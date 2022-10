https://ukraina.ru/20221017/1039818815.html

Проблемы лучшего друга Украины. Лиз Трасс оказалась на грани отставки

Проблемы лучшего друга Украины. Лиз Трасс оказалась на грани отставки - 17.10.2022 Украина.ру

Проблемы лучшего друга Украины. Лиз Трасс оказалась на грани отставки

Понедельник – день тяжёлый, а для премьер-министра Великобритании Лиз Трасс понедельник 17 октября – практически судьбоносный. Высокопоставленные... Украина.ру, 17.10.2022

2022-10-17T16:59

2022-10-17T16:59

2022-10-17T16:59

эксклюзив

великобритания

трасс (лиз трасс)

отставка

борис джонсон

россия

санкции

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/11/1039819692_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ff0a6191c02a196cfafd03819c76766.jpg

Понедельник – день тяжёлый, а для премьер-министра Великобритании Лиз Трасс понедельник 17 октября – практически судьбоносный. Высокопоставленные депутаты-консерваторы собрались, чтобы обсудить её политическое будущее.Трасс – на волоске от отставкиМногие парламентарии, как пишет издание Huffington Post, за закрытыми дверями уже решили, что главу правительства нужно поменять как можно скорее на фоне проблем, вызванных планом стимулирования национальной экономики, представленным Трасс и уже бывшим министром финансов Квази Квартенгом 23 сентября. Проект, предусматривающий радикальное снижение налогов, из-за чего госказна недополучила бы около £45 млрд в год, спровоцировал резкое падением курса фунта стерлингов по отношению к доллару, чего не было с 1985 года, а также снизило спрос на гособлигации королевства. Несмотря на то, что Трасс уволила Квартенга, одного из немногих, кто был лоялен к ней, и объявила о частичном отказе от плана, хаос в экономике не утих. Зато недовольство самой Трасс только росло, в том числе среди однопартийцев. Собеседники газеты The Guardianсчитают, что Трасс находится "в должности, но не у власти"."Они собираются сесть и решить, что делать дальше. Сейчас речь идёт о спасении Консервативной партии и экономики. Дошло до этого", — сказал источник газеты The Guardian.Один из депутатов сказал, если раньше давал ей время до Рождества, то теперь считает, что премьер-министр покинет пост к концу октября. Редакция таблоида Daily Star решила провести любопытный эксперимент – что произойдёт раньше: отставки Трасс или сгниёт купленный 14 сентября кочан листового салата (срок годности которого – около 35 дней). Букмекеры принимают ставки 6 к 1, что латук переживёт нынешнее правительство.Впрочем, есть среди британских консерваторов и те, кто пытается отговорить соратников от идеи отставки Трасс, поскольку свержение второго менее чем за год лидера приведёт к досрочным парламентским выборам, которые станут концом для партии. И это не преувеличение: согласно результатам опроса компании YouGov, проголосовать за Консервативную партию готовы 23% избирателей, а за Лейбористскую – 51% (за "Либеральных демократов" — 9%, за "Зелёных" - 7%, за Шотландскую национальную партию — 5%). Однако с каждым днём противников смены премьер-министра становится всё меньше, а сторонников скорейших кадровых перестановок – больше. Отставки Трасс требует и оппозиция: лейбористы не понимают, как она может оставаться на посту после провального экономического плана, который ошибкой назвал даже верный друг Лондона президент США Джо Байден."Она находится в зоне вылета, и она это знает", – заявил в беседе с The Guardian бывший британский министр из числа тори.Сценарии судьбы ТрассПо вопросу будущего Трасс, похоже, общего мнения придерживаются все политические силы Соединённого Королевства, но всё упирается в один аспект – по регламенту Консервативной партии вотум недоверия можно выдвинуть премьер-министру не раньше, чем через год после вступления в должность. Казалось бы, Трасс, возглавившей правительство 5 сентября 2022 года, можно вздохнуть с облегчением, но нет. Существует несколько способов отправить выпроводить новоиспечённую главу правительства из резиденции на Даунинг-стрит, 10. Причём в ближайшее время.1. Трасс, осознавая всю сложность ситуации, могла бы добровольно объявить об уходе и уступить место, сохранив собственное достоинство. Насильно её никто бы удерживать не смог.2. Предложить Трасс покинуть пост, не дожидаясь голосования, мог бы председатель парламентского Комитета 1922, отвечающего за назначение на ключевые посты в партии, Грэм Брэди, если бы получил множество писем от негодующих депутатов-консерваторов. Но опять же, насильно Трасс никто не выставил бы, всё зависит от её решения.3. Отдать судьбу страны на откуп населению – объявить о досрочных выборах, как требуют Лейбористская партия, Либеральные демократы и Шотландская национальная партия. Но, как показали социологические исследования, это самоубийство для Консервативной партии, поэтому нынешние правители будут до последнего пытаться решить проблемы в своих внутрипартийных кругах.4. Комитет 1922 может просто-напросто отменить правило годичного иммунитета для премьер-министра.Кто, если не Трасс?Допустим, по одному из этих сценарий Лиз Трасс всё-таки отправят в отставку, а кто же возглавит британское правительство?Номером один в списке потенциальных преемников Трасс называют её главного соперника на выборах лидера Консервативной партии, бывшего главу казначейства (министерства финансов) Риши Сунака. Именно его сторонники, как отмечает The Guardian, инициировали собрание 17 октября. Они с усладой указывают, что Сунак предупреждал, что популистские меры, предложенные Трасс, обернутся серьёзными экономическими проблемами — так и получилось.Будучи главой финансового ведомства, он одобрил введение антироссийских санкций и увеличил расходы на армию, но отклонил в апреле предложение Трасс и Квартенга полностью отказаться от российского газа к 2023 году, пояснив, что энергоресурсы из РФ, на долю которых в структуре энергопотребления Великобритании приходится всего 3%, заменить не так уж сложно. Впрочем, через 3 недели эмбарго всё же ввели. Тем не менее, украинские эксперты в ходе избирательной кампании называли приход Сунака к власти "зрадой", поскольку, по их мнению, финансист прежде всего сосредоточился бы на решении внутренних экономических проблем, и украинский вопрос отошёл бы на второй план. Помощь Киеву не прекратилась бы, но сократилась значительно по сравнению с суммами, выделяемыми консерваторами.Трасс, как неоднократно писали западные СМИ, была одной из тех троих британских политиков, кто строго-настрого запрещал президенту Украины Владимиру Зеленского даже задуматься над диалогом с Россией. Хотя Москва и Киев в марте достигли компромисса по мирному урегулированию конфликта, но Запад в последний момент сорвал подписание соглашения. На дебатах с Сунаком Трасс хвалилась, что при правительстве Бориса Джонсона, в котором она занимала пост главы МИД, Великобритания стала первой европейской страной, отправившей Украине оружие и задействовавшей санкции против РФ. С тех пор королевство удерживает вторую строку по объёму военной помощи, оказываемой Киеву.В отношении Москвы Трасс занимает очень жёсткую позицию: она обещала в случае избрания вызвать на серьёзный разговор президента РФ Владимира Путина на саммите G20 на Бали (но теперь неизвестно, усидит ли она на своём кресле ещё месяц) и, будучи главой Форин офиса, грозилась осадить своего российского коллегу Сергея Лаврова. Но выдержала бы она словесную дуэль с такими мастерами разговорного жанра, как президент и глава МИД РФ, если не знает элементарных вещей? На переговорах в Москве с Лавровым Трасс заверяла, что Великобритания никогда не признает суверенитета России над Ростовской и Воронежской областями, тогда послу Соединённого Королевства в РФ Деборе Боннерт пришлось вмешаться и объяснить Трасс, что это вообще-то российские регионы, а Украина, как утверждает министр, за свою историю пережила немало "вторжений от монголов до татар". При всём при этом она прекрасно осознаёт риски прямого военного конфликта с Россией – тем более, по словам экспертов, Великобритания не устояла бы в этом противостоянии – и на дебатах, отвечая на вопрос ведущего, сказала, что не готова направить Королевские ВМС Великобритании в Чёрное море, как раз-таки, чтобы избежать вовлечённости страны в конфликт.Ещё одним потенциальным преемником Трасс называют Джереми Ханта, возглавлявшего в правительствах Дэвида Кемеронаи Терезы Мэй министерства здравоохранения, культуры, иностранных дел, а несколько дней назад назначенного министром финансов вместо уволенного Квартенга. Став вторым лицом кабинета министров, он сразу по-хозяйски заявил, критикуя экономический план Трасс: "Было ошибкой принимать решения по налогам, тем более снижать их для богатых. Было ошибкой действовать вслепую, не объяснив людям, откуда возьмутся деньги. Премьер-министр это признает, и поэтому я здесь. Сейчас нам нужно убедить парламент и рынки в том, что мы можем сбалансировать наши расходы и доходы".Члены Консервативной партии открыто признают, что именно Хант будет определять экономическую стратегию государства, а не Трасс. И ей нужно было очень осторожной – новый глава казначейства принимал самое активное участие в кампании по свержению Джонсона, к тому же предшественника Трасс откровенно подсиживал занимавший на тот момент должность министра финансов – тот самый Сунак.Не меньшее внимание нужно уделять бывшему и нынешнему министрам обороны Великобритании – Пенни Мордонт, которая сейчас представляет правительство в нижней палате парламента, занявшей в выборах лидера партии третье место, и Бену Уоллесу. Последний вместе с Трасс и Джонсоном входили в ту самую троицу, настраивающую Зеленского на войну до последнего украинца и отказ от переговоров с Россией.Кроме того, как ни удивительно, в списке значится и Борис Джонсон. По словам генерального директора исследовательской компании Europe Insight, специалиста по Великобритании Андрея Куликова, не стоит списывать со счетов предыдущего премьер-министра – его шансы только росли, а теперь, когда экономический, энергетический, социальный кризис усугубился, призывы к его возвращению стали звучат ещё громче."Даже когда он ушёл в отставку и началась избирательная кампания, чтобы выбрать ему замену, уже тогда многие говорили о том, что выбор настолько не очень хорош, что может быть стоило бы оставить Джонсона на посту", — отметил политолог.Именно с приходом Джонсона к власти британская активность на украинском направлении стала особенно заметной, Лондон начал создавать механизмы политического влияния на Украине, пытаясь даже превзойти Соединённые Штаты. Делалось это вовсе не из-за заботы королевства судьбой рядовых украинцев. Всё, что не нужно США и отпадает от них, подбирает к рукам Великобритания, объяснял украинский политолог Кость Бондаренко."Что касается стремления дестабилизировать ситуацию в Европе и России, Украина в этом плане – очень выгодный инструмент, именно поэтому Британия всячески использует её", – заявлял он.Помимо дестабилизации ситуации в ЕС, из которого Великобритания не безболезненно, но вышла, главные цели, для достижения которых Лондон использовал Украину ещё до начала военной спецоперации РФ, сводились к усилению традиционного для британской внешней политики противостояния с Россией, а также с расчётом на хотя бы частичное замещение американского влияния в Европе. Трасс целиком и полностью продолжила следовать этому курсу, когда приняла от Джонсона бразды правления.

https://ukraina.ru/20221010/1039543528.html

https://ukraina.ru/20220912/1038620959.html

https://ukraina.ru/20220919/1038835388.html

https://ukraina.ru/20221013/1039713194.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, великобритания, трасс (лиз трасс), отставка, борис джонсон, россия, санкции, украина