировали. Ну, о чем тут можно говорить?
Николай Стариков интервью
Николай Стариков
политолог-публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия. За правду"
По его мнению, России вести переговоры больше не с кем, кроме американцев.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 17.10.2022
Вчера, 15:14
Победа, способная изменить мир. Россия предлагает, а США юлят
 
НовостиСШАРоссияУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:45Эксперт объяснил, с кем Россия должна договариваться о мире на Украине
06:30"Сильнейший психологический стресс": Маслов прокомментировал замедление экономических темпов КНР
06:30"Способ нанести ущерб": Стариков о том, при каком условии Киев начнет террористическую войну против РФ
06:15"До полного блэкаута далеко": эксперт объяснил, почему сложно вывести из строя всю энергосистему Украины
06:00"Выбор ближе к России": эксперт об интересах Пекина в отношениях с Москвой
05:45Присоединение Крыма, Донбасса и новых территорий – это тоже поражение Украины - Акопов
05:30"Как только выгода появится": политолог Чадаев о том, будет ли Анкара выступать в качестве посредника
05:15Акопов объяснил, при каких условиях смогут пройти переговоры Байдена и Путина
05:09Что сделал Сергей Суровикин и какие Россия сделала выводы под Харьковом - Алексей Леонков
05:07Эксперт Санакоев рассказал, какие сейчас отношения Китая и Украины
05:00"Мощный антизападный запал": эксперт рассказал, какие страны могут сформировать ось мирового влияния
04:47Главное на 18 октября: в России и в мире
04:45"Победа будет достигнута на земле": эксперт объяснил, почему РФ не уничтожит всю энергетику Украины
04:37"Русские и украинцы — братские народы": эксперт рассказал, как Китай относится к ситуации на Украине
04:30"Партнерство, основанное на общих идеалах": эксперт оценил взаимоотношения России и Китая
04:23Не на освобожденных территориях: Груздев объяснил, когда спецоперация перерастет в ядерный конфликт
04:15Путин подтверждает то, что изначально было понятно – Акопов про удары РФ по Украине
04:07Эксперт Груздев объяснил, как белорусы отнеслись к объявлению режима КТО
04:00"Есть несколько вариантов": эксперт объяснил, как итоги съезда Компартии Китая повлияют на политику КНР
19:10ВСУ на юге, предупреждение Белоруссии. Итоги 17 октября на Украине
Лента новостейМолния