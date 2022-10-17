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Киев использовал фотографии с польского спутника перед терактом на Крымском мосту

Киев использовал фотографии с польского спутника перед терактом на Крымском мосту - 17.10.2022 Украина.ру

Киев использовал фотографии с польского спутника перед терактом на Крымском мосту

Украинские власти использовали фотографии с польского спутника Iceye перед терактом на Крымском мосту. Об этом сообщают журналисты польского издания Onet.pl

2022-10-17T11:02

2022-10-17T11:02

2022-10-17T11:02

новости

спутник

киев

крымский мост

польша

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Украинские власти долго следили за Крымским мостом с помощью польского спутника перед терактом 8 октября, предположили журналисты Onet.pl. Корреспондент издания посетил офис спутниковой компании Iceye в Варшаве, где ему показали фотографии пяти объектов в Крыму, а также Крымского моста.Украина купила один спутник - радиолокатор с синтезированной апертурой (SAR) - в январе 2022 года. Приблизительно половину спутниковых изображений, предполагают журналисты, Украина получает с польского спутника. По словам журналистов, в офисе компании в Варшаве есть фотографии объектов в Харькове, Херсоне и Донбассе.

https://ukraina.ru/20221013/1039695860.html

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новости, спутник, киев, крымский мост, польша