https://ukraina.ru/20221018/1039819085.html
Эксперт объяснил, с кем Россия должна договариваться о мире на Украине
Эксперт объяснил, с кем Россия должна договариваться о мире на Украине - 18.10.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, с кем Россия должна договариваться о мире на Украине
США начали конфликт на Украине, поэтому РФ нужно проводить переговоры с ними, сказал политолог-публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия. За правду" Николай Стариков в интервью Украина.ру
2022-10-18T06:45
2022-10-18T06:45
2022-10-18T06:45
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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время "нет платформы для переговоров" между Россией и США.По его мнению, России вести переговоры больше не с кем, кроме американцев.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221017/1039808635.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, украина
Новости, США, Россия, Украина
Эксперт объяснил, с кем Россия должна договариваться о мире на Украине
США начали конфликт на Украине, поэтому РФ нужно проводить переговоры с ними, сказал политолог-публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия. За правду" Николай Стариков в интервью Украина.ру
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время "нет платформы для переговоров" между Россией и США.
Американцы - это действительно субъект, тот, кто заварил эту кашу, с ним можно что-то обсуждать. Но, опять-таки, а что сейчас можно обсуждать с американцами? Фиксацию сегодняшней линии фронта, замораживание конфликта? Так извините, Запорожская область – это часть Российской Федерации. Город Запорожье - он должен быть освобожден? Мне кажется, вопросов нет. Славянск-Краматорск, часть ДНР. Есть часть ЛНР, которую сейчас киевские войска оккупировали. Ну, о чем тут можно говорить?
Николай Стариков
политолог-публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия. За правду"
По его мнению, России вести переговоры больше не с кем, кроме американцев.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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