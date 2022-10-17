Киев использовал фотографии с польского спутника перед терактом на Крымском мосту - 17.10.2022 Украина.ру
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Киев использовал фотографии с польского спутника перед терактом на Крымском мосту
Киев использовал фотографии с польского спутника перед терактом на Крымском мосту - 17.10.2022 Украина.ру
Киев использовал фотографии с польского спутника перед терактом на Крымском мосту
Украинские власти использовали фотографии с польского спутника Iceye перед терактом на Крымском мосту. Об этом сообщают журналисты польского издания Onet.pl
2022-10-17T11:02
2022-10-17T11:02
новости
спутник
киев
крымский мост
польша
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Украинские власти долго следили за Крымским мостом с помощью польского спутника перед терактом 8 октября, предположили журналисты Onet.pl. Корреспондент издания посетил офис спутниковой компании Iceye в Варшаве, где ему показали фотографии пяти объектов в Крыму, а также Крымского моста.Украина купила один спутник - радиолокатор с синтезированной апертурой (SAR) - в январе 2022 года. Приблизительно половину спутниковых изображений, предполагают журналисты, Украина получает с польского спутника. По словам журналистов, в офисе компании в Варшаве есть фотографии объектов в Харькове, Херсоне и Донбассе.
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новости, спутник, киев, крымский мост, польша
Новости, спутник, Киев, Крымский мост, Польша

Киев использовал фотографии с польского спутника перед терактом на Крымском мосту

11:02 17.10.2022
 
Фотография Крымского моста с польского спутника Iceye
Фотография Крымского моста с польского спутника Iceye
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Украинские власти использовали фотографии с польского спутника Iceye перед терактом на Крымском мосту. Об этом сообщают журналисты польского издания Onet.pl
Украинские власти долго следили за Крымским мостом с помощью польского спутника перед терактом 8 октября, предположили журналисты Onet.pl. Корреспондент издания посетил офис спутниковой компании Iceye в Варшаве, где ему показали фотографии пяти объектов в Крыму, а также Крымского моста.
"Я не могу публиковать в этой статье фотографии российских аэропортов в Крыму. Однако я могу написать и показать, что польские радиолокаторы наверняка долго следили за Крымским мостом, прежде чем его взорвали", - пишет автор статьи Марчин Вирвал.
Украина купила один спутник - радиолокатор с синтезированной апертурой (SAR) - в январе 2022 года. Приблизительно половину спутниковых изображений, предполагают журналисты, Украина получает с польского спутника. По словам журналистов, в офисе компании в Варшаве есть фотографии объектов в Харькове, Херсоне и Донбассе.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 13:34
Кулеба признал удары по Крыму и Белгородской областиГлаве украинского МИД Дмитрию Кулебе позвонили российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), в разговоре с ними он признался в том, что Киев стоит за ударами по Крыму и Белгородской области
 
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