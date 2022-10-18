https://ukraina.ru/20221018/1039811740.html

Товарищ Си: "Я не буду новым Горбачёвым!"

Товарищ Си: "Я не буду новым Горбачёвым!" - 18.10.2022 Украина.ру

Товарищ Си: "Я не буду новым Горбачёвым!"

руководитель страны получил такой титул. Украина.ру, 18.10.2022

2022-10-18T07:00

2022-10-18T07:00

2022-10-18T10:54

эксклюзив

елена мурзина

си цзиньпин

коммунистическая партия

кнр (китай)

цивилизация

горбачёв

владимир путин

россия

сша

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Си Цзиньпин, глава Китайской Коммунистической партии и председатель Национального совета, уже десять лет является основным руководителем страны. Он был назван «верховным лидером» и «кормчим» — впервые со времён Мао Цзедуна руководитель страны получил такой титул.Сейчас он, тоже впервые со времён Мао Цзедуна, получает возможность править страной больше, чем 10 лет.Ещё в марте 2018 года на Всекитайском собрании народных представителей 2158 делегатов от имени полутора миллиардов жителей Китая проголосовали за отмену статьи Конституции, которая не давала возможности править больше двух сроков по 5 лет.Что же произошло? Почему «товарищ Си» получил беспрецедентные полномочия — и по содержанию, и по сроку времени.Для этого есть несколько причин.Великий центр мираКитай всегда считал и продолжает считать себя центром мира. Китай не торопится. Китай ждёт. Не пристало суетиться тем, кто в центре мира.Китай помнит, что 600 лет тому назад их цивилизация превосходила европейскую в несколько раз. И верит, что это, безусловно, произойдет опять.Как всем в Китае хорошо известно, на Полярной звезде находится Небесный император. Власть в Поднебесной зависит от него. Поднебесная— это вся наша планета. А император Китая — земное воплощение Небесного императора. И он, соответственно, правит всем миром.Мироощущение китайцев сильно мифологизировано. Это можно увидеть по тому, например, насколько серьёзно и роскошно отмечаются праздники и соблюдаются ритуалы.В сети есть множество видео про членов Компартии Китая, которые кланяются и даже как будто молятся портрету «председателя Си». Они делают это ежедневно.Так же ежедневно они изучают книги его цитат. Прямо группами сидят и изучают, с красными книжечками в руках.Они конечно, не считают «председателя Си» «небесным императором». Но немножко всё-таки да. И считают, что он вполне соответствует требованиям к руководителю центра мира.Каким образом миф про «небесного императора» уживается с тем, что страной руководит Коммунистическая партия — уму непостижимо.Почти так же непостижимо, как невероятное соединение капитализма и социализма в одной стране. Но эксперимент в Китае проходит довольно успешно, и в очень большой степени благодаря главе Компартии, председателю Си Цзиньпину.Очень давно «товарищ Дэн», знаменитый руководитель Китая Дэн Сяопин сформулировал тезис о том, что «всё равно, черная кошка или белая, лишь бы она ловила мышей».То есть не надо думать о том, социализм это или капитализм, если что-то делается на благо народа.Мао, Конфуций и Си ЦзиньпинТо, что удивляет «лаоваев» (иностранцев), является само собой разумеющимся для китайцев. По всей стране стоят огромные памятники Мао Дзедуну и Конфуцию. И это тоже абсолютно нормально. Так же, как кланяться в ноги портрету «товарища Си».Гораздо интереснее, однако, подумать о стратегии власти. Притом что они живут в немного сказочной действительности, где спокойно соседствуют Небесный император, мудрец Конфуций и «красный Мао», китайцы — очень практичные люди.Как поступать? Мягко или жёстко, открыто или скрытно?Безусловно, Китай предпочитает мягко и скрытно. Но с жёстким и прямым ответом, когда это необходимо.В разные времена — разные стратегии. И кстати, знаменитый тезис про Британию — «нет ни постоянных друзей, ни постоянных врагов, а только постоянные интересы» — это пересказ одной китайской стратагемы. Которой Китай придерживался всегда, и даже в 20 веке, когда дружил то с СССР, то с США.Стратегией Дэн Сяопина было «затаись и выжидай».Стратегию Си Цзиньпина считают противоположной. Если Дэн открыл Китай для Запада и США, то Си Цзиньпин спокойно ведёт с тем же Западом торговые войны.И открыто демонстрирует военные достижения. Это ещё не военное преимущество над США. Но скоро будет и преимущество. По расчетам аналитиков, Китай будет превосходить США в военном отношении к 2027 году.А вместе с Россией и КНДР превосходство есть уже сейчас.Стратегия Дэн Сяопина и стратегия Си Цзиньпина только внешне отличаются друг от друга. На самом деле, это одна и та же стратегия.Было время затаиться, выжидать и расти экономически.Сейчас время вести себя по-другому.Дэн Сяопин: «Обогащайтесь!»После ухода из жизни Мао Дзедуна произошел резкий поворот и внешней, и внутренней политики Китая.Дэн Сяопин прямо призвал США сделать из Китая «мастерскую мира». А в поездках по Америке призывал политиков и президента Картера «вместе бороться против гегемона». То есть против СССР.Западные фирмы хлынули в Китай. Призыв Дэн Сяопина «Обогащайтесь!» многие восприняли абсолютно буквально.У странного гибрида социализма и капитализма было много достоинств и ещё больше недостатков. Да, в Китае начался экономический рост. Но какой ценой? Страна фактически разделилась на бедные и богатые зоны. Приморские зоны богатели, сельские внутренние районы смотрели на это с большим недовольством.Экономика развивалась с перекосами. Даже несмотря на то, что государственное планирование осталось.Какие-то фантасмагорические масштабы приняла коррупция. Чиновники стали воровать миллиарды, и не юаней, а долларов.Наказания тоже приобрели размах, чуть ли не с публичными расстрелами. Но применялись довольно хаотично.Самое главное — расслоение общества. Быстро сформировалась прослойка богатых и очень богатых и очень бедное большинство. Казалось, что все это уже не имеет почти ничего общего с социализмом.С этим надо было решительно что-то делать, и это сделал Си Цзиньпин.Деньги или идеи?Что важнее — идеология или экономический рост?Об этом постоянно и думают, и дискутируют в Китае. Было время экономического роста. Сейчас приходит время идей.Очень сильно упрощая: что важнее — смыслы или деньги?Си Цзиньпин ясно дал понять, что важнее идеи и смыслы.Но идеи, как всегда в Китае, очень практичные.Уничтожение нищеты. Полноценное медицинское обслуживание населения. Полноценные социальные гарантии, особенно бедным слоям населения.Всё это в Китае появилось особенно широко в последние десять лет, при правлении «товарища Си». Его поддержка в Китае феноменальна — 90 процентов населения поддерживают курс председателя.И даже если кто-то сомневается в этих результатах, нет сомнений, что бедные люди и средний класс за политику председателя. Они получили при нём гарантии спокойной и небедной жизни.Есть и другие идеи. Основная из которых называется «собирание Родины». И тоже получает полную поддержку населения.Это идеология «собирания земель» — Гонконг, Макао, Сингапур, Тайвань. Это идеология «национального единства». Собирание Родины.Общеизвестно, что в Китае строгая цензура. Нет платформ, привычных в других странах, нет социальных сетей (есть свои, китайские).Музыка, игры — всё под строгим контролем государства. Это замедляет экономику страны. Но идеология важнее.Кстати, в Китае за исторический нигилизм можно получить уголовное дело. Нельзя публично оскорблять Мао Цзедуна, например.Это очень «недемократично», конечно. Но в странах бывшего СССР настолько хлебнули исторического нигилизма, что тоже неплохо было бы ввести что-то подобное.Из «Партии принцев»Си Цзиньпин родился в семье одного из самых высокопоставленных лидеров Компартии Китая. Его отец, Си Чжунсюнь, был соратником Мао, занимал должности вице-премьера Госсовета КНР, губернатора провинции.Получается, что по рождению он принадлежал к одной из самых известных номенклатурных семей Китая. Был тем, кого в Китае называют членом «партии принцев».Но все изменилось после «культурной революции». Отец был смещён с должностей и десять лет пребывал под арестом.А сам Си Цзиньпин провел 7 лет в одной из самых бедных провинций, работая в сельском хозяйстве.Как чувствовал себя бывший «принц», ещё подросток, будучи в совершенно униженном состоянии? Он вспоминал потом, что иногда пил воду вместе со свиньями. Жил в пещере, оборудованной под жильё.Наверное, он озлобился, затаился, стал думать о мести?Нет, в это время Си вступил в партию и стал даже секретарем деревенской парторганизации. Вступить в партию получилось не с первого раза, так как он считался сыном «врага народа», но он упорно шел к своей цели.О жизни Си Цзиньпина, кроме основных моментов биографии, конечно, полностью отлакированных, известно чрезвычайно мало. Есть только редкие свидетельства соратников и друзей.Например, про жизнь в пещере, в сельской местности, его друг рассказывал: «Он тогда очень много читал и очень много курил. Пока он читал, я крутил для него самокрутки. Он не интересовался ни весельем, ни девушками».Что же можно было читать в селе во время культурной революции? Там были только книги товарища Мао и партийные газеты. Вот их Си Цзиньпин и читал.Впоследствии он скажет, что читать книги — его любимое занятие. И особенно книги русских писателей, Достоевского, Толстого и Шолохова.Потом он окончил университет. По первой специальности Си Цзиньпин — химик-технолог.И сам попросил направить его на работу в провинцию, упорно трудился на различных партийных должностях.Видимо, он сознательно строил партийную карьеру. Начиная, как положено, с руководства в провинции и постепенно двигался вверх.Женат на генерал-майореВ молодости Си Цзиньпин был женат на дочери китайского посла в Лондоне, но брак не сложился.А потом он женился на женщине, которая была гораздо популярнее, чем он. И если можно такое представить, она и сегодня популярнее в Китае, чем её муж. Или, по крайней мере, также чрезвычайно популярна.Жена главы Компартии — знаменитая певица Пэн Лиюань, имеющая звание генерал-майора НОАК.Красавица. Исполнительница народных песен. Постоянная участница новогодних концертов на телевидении.Она стала известной и популярной задолго до встречи с «товарищем Си».Она поет песни под названиями «Люди из нашей деревни» или «Земля надежды». Ее называют Фея пионов. А её наряды, всегда с национальной спецификой, становятся модными трендами и очень популярны в Китае.Когда они поженились, то Си Цзиньпин жил в общежитии. Куда и позвали отпраздновать свадьбу его близких товарищей. Участников с молодожёнами вместе было шесть человек, а стаканов — всего два. Но быстро нашли ещё четыре. Пэн Лиюань купила кулёк конфет. Так и отпраздновали.Потом он работал в другой провинции, и Пэн приезжала к нему, добираясь на попутных машинах.«Они оба скромные и сдержанные люди», — отзывался о них товарищ того времени. «Она покупала продукты и сама готовила еду, часто приглашали и меня в гости».Оба они говорят, что очень счастливы в семье. И почему бы им не поверить. Оба выбрали карьеру, стараясь совмещать её с обычной жизнью.«Я звоню жене каждый день, — говорит товарищ Си. — В этой суете нельзя забывать о настоящих чувствах».Рывок к властиА в партийной жизни всё шло спокойно и размеренно, как любит Си Цзиньпин.В 2007 году он стал заместителем руководителя Компартии. Был ректором Партийной школы. Знал всё, что происходит в партии и в стране, сначала годами работая в райкомах и горкомах. В том числе в знаменитом Шанхайском горкоме партии.Потом пять лет в центральном аппарате КПК.Благодаря его биографии журналисты не знают, к какому «клану» в партии его отнести. Понятие «кланов», конечно, условное. Есть «принцы» — выходцы из семей партийной элиты. И есть условные «комсомольцы» — выходцы из среды руководителей комсомола. Они же «шанхайские».Шанхай, опять же очень условно, за глобализацию. В приоритете — дружба с США, открытые границы. «Принцы», тоже очень условно, за достаточно закрытое социалистическое государство.Цели у этих групп в чем-то разные, в чем-то совпадают. Си Цзиньпин условно может входить и в одну, и в другую группу. Ещё его часто относят к группе «военных». И действительно, для армии Си Цзиньпин сделал очень многое.Скорее всего, он арбитр между всеми группами влияния.Но про «силовиков» или «военных» не будем забывать.Си Цзиньпин — сын человека, который воевал против Японии, сдерживал одно из государств фашистской «оси». Полностью был за дружбу с Советским союзом.«Председатель Си» постоянно встречается с Владимиром Путиным. Китай и Россия не имеют настолько серьезного экономического сотрудничества, как Китай и США. Но в военном отношении, безусловно, действуют сообща.«Я не стану новым Горбачёвым!»Именно такие слова сказал Си Цзиньпин сразу после избрания его главой Компартии, в 2012 году.Он имел в виду, что не допустит ни распада государства, ни упразднения роли Коммунистической партии.Практически сразу же он обнародовал свои цели.Во-первых, построить общество «средней зажиточности» к 2021 году.Как считают в Китае, это получилось.И во-вторых, к 2049 году Китай должен построить «современное демократическое социалистическое государство».Китай по-прежнему собирается быть «центром мира», великой цивилизацией Суши и мудро управлять Поднебесной.

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, елена мурзина, си цзиньпин, коммунистическая партия, кнр (китай), цивилизация, горбачёв, владимир путин, россия, сша, книги, идеология, экономика