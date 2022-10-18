Товарищ Си: "Я не буду новым Горбачёвым!" - 18.10.2022 Украина.ру
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Товарищ Си: "Я не буду новым Горбачёвым!"
Товарищ Си: "Я не буду новым Горбачёвым!" - 18.10.2022 Украина.ру
Товарищ Си: "Я не буду новым Горбачёвым!"
руководитель страны получил такой титул. Украина.ру, 18.10.2022
2022-10-18T07:00
2022-10-18T10:54
эксклюзив
елена мурзина
си цзиньпин
коммунистическая партия
кнр (китай)
цивилизация
горбачёв
владимир путин
россия
сша
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Си Цзиньпин, глава Китайской Коммунистической партии и председатель Национального совета, уже десять лет является основным руководителем страны. Он был назван «верховным лидером» и «кормчим» — впервые со времён Мао Цзедуна руководитель страны получил такой титул.Сейчас он, тоже впервые со времён Мао Цзедуна, получает возможность править страной больше, чем 10 лет.Ещё в марте 2018 года на Всекитайском собрании народных представителей 2158 делегатов от имени полутора миллиардов жителей Китая проголосовали за отмену статьи Конституции, которая не давала возможности править больше двух сроков по 5 лет.Что же произошло? Почему «товарищ Си» получил беспрецедентные полномочия — и по содержанию, и по сроку времени.Для этого есть несколько причин.Великий центр мираКитай всегда считал и продолжает считать себя центром мира. Китай не торопится. Китай ждёт. Не пристало суетиться тем, кто в центре мира.Китай помнит, что 600 лет тому назад их цивилизация превосходила европейскую в несколько раз. И верит, что это, безусловно, произойдет опять.Как всем в Китае хорошо известно, на Полярной звезде находится Небесный император. Власть в Поднебесной зависит от него. Поднебесная— это вся наша планета. А император Китая — земное воплощение Небесного императора. И он, соответственно, правит всем миром.Мироощущение китайцев сильно мифологизировано. Это можно увидеть по тому, например, насколько серьёзно и роскошно отмечаются праздники и соблюдаются ритуалы.В сети есть множество видео про членов Компартии Китая, которые кланяются и даже как будто молятся портрету «председателя Си». Они делают это ежедневно.Так же ежедневно они изучают книги его цитат. Прямо группами сидят и изучают, с красными книжечками в руках.Они конечно, не считают «председателя Си» «небесным императором». Но немножко всё-таки да. И считают, что он вполне соответствует требованиям к руководителю центра мира.Каким образом миф про «небесного императора» уживается с тем, что страной руководит Коммунистическая партия — уму непостижимо.Почти так же непостижимо, как невероятное соединение капитализма и социализма в одной стране. Но эксперимент в Китае проходит довольно успешно, и в очень большой степени благодаря главе Компартии, председателю Си Цзиньпину.Очень давно «товарищ Дэн», знаменитый руководитель Китая Дэн Сяопин сформулировал тезис о том, что «всё равно, черная кошка или белая, лишь бы она ловила мышей».То есть не надо думать о том, социализм это или капитализм, если что-то делается на благо народа.Мао, Конфуций и Си ЦзиньпинТо, что удивляет «лаоваев» (иностранцев), является само собой разумеющимся для китайцев. По всей стране стоят огромные памятники Мао Дзедуну и Конфуцию. И это тоже абсолютно нормально. Так же, как кланяться в ноги портрету «товарища Си».Гораздо интереснее, однако, подумать о стратегии власти. Притом что они живут в немного сказочной действительности, где спокойно соседствуют Небесный император, мудрец Конфуций и «красный Мао», китайцы — очень практичные люди.Как поступать? Мягко или жёстко, открыто или скрытно?Безусловно, Китай предпочитает мягко и скрытно. Но с жёстким и прямым ответом, когда это необходимо.В разные времена — разные стратегии. И кстати, знаменитый тезис про Британию — «нет ни постоянных друзей, ни постоянных врагов, а только постоянные интересы» — это пересказ одной китайской стратагемы. Которой Китай придерживался всегда, и даже в 20 веке, когда дружил то с СССР, то с США.Стратегией Дэн Сяопина было «затаись и выжидай».Стратегию Си Цзиньпина считают противоположной. Если Дэн открыл Китай для Запада и США, то Си Цзиньпин спокойно ведёт с тем же Западом торговые войны.И открыто демонстрирует военные достижения. Это ещё не военное преимущество над США. Но скоро будет и преимущество. По расчетам аналитиков, Китай будет превосходить США в военном отношении к 2027 году.А вместе с Россией и КНДР превосходство есть уже сейчас.Стратегия Дэн Сяопина и стратегия Си Цзиньпина только внешне отличаются друг от друга. На самом деле, это одна и та же стратегия.Было время затаиться, выжидать и расти экономически.Сейчас время вести себя по-другому.Дэн Сяопин: «Обогащайтесь!»После ухода из жизни Мао Дзедуна произошел резкий поворот и внешней, и внутренней политики Китая.Дэн Сяопин прямо призвал США сделать из Китая «мастерскую мира». А в поездках по Америке призывал политиков и президента Картера «вместе бороться против гегемона». То есть против СССР.Западные фирмы хлынули в Китай. Призыв Дэн Сяопина «Обогащайтесь!» многие восприняли абсолютно буквально.У странного гибрида социализма и капитализма было много достоинств и ещё больше недостатков. Да, в Китае начался экономический рост. Но какой ценой? Страна фактически разделилась на бедные и богатые зоны. Приморские зоны богатели, сельские внутренние районы смотрели на это с большим недовольством.Экономика развивалась с перекосами. Даже несмотря на то, что государственное планирование осталось.Какие-то фантасмагорические масштабы приняла коррупция. Чиновники стали воровать миллиарды, и не юаней, а долларов.Наказания тоже приобрели размах, чуть ли не с публичными расстрелами. Но применялись довольно хаотично.Самое главное — расслоение общества. Быстро сформировалась прослойка богатых и очень богатых и очень бедное большинство. Казалось, что все это уже не имеет почти ничего общего с социализмом.С этим надо было решительно что-то делать, и это сделал Си Цзиньпин.Деньги или идеи?Что важнее — идеология или экономический рост?Об этом постоянно и думают, и дискутируют в Китае. Было время экономического роста. Сейчас приходит время идей.Очень сильно упрощая: что важнее — смыслы или деньги?Си Цзиньпин ясно дал понять, что важнее идеи и смыслы.Но идеи, как всегда в Китае, очень практичные.Уничтожение нищеты. Полноценное медицинское обслуживание населения. Полноценные социальные гарантии, особенно бедным слоям населения.Всё это в Китае появилось особенно широко в последние десять лет, при правлении «товарища Си». Его поддержка в Китае феноменальна — 90 процентов населения поддерживают курс председателя.И даже если кто-то сомневается в этих результатах, нет сомнений, что бедные люди и средний класс за политику председателя. Они получили при нём гарантии спокойной и небедной жизни.Есть и другие идеи. Основная из которых называется «собирание Родины». И тоже получает полную поддержку населения.Это идеология «собирания земель» — Гонконг, Макао, Сингапур, Тайвань. Это идеология «национального единства». Собирание Родины.Общеизвестно, что в Китае строгая цензура. Нет платформ, привычных в других странах, нет социальных сетей (есть свои, китайские).Музыка, игры — всё под строгим контролем государства. Это замедляет экономику страны. Но идеология важнее.Кстати, в Китае за исторический нигилизм можно получить уголовное дело. Нельзя публично оскорблять Мао Цзедуна, например.Это очень «недемократично», конечно. Но в странах бывшего СССР настолько хлебнули исторического нигилизма, что тоже неплохо было бы ввести что-то подобное.Из «Партии принцев»Си Цзиньпин родился в семье одного из самых высокопоставленных лидеров Компартии Китая. Его отец, Си Чжунсюнь, был соратником Мао, занимал должности вице-премьера Госсовета КНР, губернатора провинции.Получается, что по рождению он принадлежал к одной из самых известных номенклатурных семей Китая. Был тем, кого в Китае называют членом «партии принцев».Но все изменилось после «культурной революции». Отец был смещён с должностей и десять лет пребывал под арестом.А сам Си Цзиньпин провел 7 лет в одной из самых бедных провинций, работая в сельском хозяйстве.Как чувствовал себя бывший «принц», ещё подросток, будучи в совершенно униженном состоянии? Он вспоминал потом, что иногда пил воду вместе со свиньями. Жил в пещере, оборудованной под жильё.Наверное, он озлобился, затаился, стал думать о мести?Нет, в это время Си вступил в партию и стал даже секретарем деревенской парторганизации. Вступить в партию получилось не с первого раза, так как он считался сыном «врага народа», но он упорно шел к своей цели.О жизни Си Цзиньпина, кроме основных моментов биографии, конечно, полностью отлакированных, известно чрезвычайно мало. Есть только редкие свидетельства соратников и друзей.Например, про жизнь в пещере, в сельской местности, его друг рассказывал: «Он тогда очень много читал и очень много курил. Пока он читал, я крутил для него самокрутки. Он не интересовался ни весельем, ни девушками».Что же можно было читать в селе во время культурной революции? Там были только книги товарища Мао и партийные газеты. Вот их Си Цзиньпин и читал.Впоследствии он скажет, что читать книги — его любимое занятие. И особенно книги русских писателей, Достоевского, Толстого и Шолохова.Потом он окончил университет. По первой специальности Си Цзиньпин — химик-технолог.И сам попросил направить его на работу в провинцию, упорно трудился на различных партийных должностях.Видимо, он сознательно строил партийную карьеру. Начиная, как положено, с руководства в провинции и постепенно двигался вверх.Женат на генерал-майореВ молодости Си Цзиньпин был женат на дочери китайского посла в Лондоне, но брак не сложился.А потом он женился на женщине, которая была гораздо популярнее, чем он. И если можно такое представить, она и сегодня популярнее в Китае, чем её муж. Или, по крайней мере, также чрезвычайно популярна.Жена главы Компартии — знаменитая певица Пэн Лиюань, имеющая звание генерал-майора НОАК.Красавица. Исполнительница народных песен. Постоянная участница новогодних концертов на телевидении.Она стала известной и популярной задолго до встречи с «товарищем Си».Она поет песни под названиями «Люди из нашей деревни» или «Земля надежды». Ее называют Фея пионов. А её наряды, всегда с национальной спецификой, становятся модными трендами и очень популярны в Китае.Когда они поженились, то Си Цзиньпин жил в общежитии. Куда и позвали отпраздновать свадьбу его близких товарищей. Участников с молодожёнами вместе было шесть человек, а стаканов — всего два. Но быстро нашли ещё четыре. Пэн Лиюань купила кулёк конфет. Так и отпраздновали.Потом он работал в другой провинции, и Пэн приезжала к нему, добираясь на попутных машинах.«Они оба скромные и сдержанные люди», — отзывался о них товарищ того времени. «Она покупала продукты и сама готовила еду, часто приглашали и меня в гости».Оба они говорят, что очень счастливы в семье. И почему бы им не поверить. Оба выбрали карьеру, стараясь совмещать её с обычной жизнью.«Я звоню жене каждый день, — говорит товарищ Си. — В этой суете нельзя забывать о настоящих чувствах».Рывок к властиА в партийной жизни всё шло спокойно и размеренно, как любит Си Цзиньпин.В 2007 году он стал заместителем руководителя Компартии. Был ректором Партийной школы. Знал всё, что происходит в партии и в стране, сначала годами работая в райкомах и горкомах. В том числе в знаменитом Шанхайском горкоме партии.Потом пять лет в центральном аппарате КПК.Благодаря его биографии журналисты не знают, к какому «клану» в партии его отнести. Понятие «кланов», конечно, условное. Есть «принцы» — выходцы из семей партийной элиты. И есть условные «комсомольцы» — выходцы из среды руководителей комсомола. Они же «шанхайские».Шанхай, опять же очень условно, за глобализацию. В приоритете — дружба с США, открытые границы. «Принцы», тоже очень условно, за достаточно закрытое социалистическое государство.Цели у этих групп в чем-то разные, в чем-то совпадают. Си Цзиньпин условно может входить и в одну, и в другую группу. Ещё его часто относят к группе «военных». И действительно, для армии Си Цзиньпин сделал очень многое.Скорее всего, он арбитр между всеми группами влияния.Но про «силовиков» или «военных» не будем забывать.Си Цзиньпин — сын человека, который воевал против Японии, сдерживал одно из государств фашистской «оси». Полностью был за дружбу с Советским союзом.«Председатель Си» постоянно встречается с Владимиром Путиным. Китай и Россия не имеют настолько серьезного экономического сотрудничества, как Китай и США. Но в военном отношении, безусловно, действуют сообща.«Я не стану новым Горбачёвым!»Именно такие слова сказал Си Цзиньпин сразу после избрания его главой Компартии, в 2012 году.Он имел в виду, что не допустит ни распада государства, ни упразднения роли Коммунистической партии.Практически сразу же он обнародовал свои цели.Во-первых, построить общество «средней зажиточности» к 2021 году.Как считают в Китае, это получилось.И во-вторых, к 2049 году Китай должен построить «современное демократическое социалистическое государство».Китай по-прежнему собирается быть «центром мира», великой цивилизацией Суши и мудро управлять Поднебесной.
https://ukraina.ru/20220906/1038446770.html
https://ukraina.ru/20221017/1039797609.html
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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эксклюзив, елена мурзина, си цзиньпин, коммунистическая партия, кнр (китай), цивилизация, горбачёв, владимир путин, россия, сша, книги, идеология, экономика
Эксклюзив, Елена Мурзина, Си Цзиньпин, коммунистическая партия, КНР (Китай), цивилизация, Горбачёв, Владимир Путин, Россия, США, книги, идеология, экономика

Товарищ Си: "Я не буду новым Горбачёвым!"

07:00 18.10.2022 (обновлено: 10:54 18.10.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОфициальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику
Официальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Елена Мурзина
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Си Цзиньпин, глава Китайской Коммунистической партии и председатель Национального совета, уже десять лет является основным руководителем страны. Он был назван «верховным лидером» и «кормчим» — впервые со времён Мао Цзедуна руководитель страны получил такой титул.
Сейчас он, тоже впервые со времён Мао Цзедуна, получает возможность править страной больше, чем 10 лет.
Ещё в марте 2018 года на Всекитайском собрании народных представителей 2158 делегатов от имени полутора миллиардов жителей Китая проголосовали за отмену статьи Конституции, которая не давала возможности править больше двух сроков по 5 лет.
Что же произошло? Почему «товарищ Си» получил беспрецедентные полномочия — и по содержанию, и по сроку времени.
Для этого есть несколько причин.
Великий центр мира
Китай всегда считал и продолжает считать себя центром мира. Китай не торопится. Китай ждёт. Не пристало суетиться тем, кто в центре мира.
Китай помнит, что 600 лет тому назад их цивилизация превосходила европейскую в несколько раз. И верит, что это, безусловно, произойдет опять.
Как всем в Китае хорошо известно, на Полярной звезде находится Небесный император. Власть в Поднебесной зависит от него. Поднебесная— это вся наша планета. А император Китая — земное воплощение Небесного императора. И он, соответственно, правит всем миром.
Мироощущение китайцев сильно мифологизировано. Это можно увидеть по тому, например, насколько серьёзно и роскошно отмечаются праздники и соблюдаются ритуалы.
В сети есть множество видео про членов Компартии Китая, которые кланяются и даже как будто молятся портрету «председателя Си». Они делают это ежедневно.
Китай армия коллаж - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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Китай и Тайвань. Начнется ли Третья мировая война? Как Киссинджер и Никсон "кинули" Тайвань
Так же ежедневно они изучают книги его цитат. Прямо группами сидят и изучают, с красными книжечками в руках.
Они конечно, не считают «председателя Си» «небесным императором». Но немножко всё-таки да. И считают, что он вполне соответствует требованиям к руководителю центра мира.
Каким образом миф про «небесного императора» уживается с тем, что страной руководит Коммунистическая партия — уму непостижимо.
Почти так же непостижимо, как невероятное соединение капитализма и социализма в одной стране. Но эксперимент в Китае проходит довольно успешно, и в очень большой степени благодаря главе Компартии, председателю Си Цзиньпину.
Очень давно «товарищ Дэн», знаменитый руководитель Китая Дэн Сяопин сформулировал тезис о том, что «всё равно, черная кошка или белая, лишь бы она ловила мышей».
То есть не надо думать о том, социализм это или капитализм, если что-то делается на благо народа.
Мао, Конфуций и Си Цзиньпин
То, что удивляет «лаоваев» (иностранцев), является само собой разумеющимся для китайцев. По всей стране стоят огромные памятники Мао Дзедуну и Конфуцию. И это тоже абсолютно нормально. Так же, как кланяться в ноги портрету «товарища Си».
Гораздо интереснее, однако, подумать о стратегии власти. Притом что они живут в немного сказочной действительности, где спокойно соседствуют Небесный император, мудрец Конфуций и «красный Мао», китайцы — очень практичные люди.
Как поступать? Мягко или жёстко, открыто или скрытно?
Безусловно, Китай предпочитает мягко и скрытно. Но с жёстким и прямым ответом, когда это необходимо.
В разные времена — разные стратегии. И кстати, знаменитый тезис про Британию — «нет ни постоянных друзей, ни постоянных врагов, а только постоянные интересы» — это пересказ одной китайской стратагемы. Которой Китай придерживался всегда, и даже в 20 веке, когда дружил то с СССР, то с США.
Стратегией Дэн Сяопина было «затаись и выжидай».
Стратегию Си Цзиньпина считают противоположной. Если Дэн открыл Китай для Запада и США, то Си Цзиньпин спокойно ведёт с тем же Западом торговые войны.
© AFP / FRED DUFOUR
- РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© AFP / FRED DUFOUR
И открыто демонстрирует военные достижения. Это ещё не военное преимущество над США. Но скоро будет и преимущество. По расчетам аналитиков, Китай будет превосходить США в военном отношении к 2027 году.
А вместе с Россией и КНДР превосходство есть уже сейчас.
Стратегия Дэн Сяопина и стратегия Си Цзиньпина только внешне отличаются друг от друга. На самом деле, это одна и та же стратегия.
Было время затаиться, выжидать и расти экономически.
Сейчас время вести себя по-другому.
Дэн Сяопин: «Обогащайтесь!»
После ухода из жизни Мао Дзедуна произошел резкий поворот и внешней, и внутренней политики Китая.
Дэн Сяопин прямо призвал США сделать из Китая «мастерскую мира». А в поездках по Америке призывал политиков и президента Картера «вместе бороться против гегемона». То есть против СССР.
Западные фирмы хлынули в Китай. Призыв Дэн Сяопина «Обогащайтесь!» многие восприняли абсолютно буквально.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
Вчера, 11:34
"Выдержка и мудрость": Медведев прокомментировал позицию Компартии Китая в отношении украинского кризисаРоссия высоко ценит самостоятельную, взвешенную позицию Коммунистической партии Китая (КПК) в отношении украинского кризиса. Об этом 17 октября заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в приветственном письме генеральному секретарю КПК, председателю КНР Си Цзиньпину и участникам XX съезда правящей партии Китая
У странного гибрида социализма и капитализма было много достоинств и ещё больше недостатков. Да, в Китае начался экономический рост. Но какой ценой? Страна фактически разделилась на бедные и богатые зоны. Приморские зоны богатели, сельские внутренние районы смотрели на это с большим недовольством.
Экономика развивалась с перекосами. Даже несмотря на то, что государственное планирование осталось.
Какие-то фантасмагорические масштабы приняла коррупция. Чиновники стали воровать миллиарды, и не юаней, а долларов.
Наказания тоже приобрели размах, чуть ли не с публичными расстрелами. Но применялись довольно хаотично.
Самое главное — расслоение общества. Быстро сформировалась прослойка богатых и очень богатых и очень бедное большинство. Казалось, что все это уже не имеет почти ничего общего с социализмом.
С этим надо было решительно что-то делать, и это сделал Си Цзиньпин.
Деньги или идеи?
Что важнее — идеология или экономический рост?
Об этом постоянно и думают, и дискутируют в Китае. Было время экономического роста. Сейчас приходит время идей.
Очень сильно упрощая: что важнее — смыслы или деньги?
Си Цзиньпин ясно дал понять, что важнее идеи и смыслы.
Но идеи, как всегда в Китае, очень практичные.
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкIV Восточный экономический форум. День второй
IV Восточный экономический форум. День второй - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости . Александр Вильф
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IV Восточный экономический форум. День второй
Уничтожение нищеты. Полноценное медицинское обслуживание населения. Полноценные социальные гарантии, особенно бедным слоям населения.
Всё это в Китае появилось особенно широко в последние десять лет, при правлении «товарища Си». Его поддержка в Китае феноменальна — 90 процентов населения поддерживают курс председателя.
И даже если кто-то сомневается в этих результатах, нет сомнений, что бедные люди и средний класс за политику председателя. Они получили при нём гарантии спокойной и небедной жизни.
Есть и другие идеи. Основная из которых называется «собирание Родины». И тоже получает полную поддержку населения.
Это идеология «собирания земель» — Гонконг, Макао, Сингапур, Тайвань. Это идеология «национального единства». Собирание Родины.
Общеизвестно, что в Китае строгая цензура. Нет платформ, привычных в других странах, нет социальных сетей (есть свои, китайские).
Музыка, игры — всё под строгим контролем государства. Это замедляет экономику страны. Но идеология важнее.
Кстати, в Китае за исторический нигилизм можно получить уголовное дело. Нельзя публично оскорблять Мао Цзедуна, например.
Это очень «недемократично», конечно. Но в странах бывшего СССР настолько хлебнули исторического нигилизма, что тоже неплохо было бы ввести что-то подобное.
Из «Партии принцев»
Си Цзиньпин родился в семье одного из самых высокопоставленных лидеров Компартии Китая. Его отец, Си Чжунсюнь, был соратником Мао, занимал должности вице-премьера Госсовета КНР, губернатора провинции.
Получается, что по рождению он принадлежал к одной из самых известных номенклатурных семей Китая. Был тем, кого в Китае называют членом «партии принцев».
Города мира. Пекин - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
Вчера, 05:00
"Нейтралитет Китая важнее, чем его поддержка": сможет ли Пекин повлиять на расстановку сил в миреВостоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью изданию Украина.ру рассказал, как решения, принятые на 20-м съезде Компартии Китая в Пекине повлияют на расстановку сил в мировой политике
Но все изменилось после «культурной революции». Отец был смещён с должностей и десять лет пребывал под арестом.
А сам Си Цзиньпин провел 7 лет в одной из самых бедных провинций, работая в сельском хозяйстве.
Как чувствовал себя бывший «принц», ещё подросток, будучи в совершенно униженном состоянии? Он вспоминал потом, что иногда пил воду вместе со свиньями. Жил в пещере, оборудованной под жильё.
Наверное, он озлобился, затаился, стал думать о мести?
Нет, в это время Си вступил в партию и стал даже секретарем деревенской парторганизации. Вступить в партию получилось не с первого раза, так как он считался сыном «врага народа», но он упорно шел к своей цели.
О жизни Си Цзиньпина, кроме основных моментов биографии, конечно, полностью отлакированных, известно чрезвычайно мало. Есть только редкие свидетельства соратников и друзей.
Например, про жизнь в пещере, в сельской местности, его друг рассказывал: «Он тогда очень много читал и очень много курил. Пока он читал, я крутил для него самокрутки. Он не интересовался ни весельем, ни девушками».
Что же можно было читать в селе во время культурной революции? Там были только книги товарища Мао и партийные газеты. Вот их Си Цзиньпин и читал.
Впоследствии он скажет, что читать книги — его любимое занятие. И особенно книги русских писателей, Достоевского, Толстого и Шолохова.
Потом он окончил университет. По первой специальности Си Цзиньпин — химик-технолог.
И сам попросил направить его на работу в провинцию, упорно трудился на различных партийных должностях.
Видимо, он сознательно строил партийную карьеру. Начиная, как положено, с руководства в провинции и постепенно двигался вверх.
© commons.wikimedia.org / APEC 2013
- РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© commons.wikimedia.org / APEC 2013
Женат на генерал-майоре
В молодости Си Цзиньпин был женат на дочери китайского посла в Лондоне, но брак не сложился.
А потом он женился на женщине, которая была гораздо популярнее, чем он. И если можно такое представить, она и сегодня популярнее в Китае, чем её муж. Или, по крайней мере, также чрезвычайно популярна.
Жена главы Компартии — знаменитая певица Пэн Лиюань, имеющая звание генерал-майора НОАК.
Красавица. Исполнительница народных песен. Постоянная участница новогодних концертов на телевидении.
Она стала известной и популярной задолго до встречи с «товарищем Си».
Она поет песни под названиями «Люди из нашей деревни» или «Земля надежды». Ее называют Фея пионов. А её наряды, всегда с национальной спецификой, становятся модными трендами и очень популярны в Китае.
Когда они поженились, то Си Цзиньпин жил в общежитии. Куда и позвали отпраздновать свадьбу его близких товарищей. Участников с молодожёнами вместе было шесть человек, а стаканов — всего два. Но быстро нашли ещё четыре. Пэн Лиюань купила кулёк конфет. Так и отпраздновали.
Потом он работал в другой провинции, и Пэн приезжала к нему, добираясь на попутных машинах.
«Они оба скромные и сдержанные люди», — отзывался о них товарищ того времени. «Она покупала продукты и сама готовила еду, часто приглашали и меня в гости».
Оба они говорят, что очень счастливы в семье. И почему бы им не поверить. Оба выбрали карьеру, стараясь совмещать её с обычной жизнью.
«Я звоню жене каждый день, — говорит товарищ Си. — В этой суете нельзя забывать о настоящих чувствах».
Рывок к власти
А в партийной жизни всё шло спокойно и размеренно, как любит Си Цзиньпин.
В 2007 году он стал заместителем руководителя Компартии. Был ректором Партийной школы. Знал всё, что происходит в партии и в стране, сначала годами работая в райкомах и горкомах. В том числе в знаменитом Шанхайском горкоме партии.
Потом пять лет в центральном аппарате КПК.
Благодаря его биографии журналисты не знают, к какому «клану» в партии его отнести. Понятие «кланов», конечно, условное. Есть «принцы» — выходцы из семей партийной элиты. И есть условные «комсомольцы» — выходцы из среды руководителей комсомола. Они же «шанхайские».
Шанхай, опять же очень условно, за глобализацию. В приоритете — дружба с США, открытые границы. «Принцы», тоже очень условно, за достаточно закрытое социалистическое государство.
- РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 12:23
Один Тайвань, «два Китая» и три сестры. Что объяснила история и предсказали звёздыТайвань, она же Китайская Республика «Тайвань», продолжает оставаться частично признанным государством в Восточной Азии, которое с тревогой поглядывает на «большой Китай»
Цели у этих групп в чем-то разные, в чем-то совпадают. Си Цзиньпин условно может входить и в одну, и в другую группу. Ещё его часто относят к группе «военных». И действительно, для армии Си Цзиньпин сделал очень многое.
Скорее всего, он арбитр между всеми группами влияния.
Но про «силовиков» или «военных» не будем забывать.
Си Цзиньпин — сын человека, который воевал против Японии, сдерживал одно из государств фашистской «оси». Полностью был за дружбу с Советским союзом.
«Председатель Си» постоянно встречается с Владимиром Путиным. Китай и Россия не имеют настолько серьезного экономического сотрудничества, как Китай и США. Но в военном отношении, безусловно, действуют сообща.
«Я не стану новым Горбачёвым!»
Именно такие слова сказал Си Цзиньпин сразу после избрания его главой Компартии, в 2012 году.
Он имел в виду, что не допустит ни распада государства, ни упразднения роли Коммунистической партии.
Практически сразу же он обнародовал свои цели.
Во-первых, построить общество «средней зажиточности» к 2021 году.
Как считают в Китае, это получилось.
И во-вторых, к 2049 году Китай должен построить «современное демократическое социалистическое государство».
Китай по-прежнему собирается быть «центром мира», великой цивилизацией Суши и мудро управлять Поднебесной.
 
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